Puente augura un “buen susto” para el PP porque “sigue igual, la sede en negro y el programa en blanco”

El PSOE Castilla y León ha cerrado campaña europea en la sede vallisoletana de Santa Lucía. De manera interna, con sus afiliados y con un mensaje claro: “Vamos a ganar las elecciones” porque hemos “hecho una remontada como la de Alcaraz” en alusión al tenista español en Roland Garros y sacando pecho, como en el resto de los días de campaña, que el PSOE es el partido que frena a la “ultraderecha”.

El ministro de Transportes y secretario general del PSOE Valladolid, Óscar Puente, jugaba en casa y eso se notaba, él recibió la mayoría de los aplausos de los suyos. No estaba Luis Tudanca, secretario general autonómico, por lo que se echó al equipo a las espaldas. “Se me ha hecho corta, me hubiera gustado una semana más”, ha iniciado su discurso en alusión al tiempo de la campaña. Puente ha reconocido que en España ha recibido el “cariño de toda la gente” afirmando que ha hecho “mucho por España”.

El vallisoletano ha afirmado que “ya está bien de poner la otra mejilla”, “vamos a responder, pero no como ellos”. “Nosotros con argumentos, con sarcasmo y con ironía, porque ya está bien de escuchar lo que hemos escuchado. El sueño de Rajoy eran los 20 millones de afilados a la Seguridad Social, ahora el nuestro es 23 millones, algo que lo tendremos la próxima primavera”.

Puente no entiende la “crispación” que hay en la calle cuando ha subido el SMI y hay más trabajo que nunca. Y ha echado la culpa a “las urgencias del Partido Popular” para posteriormente afirmar que ellos han ido “con respeto a Europa”. Además, ha adelantado que después de las elecciones europeas, Pedro Sánchez pedirá en Europa que los fondos de recuperación pasen a ser “fondos permanentes y estables”.

Además, ha tenido un mensaje para las elecciones del domingo. “No sé si somos tan buenos en las campañas o es que la cosas no eran como al principio, ahora llegan a la línea de meta con la lengua fuera por sus urgencias porque no han trabajado, porque no tienen un líder”. Pese a los problemas de posible corrupción que está viviendo Pedro Sánchez y el PSOE en los últimos meses, Puente ha querido volver a hablar de corrupción para el PP: “Siguen igual, la sede en negro y el programa en blanco”.

También el objetivo de Puente ha sido Feijóo, del que ha dicho que “tan pronto pacta con Meloni o pacta con una moción con Puigdemont. Y ahora juega a ser antisistema y acaba poniendo siglas a la derecha del partido”. Otro protagonista ha sido Alvise Pérez, “ahora están preocupados por él, por alguien que ha utilizado fotos para mentir y tergiversar sobre los políticos. El domingo se van a llevar un buen susto después de haberlo financiado”, ha pronosticado.

La candidata Iratxe García ha comenzado dando las gracias a todos los militantes por la campaña realizada y ha recordado que “otros no han hablado de Europa, pero nosotros sí”. Y concretamente de una “Europa de libertad, de progreso, de derechos humanos”. Y ha lamentado que el PP no quiera hablar de Europa “solo de fango”. Como ha sido habitual en campaña, ha hablado de “frenar a la ultraderecha”, recordando que la candidata del PP, Dolores Monsterrat, no se atrevió a hablar de pactos y posteriormente Feijóo no lo negó. “La extrema derecha ataca todo lo mejor que se ha construido en el proyecto europeo”, por eso, “vamos a decirles que no vamos a retroceder el pasado”. Y ha pedido que “votar con la zurda”.

El acto ha comenzado con la ministra de Igualdad, Ana Redondo, acordándose de los nuevos electores “que voten por los del lado bueno de la historia”. Además, ha tenido una pulla “para los que están rezando para ganar las elecciones”. Para la ministra vallisoletana, “el enemigo vuelve a estar a las puertas, como en la película, ahora está el mismo bloque que es peligroso para nosotros”. También ha tenido palabras contra la “hiena” Javier Milei, presidente argentino, por hablar de que “la justicia social no es importante”. Para Redondo, “el PSOE es la esperanza europea de la paz”. Además, ha asegurado que las “mujeres nos jugamos los derechos en estas elecciones”.

Por último, ha asegurado que “España va bien, va como un tiro y es un ejemplo para el resto de los países”.