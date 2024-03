Carriedo presume de una rebaja fiscal de 674 millones en los presupuestos y la oposición le acusa de "amnistiar a los adinerados"

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha destacado este lunes que los presupuestos autonómicos contemplarán rebajas fiscales por 674 millones de euros que beneficiarán a un total de 480.000 contribuyentes y que las cuentas referidas a su Consejería se centrarán en los servicios públicos, el crecimiento económico y la creación de empleo. Así se ha pronunciado durante la presentación en las Cortes autonómicas del contenido de los presupuestos de su departamento.

La portavoz del Grupo Socialista, Rosa Rubio, en cambio, ha considerado que se trata de "políticas fiscales elitistas con amnistía para los adinerados" y ha recordado que de esos 674 millones de euros "se quedan en el bolsillo de los que más tienen 594 millones, el 88% del total de los beneficios fiscales".

Se trata de unas cuentas que ascienden, en lo relativo a Economía y Hacienda, a un total de 525,9 millones de euros y que se encuentran centradas en las políticas sociales, las rebajas fiscales y la creación de empleo. Carriedo ha destacado que ocho de cada 10 euros del presupuesto se destinan a las políticas sociales, alcanzándose los 9.000 millones de euros en Sanidad, Educación y Servicios Sociales destinados a la protección y atención a las personas. Además, se destinarán 1.281 millones a impulsar el crecimiento económico, la creación de empleo y para impulsar oportunidades de futuro a través de la modernización, la innovación, la eficiencia energética y la sostenibilidad.

Además, las cuentas incluyen la cuarta rebaja tributaria desde 2021, que alcanza los 674 millones de euros, que beneficiarán a 480.000 contribuyentes entre familias, jóvenes, medio rural, autónomas y pymes, y 1,2 millones de beneficiarios por la rebaja de la tarifa autonómica del IRPF. También ha hecho hincapié el consejero en que, de los 525,9 millones de euros, el ICE gestionará 257,6 millones y el EREN 47,8 millones. El resto, un total de 220,5 millones, se destinará a las políticas de los Centros Directivos y de la Secretaría General.

Una fiscalidad "moderada, inteligente y selectiva"

Carriedo ha destacado que los presupuestos para 2024 prevén rebajas fiscales por 674 millones de euros que beneficiarán a un total de 480.000 contribuyentes. Además, ha hecho hincapié en que, con el mantenimiento de la rebaja de la tarifa autonómica del IRPF, se alcanzarán los 1.200.000 beneficiarios.

La Junta pondrá en marcha, además, la cuarta rebaja tributaria desde 2021, reduciendo las cargas fiscales a los autónomos y empresas por medio de una nueva bonificación del 50% en la cuota del impuesto sobre actos jurídicos documentados. También se extenderá la bonificación del 100% en la cuota del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas por el arrendamiento de fincas rústicas y se ampliará la deducción incrementada hasta el 40% por el nacimiento o adopción en el medio rural.

También ha destacado que en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones se admitirá, a efectos de la equiparación a los cónyuges del matrimonio, la inscripción en cualquier registro, que sea análogo al de Uniones de Hecho, de una administración pública de la Comunidad. Por otro lado, se compatibilizarán la deducción estatal y autonómica para la compra de vehículos eléctricos

En materia de tasas, se mantendrá su congelación, sin trasladar la subida como consecuencia de la inflación, y se ampliará la exención hasta el 31 de diciembre de 2025 en la tasa por expedición de los certificados de profesionalidad y la expedición de duplicados.

La oposición carga contra unos presupuestos "continuistas e ineficaces"

La popular Rosa Esteban ha considerado que los presupuestos son "un proyecto bueno" y que es "el proyecto que necesita Castilla y León". "Es un presupuesto realista y riguroso, avalado por la AIReF. Es responsable y prudente, claramente social, comprometido con los castellanos y leoneses porque casi el 82% de los recursos van a gastos sociales, el 13% del PIB", ha destacado.

