Tudanca anuncia una Escuela de Gobierno para "dar la batalla" en 2024: "Estamos preparados para volverle a ganar las elecciones al PP"

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha hecho balance este jueves de un año que ha estado caracterizado, a su juicio, por los "ataques de la extrema derecha" en Castilla y León y ha anunciado que prepara una Escuela de Gobierno para "dar la batalla" en 2024. "En esa Escuela de Gobierno renovaremos nuestro programa político. Estamos preparados para cualquier batalla que haya por delante, para volverle a ganar las elecciones al PP", ha asegurado.

Tudanca ha matizado, además, la decisión de la Comisión Europea de rebajar la protección del lobo, que este miércoles el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, celebraba como un triunfo de su Ejecutivo. "No ha dicho que haya que hacerlo mañana, se ha dicho que en el Convenio de Berna se revise y en ese Convenio con que un país se oponga no se revisa nada, y debe ser con criterios científicos", ha apuntado, destacando, no obstante, que está de acuerdo con que las decisiones sobre el lobo "se revisen en Castilla y León si la Comisión Europea y el Convenio así lo establecen". Así se ha pronunciado en la tradicional recepción navideña a la prensa en Valladolid.

"Nosotros hemos apoyado al campo y a nuestros ganaderos que sufren y hay que hacerlo compatible con la protección de las especies en peligro de extinción", ha afirmado, asegurando que la decisión de Europa demuestra "que el Gobierno tenía razón" y que las decisiones de incrementar la protección del lobo "no eran ningún capricho ideológico" sino que eran decisiones basadas en criterios científicos de la Unión Europea. "Como dije la última vez, si cambiaban y se revisaban tenían que revisarse aquí también", ha añadido.

Tudanca ha asegurado, con todo, que la afirmación de la Comisión tiene "aroma electoralista". "Hay elecciones y la derecha europea está haciendo campaña", ha señalado, cargando además contra la Junta a la que ha acusado de "mentir" y de "tomar como rehenes" a los ganaderos. "Desde hace un año tiene nueve millones de euros de fondos del Gobierno para indemnizaciones y prevención de los ataques y no ha sacado ni la convocatoria, prefieren tener nueve millones guardados en el cajón y usar a los ganaderos como ariete contra el Gobierno", ha señalado, asegurando su preferencia porque "se revisen las decisiones si la Comisión y el Convenio así lo establecen" y que las indemnizaciones y el dinero "lleguen a la Comunidad".

Tudanca, sobre su futuro: "Creo en la militancia y ellos deciden"

Tudanca se ha referido a su futuro y ha asegurado que volverá a presentarse como candidato en las próximas elecciones autonómicas "si los militantes así lo deciden". "Hoy soy el secretario general y el candidato pero que lo decidan los compañeros de Castilla y León como lo han decidido las anteriores veces", ha afirmado, asegurando que cree en un partido "de la militancia" y que "ellos deciden". "Si ellos quieren y los ciudadanos siguen pensando que puedo aportar algo a esta tierra lo seguiré haciendo, no tengo otra aspiración", ha afirmado.

El líder del PSCyL asegura que todos los alcaldes socialistas "van a ser exigentes"

El dirigente socialista ha defendido el derecho del alcalde de León, el también socialista José Antonio Diez, a ser "exigente" con el ministro de Transportes, Óscar Puente, después de dejar caer que podría pedir su dimisión si Puente "seguía con sus ataques injustificados a León". Pero también ha sacado pecho de la labor del ministro. "Óscar Puente lleva de ministro un mes y solo en un mes ha acabado con una huelga en Renfe, ha inaugurado la alta velocidad entre León y Asturias, contribuyó a parar una huelga en Iberia ayer mismo y anunció que el proyecto de infraestructuras más importante va a ser en Castilla y León, más de 200 millones en la Autovía del Duero", ha afirmado.

Tudanca ha asegurado no tener "ninguna duda" del compromiso de Puente con las inversiones pero ha asegurado que el hecho de que los alcaldes sean reivindicativos lo entiende él "y lo entiende Puente". "Ha sido alcalde y defendió con uñas y dientes la Ciudad de la Justicia ante una ministra socialista", ha puesto como ejemplo, afirmando que todos los alcaldes socialistas "van a ser exigentes y van a defender a su gente". "No tengo la menor duda de que con Óscar Puente al frente del Ministerio van a seguir llegando buenas noticias para Castilla y León pero defiendo que mis alcaldes sean reivindicativos", ha afirmado.

El secretario general del PSCyL ha asegurado que ese carácter reivindicativo es una de las cosas que les diferencia del PP. "Somos reivindicativos y muchas veces más con los nuestros con el resto. Además, hay desequilibrios en esta tierra que hay que corregir y yo defiendo un proyecto que habre de equidad porque hay carencias en el oeste de la Comunidad que hay que resolver e impulsar y yo también voy a ser exigente con eso", ha zanjado.

