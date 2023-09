Denuncian que la nueva marca turística de CyL copia diseños de un banco de imágenes

La nueva marca turística de Castilla y León, 'Castilla y León Excelente', presentada el pasado martes por el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, se ha convertido en objeto de polémica en redes sociales.

Después de casi dos décadas, el Gobierno regional ha decidido apostar por una nueva marca que, según apuntó, "recoge la identidad de los pilares fundamentales del turismo de la Comunidad" y que busca transmitir el liderazgo de su oferta patrimonial, gastronómica y natural, además de su amplia extensión territorial y la variedad de cada una de las provincias.

Se trata de un diseño que se presenta con unas gotas de pinturas de diversos colores que caen sobre una superficie y se expanden hasta unirse.

Según dio a conocer la Junta a golpe de comunicado, las tonalidades elegidas representan los pilares básicos sobre los que gira el turismo de la Comunidad: el verde en representación de la naturaleza, el marrón como símbolo del patrimonio monumental, el azul por el cielo y el agua, y el granate por los vinos de la tierra.

Además, afirmaron que el nuevo logo está inspirado en la silueta de la Comunidad. Sin embargo, esto es algo que enseguida ha sido desmentido por Arquitectos de Valladolid, dando a conocer que el nuevo logo de la marca "se basa en tomar las formas vectoriales de Neliakott - un perfil ucraniano - en Shutterctock - un banco de imágenes estadounidense-, juntar tres diferentes en cuatro manchar, variar algo los colores y separarlas con un borde blanco".

Comparación entre los diseños de Shutterstock y la nueva marca turística de Castilla y León ArquitecturaVA Twitter

"Pero eh, que nos dicen que está inspiradísimo en Castilla y León. ¿Es posible que la Junta haya cambiado una imagen única y original por un nuevo logo fabricado de formas compradas en el banco de vectores de Shutterstock? El respeto por los diseñadores de aquí y por la propia Comunidad que va a representar... ausente", denuncian a través de Twitter.

Aseguran, entonces, que se han cogido manchas sueltas de esta autoría y se han modificado para crear la versión de 'Castilla y León excelente'.

Pero la cosa no queda ahí. La cuenta también ha puesto en entredicho la viabilidad de este nuevo logo institucional, teniendo en cuenta que, según indican, la propia plataforma ya anunció que no se podían usar sus diseños como logotipo, a no ser de que su autor concediese al interesado los derechos exclusivos.

Concluyen, afirmando que la antigua marca, denominada Castilla y León es vida, desarrollada por la agencia Mcann, se identificaba mucho más con la Comunidad y con su oferta turística.

Todas estas afirmaciones por parte de Arquitectura Valladolid han desatado la indignación de numerosos usuarios que han reaccionado a la información como comentarios como "qué vergüenza", "me parece súper fuerte" o incluso "es lo que nos queda en Castilla y León con la gente que dejamos que nos gobierne".

Sigue los temas que te interesan