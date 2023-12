CCOO exige a la Junta una "reordenación" para no contratar a médicos de familia sin especialidad y denuncia que suponen el 15% del total

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha exigido este lunes a la Junta de Castilla y León una "reordenación de recursos" para evitar contratar a médicos de familia sin especialidad y ha denunciado que suponen el 15% del total de la Comunidad. "Sacyl quiere volver a los años 80", ha denunciado el representante de la Federación de Sanidad del Sindicato Gonzalo Fermoso.

El representante de CCOO ha asegurado que la medida "aumenta aún más si cabe la brecha entre el mundo rural y el urbano" y la "inequidad" y "agrava el déficit de profesionales" al trasladar a los graduados el mensaje de que "no hay que formarse para ser médico de familia". "Hay que formarse y hay que formarse mucho y nosotros nos tenemos que este pueda ser el primer paso y que esto se puede hacer extensivo a otras especialidades", ha lamentado.

Fermoso ha asegurado que se trata de un "ataque frontal al modelo" y un "retroceso" al modelo previo de hace más de 40 años. "El consejero habla de excepcionalidad pero se contradice con esta resolución que lo que establece es un programa, es institucionalizarlo, no es una situación excepcional", ha lamentado.

Convivencia de MIR con médicos sin especialidad

Además, ha alertado de que, en diferentes puntos de atención continuada, los residentes conviven con dos médicos sin especialidad. "Ya no es el déficit formativo sino que al final el peso de la atención y la sobrecarga es para el residente, que en muchos casos es el profesional que está mejor formado", ha afirmado. Y ha asegurado tener constancia de que en algunas zonas, como León o Aranda, "el que lleva el peso de la guardia es el residente".

Marisa Fiz, también de la Federación de Sanidad de CCOO en la Comunidad, ha denunciado que esta "es la única medida que se está implementando" y otras comunidades "están ya haciendo OPAs hostiles porque ya han implementado medidas para la difícil cobertura". "Otras comunidades han iniciado una reordenación o un cambio de modelo, han sido más valientes y están manteniendo la equidad", ha afirmado, exigiendo que se afronte el problema y "se busquen soluciones".

Por su parte, la responsable de la Federación de Sanidad, Ana Rosa Arribas, ha denunciado que "ni siquiera se ha convocado al grupo de trabajo de recursos humanos para reestructurar la Atención Primaria ni tienen intención de convocarlo". Fermoso, además, ha destacado que, en algunas áreas, el 40% de las plazas se encuentran cubiertas de forma extraordinaria.

El representante de CCOO ha considerado que la resolución es "ilegal" porque "no se ajusta a la norma de 1995". "El decreto de medidas excepcionales de la pandemia lleva finalizado desde diciembre de 2021 y estos profesionales siguen trabajando en nuestra comunidad. El mayor problema es la discriminación entre usuarios, esto aumenta aún más si cabe la brecha entre el mundo rural y el urbano", ha añadido.

Además, ha criticado que la Consejería tome este tipo de medidas "sin abrirse a explorar otro tipo de opciones que son perfectamente válidas y que todos estamos dispuestos a entrar a valorar". "No han valorado una reordenación de los recursos que haría que la Atención Primaria fuera igual en accesibilidad, equitativa y de la misma calidad para unos usuarios y otros", ha señalado.

Marisa Fiz, por su parte, ha denunciado que el deterioro de la Atención Primaria es "evidente y palpable" y "ya no se puede esconder". "La situación de inequidad asistencial es evidente y el desconocimiento de la población lo agrava. Los ciudadanos no saben si le está atendiendo un médico especialista o uno que no lo es", ha afirmado.

A juicio de Fiz, medidas de este tipo "atentan contra la calidad asistencial" y el desempeño de los especialistas y solo logran "empobrecer" la Atención Primaria. "No sabemos si lo que pretenden es un deterioro total para que el usuario tenga que irse al sector privado", ha afirmado.

Situación por provincias: más de un 40% en Zamora

CCOO ha destacado que, además de los médicos sin especialidad, hay muchas más plazas cubiertas por profesionales que han prolongado el servicio activo o jubilación activa y ha presentado un desglose de esta situación de excepcionalidad por provincias. En Ávila, ha destacado que hay un total de 232 plazas en las plantillas orgánicas y de ellas 83 plazas en esa situación excepcional, un 35%.

En El Bierzo hay 151 plazas y 42 de ellas en esa situación (un 27,8%), en Burgos unos 40 (un 11%), León hay 348 profesionales y un 7% en situación excepcional, en Palencia 206 y 78 en esa situación (un 37,8%) mientras que Salamanca es la que mejor se encuentra, con una plantilla de 365 y solo dos sin especialidad.

En Segovia hay 191 y 28 sin especialidad (un 14,6%), en Valladolid Este 235 y seis sin especialidad reconocida y en Valladolid Oeste 208 en total y 36 en situación excepcional (un 17%). Destaca Zamora, donde un 43,6% de las plazas de Atención Familiar y Comunitaria están cubiertas en esa situación de excepcionalidad.

