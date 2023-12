El debate sobre la amnistía se traslada del Congreso a las Cortes: Mañueco la usa como arma frente a un PSOE que le echa en cara su pacto con Vox

El debate sobre la Ley de Amnistía, que se ha iniciado este martes en el Congreso de los Diputados, se ha trasladado a unas Cortes de Castilla y León cada vez más acostumbradas a recibir los ecos de la política nacional. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que ha calificado el día de hoy como "negro para la democracia" la ha usado como arma arrojadiza frente a un PSOE que le ha echado en cara su pacto con Vox en la Comunidad y que "no condene" las afirmaciones de Santiago Abascal cuando aseguró que el pueblo querría "colgar de los pies a Pedro Sánchez".

El presidente de la Junta se ha comprometido a poner "todos los recursos" a su alcance para combatir la medida de gracia, insistiendo en que acudirá al Tribunal Constitucional, y también contra la reforma del sistema de financiación en el caso de que se decida a través de "negociaciones bilaterales" con Cataluña. Los socialistas, por su parte, han defendido que Castilla y León nunca ha estado "mejor tratada" que con el Gobierno de Sánchez y han recordado que Manuel Fraga "fue amnistiado en 1977 por delitos de sangre".

También ha mantenido un tenso envite parlamentario Mañueco con el procurador Francisco Igea, que le ha dado la "bienvenida" a la defensa de la igualdad y le ha recordado que "apoyó el cuponazo vasco" en 2017, y el presidente de la Junta ha lanzado un dardo a Ángel Ceña, de Soria Ya, acusándole de "jugar a ser separatista" y recordándole que él no es Sánchez y que "aquí no hay subastas". Un tenso pleno, marcado por la presencia del debate sobre la igualdad y la separación de poderes que lleva impregnando la política nacional desde las elecciones generales del 23 de julio.

Mañueco a Tudanca: "Ustedes aplauden los ataques de Sánchez a Castilla y León"

El primer gran intercambio dialéctico ha sido el habitual cara a cara entre Mañueco y el líder de la oposición, el socialista Luis Tudanca. El presidente de la Junta ha recordado el debate de la Ley de Amnistía en el Congreso y ha asegurado que se trata de "uno de los días más negros y tristes de la democracia". "Desde el Gobierno de Castilla y León vamos a usar todos los recursos a nuestro alcance para luchar contra la Ley de Amnistía que ustedes aprueban con sus socios", le ha espetado a Tudanca.

Además, a la pregunta de Tudanca sobre la tramitación de los presupuestos autonómicos, Mañueco ha asegurado que la Junta los está "tramitando" y que Castilla y León va a tener "unos presupuestos que permitirán tener unos servicios públicos de calidad". El dirigente socialista le ha recriminado a Mañueco que saque a colación cuestiones nacionales. "Esto no es el Congreso, donde estaba usted sentado al lado de Ayuso cuando insultaba al presidente y usted callaba", ha afirmado.

Tudanca ha acusado a Mañueco de no tramitar los presupuestos por dos "posibles motivos": o por querer "ocultar los pactos con la extrema derecha" o para adelantar elecciones y le ha achacado haber "renunciado a gobernar". Además, ha defendido que Castilla y León "nunca antes ha estado mejor tratada ni ha recibido mejor financiación" que con el Gobierno de Sánchez y le ha recordado que en 2024 llegarán "2.500 millones más que con el Gobierno de Mariano Rajoy". "Son unos incompetentes, no saben ejercer sus competencias", le ha dicho.

El dirigente socialista ha instado, además, a Mañueco a "apartarse de Feijóo y de Ayuso" que, a su juicio, "está haciendo un grandísimo daño" a Castilla y León. Mañueco, por su parte, ha vuelto a la carga con la amnistía. "No sé como no se le cae la cara de vergüenza, ustedes aplauden los ataques infames de Sánchez a Castilla y León y la vuelta de Puigdemont sin ser juzgado y con honores", le ha dicho.

El presidente de la Junta le ha acusado de "aplaudir" que el futuro de España "se decida en Suiza con un mediador experto en narcoguerrillas y que se regalen 15.000 millones de euros a los separatistas, que pagaremos entre todos". "El Gobierno de Sánchez es claramente contra Castilla y León y ustedes lo aplauden, porque los socialistas de Castilla y León están con sus nuevos amigos, que son los separatistas, que a parte de ser ricos y corruptos son antiespañoles", le ha dicho, asegurando que "para el PSOE de Castilla y León no va a haber amnistía".

Mañueco a Ceña: "Yo no soy Sánchez y aquí no hay subastas"

También ha salido a colación la igualdad interterritorial en el envite parlamentario entre Mañueco y el procurador de Soria Ya Ángel Ceña, al que ha acusado de "pedir privilegios". "En la primera reunión que tuve con usted lo primero que pidió fueron privilegios, como los nacionalistas a Sánchez, y no sé si usted juega a ser separatista pero yo no soy Sánchez y aquí no hay subastas", le ha espetado, defendiendo que el Gobierno que preside apuesta "por la igualdad y la cohesión territorial de Castilla y León y de España".

Ceña, por su parte, ha recriminado al PP que lleve 36 años gobernando y no se haya "preocupado por la igualdad en absoluto". "En vez de tanto manifestarse por la igualdad de los españoles manifiéstese con hechos por la igualdad de los sorianos y los castellanos y leoneses", le ha dicho. Mañueco, le ha instado a preguntar en Soria "si preocupa o no la amnistía" o "el privilegio económico a los separatistas". "Ustedes van de pose. Dentro de 12 meses habrá una unidad de radioterapia en Soria y este Gobierno va en la línea correcta de apostar por la igualdad", ha zanjado.