Esteban ha destacado que las cuentas contemplan "bajadas de impuestos moderadas, selectivas e inteligentes" y ha asegurado que "tener menos impuestos es compatible con tener menos paro, menos deuda y mejores servicios públicos que la media de España".

La socialista Rosa Rubio ha señalado que los presupuestos son "ineficaces" y que "demuestran la mala gestión y la ausencia total de políticas económicas y fiscales que hagan crecer a la Comunidad". "Estos presupuestos no son sociales, Mañueco deja sin invertir en gasto social 350 millones de euros, son unas cuentas que no nos hacen crecer económicamente y que no generan empleo", ha denunciado, asegurando, además, que Castilla y León "es la penúltima comunidad en creación de empleo en 2011-2023 con un 1,3% frente al 14% nacional".

También ha cargado Rubio contra lo que ha considerado "políticas fiscales elitistas" con "amnistía para los adinerados". "De los 675 millones de los presupuestos se quedan en el bolsillo de los que más tienen 594 millones, el 88% del total de los beneficios fiscales", ha afirmado, asegurando que en el IRPF solo se dedican 40 millones de beneficios. "En la ley de medidas hacen 18 modificaciones fiscales, esa es la realidad y todo el esfuerzo fiscal que hace Mañueco para este año 2024", ha afirmado.

La procuradora socialista ha asegurado que el presidente de la Junta "miente que bajando impuestos aumenta la recaudación, miente cuando dice que tenemos una deuda contenida, somos la sexta comunidad más endeudada". "No son presupuestos inversores, no dedica ni el 10% a inversión y dedica partidas a los toros, violencia intrafamiliar y a dar 1,4 millones al vicepresidente que insulta a Castilla y León", ha zanjado.

Javier Carrera, de Vox, ha asegurado que las cuentas recogen "los aspectos que Vox ha llevado siempre en sus programas". "Hay inversiones reales en infraestructuras y en el campo y ayudas a un sector tan atacado como el de los agricultores, políticas de fomento del empleo y protección del patrimonio cultural. Somos socios leales en este Gobierno de coalición y entendemos cual es la situación de la economía y la necesidad de dar confianza a los ciudadanos", ha afirmado.

Carrera ha aplaudido las medidas de reducción de impuestos pero ha asegurado que no pueden "conformarse" y que "hay recorrido para avanzar en estas rebajas tributarias", asegurando que presentarán una batería de medidas "que sean realmente tractoras de la economía de la Comunidad".

El procurador Francisco Igea ha calificado los presupuestos como "una mezcla entre el trilerismo, la continuidad y el aburrimiento". "Los presupuestos no afrontan los problemas esenciales, en despoblación hay políticas fracasadas de ayudas al nacimiento, la nada absoluta", ha afirmado, recordando que "no hay ayudas a la fusión municipal y reordenación del territorio". Además, ha señalado que en Atención Primaria el crecimiento presupuestario ha sido "solo del 1%" y que el 20% de la actividad de la Sanidad "ya se hace en la medicina privada".

"Los beneficios fiscales se mantienen en IRPF y solo se incrementan en Donaciones y Sucesiones, estamos en la misma situación en la que estábamos en ejercicios anteriores", ha afirmado Igea, asegurando que "se ha hecho un presupuesto de carácter electoral" y que Castilla y León "se separa cada vez más de la UE y del conjunto del país".

José Ramón García, de la Unión del Pueblo Leonés, ha calificado los presupuestos de "continuistas". "Nos interesaría saber que han hecho con todo el presupuesto que no se ha ejecutado en León", ha señalado, afirmando que son "unas cifras muy bonitas pero son datos engañosos" y ha pedido "que ejecutaran de verdad los presupuestos". "Falta de ambición especialmente patente en educación, sanidad y movilidad, otra oportunidad perdida", ha zanjado el procurador leonesista.

