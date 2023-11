El sueño de vertebrar el oeste de España por tren resucita 40 años después: la Ruta de la Plata, entre la esperanza y el escepticismo

Un viejo sueño que parece estar cada vez más cerca después de casi 40 años de lucha. La histórica reivindicación de la reapertura del corredor ferroviario de la Ruta de la Plata, que conectaba Sevilla y Gijón cruzando de norte a sur el lateral oeste de la Península Ibérica, y que dejó de prestar servicio en el año 1985, podría verse satisfecha en los próximos años y un reciente anuncio del Gobierno de España ha abierto una ventana a la esperanza.

El pasado 25 de septiembre, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana publicó la licitación de un estudio de viabilidad para reactivar este corredor ferroviario, de vital importancia para las provincias de León, Zamora y Salamanca. Una licitación por valor de 967.612 euros que cuenta con un plazo de ejecución de 24 meses y que tiene como principal objetivo el análisis de las diferentes alternativas de trazado y la elaboración de un estudio de demanda y otro de rentabilidad socioeconómica del proyecto.

La ministra, Raquel Sánchez, ha enmarcado este proyecto en el "compromiso" del Ejecutivo con la mejora y el desarrollo de las infraestructuras y con una "visión de futuro" para el refuerzo de las conexiones ferroviarias. Con todo, las asociaciones de la sociedad civil que llevan casi 40 años reclamando la reapetura de esta infraestructura estratégica, que podría atraer inversiones y fijar población en sus provincias, observan el anuncio con una mezcla de cautela y escepticismo.

Imagen del recorrido del corredor de la Ruta de la Plata.

Este mismo sábado, plataformas de todos los territorios que en su día fueron atravesados por la Ruta de la Plata han convocado movilizaciones para reclamar la recuperación "inmediata" de esta conexión ferroviaria crucial para sus territorios. En Castilla y León, están previstas concentraciones en la Plaza Mayor de Astorga, en la Plaza de la Constitución de Zamora, en la Plaza Mayor de Salamanca y en la Plaza Mayor de Béjar a las 12:00 del mediodía, unas movilizaciones que cuentan con el apoyo unánime de todos los partidos políticos y de las entidades locales y provinciales.

El Ayuntamiento de Zamora mostró este jueves su respaldo unánime a las movilizaciones con una unidad política a la que se sumó la de los agentes sociales y económicos para exigir la reapertura de una infraestructura clave para el desarrollo socioeconómico de la ciudad y la provincia. Una unión que también mostro el Ayuntamietno de Salamanca, que en una moción aprobada por unanimidad de los grupos ha exigido al Gobierno a "comprometerse de manera decidida por la Ruta de la Plata".

El pasado domingo, además, las cámaras de comercio de Cáceres, Salamanca y Béjar, además de los ayuntamientos de Salamanca, Plasencia, Cáceres, Béjar, Hervás y Guijuelo, firmaron una declaración conjunta para exigir la reapertura de este corredor ferroviario. Un posible regreso de esta conexión del oeste peninsular por tren que las plataformas que han estado casi cuatro décadas batallando por la Ruta de la Plata ven con una mezcla de esperanza, cautela y escepticismo.

La Asociación Ferroviaria Zamorana: "Lo tomamos con mucha cautela"

Eduardo García, vicepresidente de la Asociación Ferroviaria Zamorana, ha asegurado, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, que estudios como el que se ha puesto en marcha "son necesarios" pero ha abogado porque no tengan "sesgos de información ni de confirmación". "Lo tomamos con mucha cautela porque esos estudios de viabilidad lo más importante es que incluyan las mercancías", ha señalado, haciendo hincapié en que si el estudio se hace en base a la demanda, teniendo en cuenta el grado de despoblación de la zona, los resultados podrían llevar a concluir que "no tiene sentido".

García ha recordado que el ferrocarril "no es solo para pasajeros" y que debería servir como un apoyo a la industria, señalando que un un ferrocarril moderno de hasta 200 kilómetros por hora que es "mucho más barato" que una línea de alta velocidad.

Imagen de una antigua vía férrea de la Ruta de la Plata.

Además, desde la Asociación Ferroviaria Zamorana muestran también sus dudas sobre la validez del estudio a futuro debido al alza de la inflación y al ritmo de pérdida de población de la provincia. García advierte de que este estudio podría "perder vigencia" si cuando acabe, "en 2040 o 2050", Zamora puede haber perdido gran parte de su población actual. "No sé si es lógico que un estudio cueste 900.000 euros cuando puede perder vigencia", ha apuntado García.

La crítica a un estudio que plantea objetivos "a 20 o 30 años"

Paco Sánchez, secretario de la Asociación Ferroviaria Zamorana, ha insistido, en declaraciones a este medio, en que la postura de su plataforma ante el estudio es "de escepticismo total y absoluto". "Llevamos muchísimos años con esta historia, desde 1985, y a lo largo del tiempo la reivindicación se ha ido desvaneciendo", ha afirmado, lamentando que se haya llegado a la conclusión de que "solo existe un ferrocarril, que es el AVE". También ha denunciado que parezca que "solo existe Madrid y la comunicación radial" y ha señalado que la Asociación defiende un ferrocarril "transversal" que una de este a oeste toda España.