Igea a Mañueco: "Su concepto de igualdad es una carrera de dumping fiscal"

El procurador Francisco Igea ha mantenido también un duro choque con Mañueco a cuenta de la igualdad. El presidente de la Junta ha asegurado que su Gobierno va a defender los principios de "igualdad, libertad y solidaridad" que consagra la Constitución a través de "iniciativas institucionales, con iniciativas ante los tribunales y el TC, iniciativas parlamentarias y de la movilización en la calle". Igea, por su parte, le ha dado la "bienvenida" a la defensa de la igualdad y le ha recordado que en noviembre de 2017 calificaba de "lógico y legítimo el cuponazo vasco, que nos ha costado a razón de 500 millones de euros anuales".

"Su concepto de la igualdad es una carrera de dumping fiscal permanente que lleva al deterioro continuo de los servicios públicos", le ha espetado, recordándole, además, que a los médicos sin titulación de la Atención Primaria les mandan al ámbito rural. "Esa es su igualdad", ha afirmado. Mañueco ha tirado de ironía y ha señalado que el momento político actual "requiere más que chascarrillos y dispersas reflexiones", acusando a Igea de creerse "el centro del Universo".

Además, ha asegurado no haberle "quedado clara" la posición de Igea con respecto de la libertad y de la igualdad. "¿Usted en nombre de quien habla? ¿A quién representa?. Desde que le expulsaron de Ciudadanos al menos nos consta que ha intentado estar en dos formaciones: en Nexo y en El Jacobino, un récord, tres partidos en tres meses", le ha dicho con sorna.

Mañueco ha prometido que desde el Gobierno de Castilla y León se va a recurrir la Ley de Amnistía al Tribunal Constitucional y que si el sistema de financiación se basa "en una negociación bilateral" también acudirá al Poder Judicial. "Vamos a impugnar inmediatamente cualquier perdón injustificado a la deuda de los socios separatistas, que es el pago de unos votos en el Congreso a Junts", ha zanjado.

Gómez Urbán al PP: "Su presidente fundador fue amnistiado por delitos de sangre"

La viceportavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, ha recordado al PP que su presidente fundador, Manuel Fraga, "fue amnistiado en 1977 por delitos de sangre" y ha acusado a Mañueco de tener "un extraño concepto de la separación de poderes" por haber tenido a Ignacio Cosidó como asesor, que aseguró que controlarían la Sala Segunda del Tribunal Supremo "por la puerta de atrás".

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha defendido, a pregunta de Gómez Urbán, que el grado de cumplimiento de la separación de poderes en la Comunidad "es positivo" y que se respeta "que los distintos poderes hagan entre sí de contra peso evitando arbitrariedades y abuso de poder". La viceportavoz socialista, en su réplica, ha aprovechado para celebrar que Nadia Calviño vaya a ser la primera española y la primera mujer en presidir el Banco Europeo de Inversiones y ha afirmado que "así se rompen los techos de cristal". "Ni los señoros ni los de la sotana deciden sobre nuestros derechos y libertades", ha afirmado, cargando también contra Mañueco por "no haber condenado" los "insultos" de Santiago Abascal a Pedro Sánchez.

González Gago, por su parte, ha defendido que la injerencia en el poder legislativo es presentar una Ley de Amnistía "sin el informe de los principales órganos consultivos", fiscalizar la actividad parlamentaria "en un país extranjero y con un mediador salvadoreño", apoyar la designación de la presidenta del Congreso "que es la segunda portavoz del Gobierno" y pactar que comisiones parlamentarias "puedan fiscalizar lo que hacen nuestros jueces y tribunales", en relación a las referencias al lawfare en el acuerdo entre PSOE y Junts.

Fernández a Dueñas: "Es usted un facha, indocumentado e ignorante"

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, y el consejero de Agricultura y Ganadería, Gerardo Dueñas, se han enzarzado a cuenta de la polémica granja de Quintanilla del Coco, en Burgos, que Fernández ha calificado como 'Granja del Terror'. "Para terror el ministro comunista Alberto Garzón que dejó lindezas como que la carne española era de mala calidad o que había que reducir el consumo de carne a la nada", le ha espetado Dueñas en su respuesta.

El consejero de Agricultura le ha acusado de ser un "pijoprogre" que "desconoce" como "se vive y se trabaja en el campo". "Dejen de atacar al sector primario olvidado por este Gobierno de la desigualdad al que ustedes no pertenecen, que es la mejor noticia de estas semanas", ha afirmado. Fernández, por su parte le ha llamado "facha, indocumentado e ignorante" y ha considerado "deleznable" que el consejero haya dicho que "todo está correcto y en orden" en la granja.

"Usted tendría que dimitir por ignorante e impresentable", le ha dicho, mientras que Dueñas ha asegurado que desde la Junta "se llevan a cabo actuaciones para garantizar el bienestar animal". "Usted se fía de un informe que no sabemos si las fotos son reales o no, yo me fío del Seprona y de los servicios veterinarios oficiales que dijeron que estaba todo correctamente. Dejen de demonizar a nuestros agricultores y ganaderos, que en este Gobierno de coalición seguirán encontrando todo nuestro apoyo", ha zanjado.