Una Escuela de Gobierno a principios de 2024

Tudanca ha anunciado también durante la recepción navideña a la prensa que el partido celebrará una Escuela de Gobierno a inicios del año 2024 para renovar un proyecto que está "fuerte y unido" y que sigue demostrando que su único interés "son los ciudadanos de Castilla y León". "En esa Escuela de Gobierno renovaremos nuestro programa político, contando con todo este capital humano que tenemos en todo el territorio, con la sociedad civil, para ejercer esas complicidades. Estamos preparados para cualquier batalla que haya por delante, para volverle a ganar las elecciones al PP", ha señalado.

Tudanca: "Me gustaría que el PP renunciara a la extrema derecha"

El dirigente socialista ha lamentado que el PP eligiese "a la extrema derecha" en Castilla y León y ha recordado que Mañueco "pudo elegir otra cosa" y que ya le pidió antes de su investidura que pusiera "un cordón sanitario como hacía la derecha en toda Europa". "Se lo ofrecí y en la última reunión sobre pactos le puse dos condiciones: renunciar a la extrema derecha y cumplir con lo que ya está acordado", ha asegurado.

El secretario general del PSCyL ha asegurado que su formación es "coherente" y que defiende "a la gente". "Mañueco eligió dar un chiringuito a la extrema derecha y poner de consejero de Agricultura a alguien que ha perjudicado nuestro campo, de Industria a quien se ha cargado al Diálogo Social y de Cultura a quien quiere declarar BIC vestigios franquistas", ha denunciado, recordando que en el último pleno de las Cortes le ofreció a Mañueco un pacto sobre "algo tan inocuo como la salud mental" y que también lo rechazó. "Me gustaría que el PP renunciara a la extrema derecha, hiciera dimitir a sus consejeros de Vox y pudiéramos llegar a acuerdos", ha señalado.

Orgullo de los ministros de Castilla y León

Tudanca ha mostrado su "inmenso orgullo" por haber "parado la ola conservadora y extremista" en las elecciones generales y de tener un nuevo Gobierno "progresista" liderado por Pedro Sánchez. "Estamos muy orgullosos de tener en el Consejo de Ministros a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, al de Transportes, Óscar Puente, y a la de Defensa, Margarita Robles. Estamos muy orgullosos de toda esta magnífica representación y de que una voz como la de Ana Redondo sea la que recupere para el PSOE la voz de las mujeres y de la igualdad porque sabemos aquí mejor que nadie lo importante que es esa batalla", ha señalado.

Tudanca ha asegurado que la Comunidad lleva dos años "sufriendo como nadie en España los desmanes de esa extrema derecha y de esa derecha antaño civilizada que es rehén de Abascal y Gallardo". "Aquí ha acometido los primeros intentos de retroceso en 40 años a la igualdad. Hace apenas un año estábamos plantando cara al protocolo antiaborto y no se nos va a olvidar, somos conscientes de lo importante que es plantar cara a la extrema derecha y defender la libertad y la igualdad", ha afirmado.

A juicio del dirigente socialista, en la Comunidad está el primr Gobierno "que empezó a atacar esos avances conseguidos". "Pero como demostramos entonces y el 23 de julio, y como dije en el balance del año pasado, aquí fue el principio de la entrada de la extrema derecha en los gobiernos y aquí empezó su fin", ha asegurado, sacando pecho de la labor de los socialistas de Castilla y León para evitar que en España haya "una réplica" del Ejecutivo autonómico.

Tudanca: "Nunca haremos lo que hace el PP, dudando de la legitimidad del Gobierno"

Además, ha contrapuesto la forma de entender la política del PP y del PSOE. "Yo nunca he rechazado una reunión con el señor Mañueco y nunca he puesto en duda su legitimidad, combatiremos sus acuerdos y seguiremos haciendo propuestas pero nunca haremos lo que está haciendo el PP con las instituciones del Estado, dudando incluso de la democracia y de la legitimidad del Gobierno", ha señalado.

El secretario general del PSCyL ha asegurado que su partido está "fuerte" y ha demostrado que tiene "talento" que aportar a España y que representa "el único proyecto para Castilla y León". "El PP ha renunciado a gobernar Castilla y León, no tiene proyecto político, solo tiene un proyecto de poder y le vale todo", ha asegurando, contraponiendo el proyecto socialista que aboga por "afrontar el reto demográfico, reducir desequilibrios, defender los servicios públicos, luchar contra la violencia de género y el cambio climático". "Somos los únicos que presentamos propuestas frente a un PP que es rehén de Vox y cuyo único fin es enmendar la plana desde las comunidades a la floja oposición del señor Feijóo al Gobierno", ha zanjado.

