García-Gallardo avanza que ha pedido al Comité de las Regiones que debata "el golpe" de Sánchez

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, avanzó hoy que ha enviado una carta al Comité de las Regiones de Europa, como miembro de este órgano, para que convoque una sesión monográfica para debatir “la deriva totalitaria” y que “se consume el golpe de estado que vamos a ver en los próximos días”.

“Nosotros vamos a hacerlo todo. Y cuando digo todo, es todo”, manifestó en declaraciones a los medios durante su asistencia a la entrega de los Premios Podium del Deporte de Castilla y León donde informó de la carta remitida hoy mismo al Comité de las Regiones de Europa y recordó su reciente visita a Hungría en la que también denunció la situación política de España.

En ese “hacerlo todo”, enmarcó las acciones ante los parlamentos, ejecutivos y la asistencia a concentraciones para “acompañar al pueblo español que se manifiesta atónito ante la perdida de derechos y la destrucción del estado de derecho en España”.

Según García-Gallardo, en Europa les parece “increíble y no se terminan de creer lo que está pasando en España” en el sentido de que el PSOE, porque “necesite los votos de unos pocos partidos separatistas”, se condonen 15.000 millones de deuda a Cataluña. "No lo entiende nadie, ni aquí ni en Europa, no lo entiende un abulense que tiene que pagar su peaje ni un arandino que exige la reapertura del tren Directo”, recalcó.

El vicepresidente de la Junta realizó una similitud entre el deporte que se rige por “unas normas, una igualdad de armas, árbitros imparciales, unas instituciones que garantizan que las normas se cumplen igual para todos”, que debería ser así “en cualquier sociedad civilizada a la que aspiramos ser”.

En relación a sí sus manifestaciones en la calle con frases como “las lecheras a la frontera” es la imagen que tiene que dar un vicepresidente de la Junta en el exterior y a sus ciudadanos, respondió que “si estuviera en cálculos personales, egoístas, tratando de cuidar su apariencia como político y pesando en las próximas elecciones no estaría acompañando a los españoles que se manifiestan pacíficamente ante las sedes del PSOE”.

“Pero yo no estoy en eso, yo estoy en acompañar a los españoles como uno más que están gritando contra el PSOE para evitar que se consume el golpe de estado que vamos a ver en los próximos días”, defendió.

Sostuvo que todo lo que ha hecho en los últimos días, lo ha hecho con “la cabeza bien alta”, en relación a los gritos que lanzó durante algunas de sus concentraciones ante las sedes socialistas. También, aseguró que el presiente de la Junta no le ha dicho nada, aunque indicó que ha dejado claro que va a asistir a las manifestaciones que se convoquen en otras plazas y concluyó que él, siempre que lo permita su agenda institucional, asistirá a todas las concentraciones “siempre que sean pacíficas como han sido”.

“Pregunte en la calle que les parece la amnistía, que se rompa la caja de la Seguridad Social. Pregunte que le parece a cualquier ciudadano castellano y leonés la deriva totalitaria que estamos viviendo en España, rebatió ante la pregunta de sí da una buena imagen como vicepresidente al acudir a dichas protestas.

Respecto de que el presidente de la Junta haya rechazado convocar una protesta institucional, expresó el respeto si Fernández Mañueco considera que como Gobierno la respuesta que se ha dado es la adecuada, en referencia al Consejo de Gobierno extraordinario en el que se acordó presentar todos los recursos que correspondan en defensa de la igualdad y contra la amnistía.

“Hoy asistimos con mucha tristeza, con onda preocupación a una deriva totalitaria en España en la que vemos que la ley no se aplica por igual a todos”, manifestó en referencia a la ley de amnistía cuyo contenido se conoció ayer una vez registrada por el PSOE en el Congreso.

En tal sentido, puso como ejemplo que paró en una gasolinera y conversó con el titular de la cafetería que le decía que a él no les han perdonado un impuesto, una deuda a ningún proveedor, mientras “se asiste atónito como a corruptos, a malversadores de dinero público se les van a perdonar sus deudas contables y penales con la justicia solo porque se necesitan sus votos”.

Sigue los temas que te interesan