Un escenario macroeconómico "realista y prudente"

El consejero de Economía y Hacienda ha destacado que el presupuesto se enmarca en un escenario macroeconómico "calificado por la AIReF como realista y prudente" y ha recordado que la Junta prevé un crecimiento del PIB autonómico del 1,7%, con una tasa de paro que se situará en el 9,2%, 1,7 puntos por debajo de la media española, con una previsión para 2024 del 10,9% y un incremento del empleo del 1,1%.

Además, ha querido resaltar que el escenario financiero del presupuesto para 2024 "respeta" la tasa de referencia del déficit público establecido por el Gobierno de España para las comunidades. Carriedo ha destacado que el presupuesto es "el más elevado de la historia", con un 5,45% más que el del año anterior, que es "responsable y riguroso" y se encuentra "comprometido" con la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales, destinando recursos a estas áreas por valor de 8.983 millones, equivalente al 13% del PIB de la Comunidad.

Unas cuentas que, además, apuestan por las familias, los jóvenes y los mayores y que "refuerzan" las potencialidades de la Comunidad. En concreto, ha destacado el "apoyo al desarrollo rural, a la actividad agrícola y ganaderas y al aprovechamiento de los recursos naturales", el "impulso a un sector industrial innovador", la "apuesta por el sector servicios" y el "soporte a Pymes, empresas familiares y autónomos", además del impulso a "las oportunidades de desarrollo vinculadas a la cultura".

También ha señalado que se trata de unas cuentas "comprometidas con el municipalismo" y que incorporan una fiscalidad "moderada, selectiva e inteligente", siendo unas cuentas "participativas y abiertas" y que albergan una "reducción de cargas administrastivas".

Un 88,8% procedente de ingresos por operaciones no financieras

El consejero ha destacado, también, que el 88,8% del total de los 14.562 millones de las cuentas autonómicas corresponden a ingresos por operaciones no financieras, con un incremento del 5,4% con respecto al presupuesto 2023. Por su parte, los ingresos por operaciones financieras se encuentran estimados en 1.632 millones de euros, lo que supone el 11,2% del total de los presupuestos para 2024.

Carriedo ha alertado de la necesidad de "acometer de manera inmediata una reforma a fondo del sistema de financiación autonómica" al considerar que "el sistema vigente ha quedado desfasado" y que la Comunidad cuenta con "una infrafinanciación acumulada de 5.137 millones de euros" en los recursos liquidados del sistema de financiación autonómica.

Además, ha hecho hincapié en que en los primeros meses de 2024, existe una diferencia mensual de 51,5 millones y una diferencia anual de 618 millones entre las entregas a cuenta que han sido comunicadas a Castilla y León y las que han sido efectivamente ingresadas.

525,9 millones de euros para Economía y Hacienda

El presupuesto de la Consejería de Economía y Hacienda estará dotado de un total de 525,9 millones de euros, siendo el 4,5% del presupuesto de la Comunidad. De ese total, 220,4 millones irán dirigidos a los Centros Directivos y a la Secretaría General, mientras que el Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) contará con un total de 257,6 millones y el Ente Regional de la Energía (EREN) con una cantidad de 47,8 millones de euros.

El Presupuesto de la Consejería de Economía y Hacienda destina también para gastos de personal 103,8 millones, un 19,7%, con el que también se pagaránn las retribuciones de los empleados públicos que forman parte las Delegaciones Territoriales.

La Consejería impulsará inversiones que irán destinadas a la mejora de las aplicaciones tributarias, Duero y SICCAL, también a la obra de rehabilitación del edificio administrativo de la Plaza de Madrid, en Valladolid, y a la mejora de la eficiencia energética de edificios de la Junta entre otros.

En lo que se refiere a las transferencias de capital se ejecutarán convenios con el Instituto para la Transición Justa de cara a la industrialización de los municipios mineros, se impulsarán los ámbitos territoriales específicos como en Tierra de Campos, en Zamora ysu área de influencia, la plataforma Palencia 2030 además de transferencias singulares para prevenir incendios en El Bierzo, para el apoyo a los clúster y a los Centros Tecnológicos, además de subvenciones para promover la eficiencia y también el ahorro energéticos en edificios y en el sector industria.

