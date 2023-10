Castilla y León prepara su maquinaria de invierno con una novedad para detectar las heladas en las carreteras

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y la consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral, han presentado la Campaña de Vialidad Invernal 2023-2024. “Un clásico”, como ha reconocido el propio consejero que sirve para poner en marcha protocolos de actuación de cara a fenómenos climatológicos adversos. Hoy se ha realizado una reunión con los delegados territoriales de la Junta para dar a conocer un “trabajo que ya se está haciendo, pero es bueno para realizar una coordinación”, ha apuntado.

Una planificación que quiere “dar respuesta a la ciudadanía” de Castilla y León y que arranca este miércoles 1 de noviembre y finaliza el 30 de abril del próximo año, aunque si las circunstancias lo indican se podría ampliar, “aunque no hay previsión”, ha adelantado Suárez-Quiñones. Este programa se sustenta en cuatro pilares: planificación, información, colaboración ciudadana y coordinación. Eso sí, todo dependerá de lo que quiera el cielo. De momento el consejero ha pronosticado un invierno “poco claro” e “imprevisible”, aunque se espera que sea como el pasado año cuando no se tuvo que activar en ningún momento el protocolo de protección civil ya que la intensidad no fue lo suficientemente fuerte.

La consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral ha destacado el aumento de medios humanos y materiales respecto al año pasado. “El objetivo es reforzar nuestro compromiso con el mantenimiento de la red de carreteras”. Más de 11.500 kilómetros de carreteras autonómicas y en algunas zonas muy expuestas a “heladas y nevadas”.

El dato más novedoso en esta campaña será la puesta en marcha de 33 sensores de heladas, un proyecto piloto desde la Junta y que sirve para predecir la posibilidad de helada y hacer un uso más eficaz de los fundentes permitiendo una mejor gestión de materiales imprescindibles para la vialidad invernal. Se colocarán en diferentes puntos donde haya más riesgo de helada. Se trata de un proyecto valorado en 500.000 euros.

Estos sensores pueden calcular la temperatura de superficie de la calzada, la temperatura de congelación, salinidad o la condición de la carretera. De esta forma, y conectado a la estación meteorológica el sensor envía toda la información recopilada a los centros de control para tenernos informados. A través de esta información por ejemplo, se puede predecir posibles peligros con la suficiente antelación, incluso antes de que ocurran.

La consejera de Movilidad ha apuntado esta campaña el dispositivo está formado por 150 máquinas quitanieves y por 140 almacenes de fundentes repartidos por los 11.540 kilómetros de la red autonómica de carreteras. En total, contando con el personal de los centros de conservación y de las empresas privadas encargadas de la explotación de vías, el dispositivo está formado por 469 personas, quince más que la pasada campaña.

Llega el frío

Tanto González Corral como Suárez-Quiñones, hicieron un llamamiento a la prudencia y a seguir los consejos que desde la Junta se lanzan ante la llegada de inclemencias meteorológicas, como la ciclogénesis que mañana miércoles afectará a la Comunidad y que, además de fuertes vientos, podría dejar nieve en zonas altas.

