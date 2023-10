El PSOE confía en que la Fiscalía actúe ante el "delito de odio" de Gallardo "criminalizando" a los inmigrantes

La viceportavoz del PSOE en las Cortes, Patricia Gómez Urbán, ha acusado este jueves al vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, de "criminalizar" a los inmigrantes por sus declaraciones en Medina del Campo contra una supuesta "invasión migratoria" después de conocerse de que 183 inmigrantes habían sido alojados en el hotel balneario Las Salinas de la localidad. La socialista ha advertido de que estas declaraciones podrían constituir delito de odio y ha confiado en que la Fiscalía "haga lo que tenga que hacer" y que sea "lo mejor para Castilla y León".

Gómez Urbán, además, ha calificado de "racista y fascista" al Gobierno autonómico y ha cargado contra el alcalde de Medina del Campo, Guzmán Gómez, por haber hablado de los inmigrantes como "cuando Hitler hablaba de los judíos", al vincularles a "enfermedades". "Tiene la responsabilidad de no generar alarma", ha afirmado. La viceportavoz ha asegurado comparecer "profundamente indignada y con profundo dolor" y ha denunciado que desde hace año y medio desde el Gobierno autonómico "se ha atacado a las mujeres, al colectivo LGTBI, y a todos los que piensan diferente a como piensan los fascistas que Mañueco ha metido en las instituciones".

La dirigente socialista ha cargado contra Gallardo por "atacar y criminalizar a 183 seres humanos" que "vienen huyendo y que tienen vida y familia". "Tenemos a un vicepresidente que les criminaliza y dice que las mujeres estamos en peligro. En esta Comunidad el único peligro que hay son ustedes, los fascistas y los racistas, y el único responsable es Mañueco que les metió en las instituciones", ha afirmado.

Gómez Urbán ha insistido en que las declaraciones del vicepresidente podrían suponer un delito de odio tipificado en el artículo 510 del Código Penal. "Tenemos un vicepresidente fascista, machista, racista y presunto autor de un delito de odio. Estoy indignada por en lo que están convirtiendo mi tierra", ha señalado. También ha recriminado a la Junta que "ironice" con que Castilla y León es una tierra de acogida. "De los que sufren calamidades no, además de racistas son clasistas, es una vergüenza y el único culpable es Mañueco", ha señalado.

A juicio de la portavoz socialista, el presidente de la Junta será "cómplice" de las afirmaciones de Gallardo "si no le cesa hoy mismo". "Es el único responsable y lo que está haciendo con esta tierra no tiene nombre. Esta Comunidad no es racista ni fascista pero el Gobierno que tenemos sí", ha asegurado.

Un Gobierno autonómico "repugnante" y "sin moral alguna"

En el mismo sentido, el procurador socialista José Luis Vázquez ha asegurado que el día "es aciago para Castilla y León" porque la imagen que proyecta "este Gobierno fascista y racista" se constató ayer. "Es un Gobierno absolutamente carente de moral alguna, repugnante e incompetente", ha afirmado. También ha hecho referencia a la retirada de la marca turística 'Castilla y León Excelente', anunciada este miércoles por el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja.

"Una pretendida imagen de excelencia se ha convertido también en una desgraciada burla, en una tomadura de pelo de estos gestores que venían a demostrar que eran capaces y son unos auténticos incapaces", ha señalado, asegurando que es un logo que ha carecido de "vigilancia y transparencia en la gestión" y que ha "perjudicado" la imagen de la oferta turística y del comercio de la Comunidad.

"Es una gestión deplorable que desde el Gobierno se está consintiendo dejándola en manos de los fascistas. Si a eso añadimos la imagen deplorable y repugnante que estamos dando como tierra de acogida selectiva sitúa a este Gobierno con un único responsable, que es Mañueco", ha zanjado.