"¿A donde nos vamos a ir con un estudio de viabilidad que se plantea objetivos a 20 o 30 años? Nuestra postura es la defensa de otro ferrocarril que no sea solo el AVE e intentar concienciar a la gente de la necesidad de ese transporte limpio y moderno", ha afirmado, asegurando que, a su juicio, el AVE "no ha aportado nada" a Zamora y que se trata de un ferrocarril "carísimo y elitista" que, además, "no soporta las mercancías".

La Plataforma Salmantina pide que se abra "en su totalidad"

La Plataforma Salmantina por la Defensa del Ferrocarril también se muestra escéptica ante el anuncio del estudio. Miguel Lirio, portavoz de la Plataforma, ha recordado, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, que es el cuarto estudio que se hace y ha asegurado que lo ven "con cierto escepticismo". "Hay muchos estudios pero ninguno acaba concluyendo nada sobre la reapertura", ha afirmado, haciendo hincapié, además, en la necesidad de que el corredor se abra "en su totalidad" y no solo de Extramadura a Salamanca como se plantea. "Proponemos que se abra en su totalidad porque una reapertura parcial implica que la parte de Salamanca hasta Astorga quedaría una vez más olvidada", ha señalado.

Lirio ha destacado que el hecho de que dejen "desconectados" a los viajeros y mercancías de Salamanca hasta el Norte implica tener que hacer un desvío de más de 150 kilómetros rodeando por Valladolid para mandar, por ejemplo, un tren de Salamanca a Gijón. "Ha habido ya varias intentonas de apertura desde que la cerraron en 1985 pero que han quedado en un cajón", ha insistido, lamentando que los escenarios más optimistas abren de una apertura en 2040. "En 2040 provincias como Zamora, León o Salamanca se habrán desangrado y a partir de ese momento alegarán que no hay población suficiente para impulsar ese servicio", ha zanjado.

La UPL alberga "cierto escepticismo" aunque espera que haya "voluntad"

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha sido uno de los partidos políticos que más ha reivindicado la reapertura de esta infraestructura que recorrería toda la Región Leonesa. Carlos Javier Salgado, presidente de la formación leonesista, ha asegurado, en declaraciones a este medio, que quieren "ser optimistas" pero que tienen "cierto escepticismo". "De promesas incumplidas estamos bastante trasquilados", ha afirmado.

Imagen de una antigua vía férrea de la Ruta de la Plata.

Salgado ha recordado que "no hace tanto" el propio Gobierno solicitó a la Unión Europea quitar este corredor como red prioritaria, y que después salieron a la palestra para pedir explciaciones y solicitaron que se volviese a meter. "Nos deja con la mosca detrás de la oreja de ver si realmente tienen esa voluntad", ha afirmado, señalando que quieren que se lleve a cabo pero que tienen "un poco de desconfianza". "Veremos si esta vez hay voluntad real y va más allá de las promesas", ha dicho.

El presidente de UPL ha destacado también que el estudio de viabilidad "tardaron meses en publicarlo desde que lo anunciaron". "No sabemos si va a remolque de las campañas electorales o si realmente hay voluntad. Queremos creer que hay voluntad porque se necesita esa reflexión en toda España para ver que es necesario invertir en el oeste", ha afirmado, recordando que "los peores indices socioeconómicos" de España se concentran en esta zona. "Es un problema que hay que atajar y resolver, no podemos tener el oeste de España sin vertebrar, si no hay buenas infraestructuras y conexiones la inversión huye", ha afirmado.

Salgado ha apuntado también que les gustaría que los plazos "no fuesen tan amplios". "Para su puesta en marcha hablan de 2050, son demasiados años como para dejar pasar tanto tiempo porque el oeste de España está en un estado comatoso. Nos gustaría que se acortasen esos plazos para llevar a cabo el compromiso, que es vital y es una reivindicación histórica del leonesismo", ha concluido.

Imagen de una antigua vía férrea de la Ruta de la Plata.

La Junta exige al Gobierno "un compromiso claro de ejecución"

La Junta de Castilla y León, por su parte, ha exigido al Gobierno de España "un compromiso claro de ejecución de las obras" de una infraestructura que para el Ejecutivo autonómico es "prioritaria para su inclusión en el Corredor Atlántico". Así se han pronunciado fuentes de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital consultadas por EL ESPAÑOL de Castilla y León. "Exigimos que se incluya en el Corredor Atlántico y que se reabra en el menor plazo de tiempo posible, en su trazado completo original: entre Plasencia, Salamanca, Astorga y León. Queremos un compromiso claro de ejecución de obras, no de estudios de viabilidad", han afirmado estas fuentes.

En el mismo sentido se pronunció el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa tras el último Consejo de Gobierno, cuando afirmó que la Junta "estaba en contra de su cierre en su momento y ahora a favor de la reapertura", y apostó por que esta infraestructura sea parte del Corredor Atlántico. Además, envió su apoyo a las organizaciones que inundarán las plazas este sábado exigiendo la reapertura del ferrocarril de la Ruta de la Plata. Un viejo sueño de varias provincias de Castilla y León que podría estar más cerca de hacerse realidad.

Sigue los temas que te interesan