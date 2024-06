CSIF CyL zanja un curso "agotador" y evidencia la dificultad para alcanzar la reducción de la temporalidad exigida por la UE

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF Castilla y León) ha zanjado este miércoles un curso que ha sido "tremendo" en el que el personal docente ha acabado "agotado". Un balance que han dirigido sobre todo a reclamar a la Consejería de Educación que cumpla las promesas, ya que ha finalizado "sin la negociación prometida". Asimismo, han exigido a las comunidades que lleguen a un acuerdo para una EBAU única y que ésta deje de usarse como una "herramienta política".

Asimismo, han recordado que para este 2025, según lo marcado por la Unión Europea, la temporalidad tiene que estar por debajo del 8% y para ello ha de haber ofertas lo "suficientemente amplias", poniendo el foco en la mejora de la tasa de reposición, algo "imprescindible" para CSIF. "Para llegar al cumplimiento faltan por convocar en el cuerpo de maestros 640 plazas y en secundaria y otros cuerpos 1.980. Se sitúa en 13% en maestros y un 21% en secundaria y otros cuerpos. No tenemos que esperar a que la UE siga dictaminando", ha añadido.

En una comparecencia ante los medios de comunicación, la presidenta del sector de Educación de CSIF, Isabel Madruga, y el secretario de negociación en este sector del sindicato, Mariano González, han denunciado los "incumplimientos" de las Administraciones públicas, focalizando sus reclamaciones en la compatibilización de los sexenios y la carrera profesional, y la mejora retributiva del profesorado, que recibe un salario hasta 700 euros mensuales "más bajo" que en otras comunidades.

Tras un curso en el que se ha implantado la LOMLOE en su totalidad, el cuerpo docente de Castilla y León se ha visto sometido a un exceso de burocracia que ha sido "insoportable, en especial lo relacionado con la evaluación" donde se han visto sistemas "arcaicos" que han dificultado su labor.

Durante su balance, sí han reconocido la implantación de la jornada de las 35 horas y la reducción horaria hasta las establecidas antes de los recortes de 2011, viendo "por fin" esa recuperación de las 17 horas lectivas en Secundaria y otros cuerpos y 24 en maestros. Unos acuerdos que se ratificaron en enero de 2022 y que se fraguan ahora, tal y como ha especificado Madruga. No obstante, ha subrayado que ese acuerdo exige cumplirse estrictamente en el cuerpo de maestros y piden un aumento del profesorado, dado que se estableció una reducción de ratios de tres alumnos por grupos que ha de cumplirse.

Otra de las cuestiones a tratar ha sido la mejora de la atención a la diversidad, ya que han recibido "diariamente" denuncias de los centros de Castilla y León por las "carencias" que existen ante la falta de profesorado especializado en audición y lenguaje, pedagogía terapéutica y orientación educativa. "Una reducción generalizada de las ratios y el aumento de la plantilla resulta clave", ha apuntado Madruga.

La propia Isabel Madruga ha recordado, además, que el año pasado se realizó una encuesta de mejora y mantenimiento de los centros docentes donde participaron más de 700 profesores que "evidenciaban la problemática". "Hay problemas en los edificios, de conexión a internet, de renovación de las instalaciones y no cumplen la normativa de eficiencia energética y climatológica", ha aseverado la responsable de Educación de CSIF.

También han reclamado una "prohibición de los móviles de forma no pedagógica en los centros escolares", pues esta es una cuestión que trae "problemas de convivencia" a pesar de que esto está contemplado en la norma de 2007. "No se puede dejar al albur de los centros", ha asegurado.

Doble oposición por primera vez este sábado en Castilla y León

Este sábado, 22 de junio, habrá en Castilla y León por primera vez una "doble oposición", tal y como ha manifestado Mariano González. En el caso de maestros habrá un proceso de estabilización donde se presentan 11.500 opositores y en el de secundaria y otros cuerpos será de reposición, con 14.000 aspirantes. Un "esfuerzo" que, según ha manifestado, se ve reflejado en la movilización de sus compañeros.

"Están agotados, ha sido un curso muy duro y hasta se movilizan en 279 tribunales un total de 1.400 profesores. Es una enorme responsabilidad y esfuerzo, en un proceso muy largo hasta julio, pero que no es recompensada. Las dietas son exiguas y no se han actualizado desde hace lustros. En algunas provincias acaban de cobrar las del año pasado", ha afirmado.

Este año, además, el mayor cambio se dará en la Formación Profesional (FP), donde se desarrollará al completo la Ley Orgánica 3/2022. Sin embargo, a pesar de irse añadiendo los reales decretos, la realidad es que han llegado "tardísimo" y hará que los de Castilla y León "no estén a tiempo" al principio de curso. "Los profesores se van a encontrar con que no tienen la normativa a 1 de septiembre. Habrá que hacer instrucciones y se provocará un pequeño caos en este inicio", ha aventurado González.

Además, esta nueva FP va a tener un "esfuerzo muy grande" en prácticas de empresa y ha puesto de manifiesto que hay que "tener en cuenta" que el sistema productivo de Castilla y León se sustenta en un "99% en pymes". "Esto va a suponer al profesorado un esfuerzo en encontrar empresas y queremos que sea recompensado", ha reivindicado.

Por todo ello, entre las reivindicaciones de CSIF se recalca el cumplimiento de las "promesas para poner en marcha la subida salarial merecida", además de la compatibilización de la carrera profesional con los sexenios. También una reducción generalizada de las ratios y el incremento del profesorado.

Este jueves, 20 de junio, habrá una concentración ante el Ministerio de Educación a partir de las 12:00 horas para reclamar una mejora de las condiciones laborales y que sea la "legislatura del profesorado", tal y como prometió la ministra. "No sabemos nada del Estatuto Docente. Somos el único cuerpo que no tiene una norma específica y clara en el ámbito estatal. No descartamos que en Castilla y León pueda haber futuras movilizaciones y evitar esta parálisis que supone el reconocimiento de las condiciones del profesorado al que representamos", ha zanjado Isabel Madruga.