Financiación empresarial y digitalización

Carriedo ha destacado que se prevé una aportación de 25 millones para el Plan para crecimiento innovador destinado a pymes y midcaps de la Comunidad, alcanzándose una dotación global de 235 millones. Además, ha afirmado que en 2024 se comenzará la financiación de proyectos y de compañías con los nuevos instrumentos financieros que serán cofinanciados con FEDER, con una dotación total de 38,1 millones.

Se prevén, además, más de 21,7 millones en diferentes subvenciones a fondo perdido en líneas de ayudas a la creación de empresas y la de inversiones de pymes y se mantendrán las medidas de apoyo a la liquidez, a través del Programa ICE Financia en colaboración con Iberaval, que se encuentra compuesto por 12 líneas.

Un aspecto clave es la apueta por la internacionalización empresarial, contándose en 2024 con 7,19 para el Plan 2022-2025, un 21,5% más que en el año anterior para impulsar la salida al exterior de las empresas de Castilla y León. También se impulsarán medidas en el marco de la Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos para el periodo 2022-2027 y el Plan de Digitalización de la Pyme contará con 11,7 millones de euros, un 26% más que en 2023.

También se destinarán 12,6 millones de euros a la mejora de las infraestructuras empresariales, destacando la inversión en el Parque Tecnológico de Burgos, que contará con un total de 10,7 millones de euros. También se han consignado 6,2 millones de euros para la línea de ayuda destinada a financiar los gastos de inversión en suelo empresarial que han sido promovidos por las Entidades Locales de Castilla y León para 2024-2025.

Ente Regional de la Energía

Carriedo ha destacado que se seguirá trabajando para "hacer frente" a los retos en ahorro y eficiencia energética y se apostará por la gestión y tramitación de las solicitudes de subvención relativas a instalaciones de autoconsumo y almacenamiento con energías renovables.

El importe total, procedente de los fondos Next Generation, asciende a 117,8 millones de euros y el objetivo es la instalación de 380 megavatios de potencia en el autoconsumo. También se invertirán dos millones para la ejecución de instalaciones de autoconsumo fotovoltaico en los edificios administrativos y la Fundación Santa Bárbara tendrá un presupuesto de 2,6 millones para seguir con la formación minera.

Deuda pública

El consejero ha hecho hincapié también en que los créditos de la deuda pública se encuentran cifrados en 11.784 millones de euros para abonar las devoluciones de operaciones de crédito concetradas en ejercicios anteriores mientras que la partida destinada a gastos financieros contará con un total de 342,9 millones de euros.

Carriedo ha señalado que la variación de esta partida con respecto a los presupuestos de 2023 es del 39%, algo justificado, a juicio del consejero, por el incremento que han experimentado los tipos de interés desde que el Banco Central Europeo "decidiera a mediados de 2022 el endurecimiento de la política monetaria con el objetivo de atajar las altas tasas de inflación de la eurozona".

Además, ha hecho hincapié en que el Euribor a seis meses ha pasado de contar con tipos negativos a cotizar en el entorno del 4%, destacando que la incidencia en la Comunidad "es más atenuada", ya que "más de las tres cuartas partes de la cartera de deuda de la Administración General se encuentran concertadas a tipo fijo".

A pesar de estos factores, el consejero ha hecho hincapié en que los créditos para intereses que se encuentran recogidos en la sección de Deuda Pública mantienen un peso relativo limitado, del 2,3%, en relación al volumen total de los presupuestos previstos para 2024.

Carriedo ha sacado pecho de que Castilla y León se mantiene "entre las comunidades más saneadas de España" gracias a "un uso razonable del endeudamiento". De esta manera, según los últimos datos publicados por el Banco de España, y que se encuentran referidos al tercer trimestre de 2023, el endeudamiento de la Comunidad representa un 4% del total de la deuda del conjunto de autonomías y, en términos de PIB, se encuentra "casi dos puntos porcentuales por debajo de la media".