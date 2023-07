Carriedo justifica la escasa actividad legislativa en Castilla y León: "Lo importante es que sean buenas leyes"

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha hecho balance este jueves, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, y ha justificado la escasa actividad legislativa del último año, con solo cuatro leyes aprobadas, asegurando que "lo importante es que sean buenas leyes".

"Hemos visto un Gobierno de España cuya la crítica fundamental a nivel nacional ha sido el exceso de leyes y muchas de ellas perjudiciales para los ciudadanos y rectificadas a los pocos meses de rectificarse", ha afirmado, recordando las consecuencias de la Ley del 'solo sí es sí' con las rebajas de penas a agresores sexuales. Y se ha mostrado partidario de aprobar" leyes útiles para los ciudadanos".

"Hemos aprobado bajar impuestos, tenemos un compromiso específico con el mundo rural y lo importante es hacer leyes buenas, leyes positivas y leyes que den seguridad y garantía", ha señalado, asegurando que lo importante no es "si el número es alto o bajo" sino que sean "buenas leyes".

Además, ha anticipado que la primera ley que se aprobará en las próximas semanas será una en materia de residencias.

Carriedo lamenta la "discriminación" de Castilla y León

El portavoz de la Junta ha lamentado la "discriminación" del Gobierno a Castilla y León en las ayudas contra la sequía. "No tiene sentido que zonas limítrofes tengan afección alta y Castilla y León media. No tiene ninguna lógica", ha afirmado, asegurando que así "se perjudica a los agricultores y ganaderos de Castilla y León". "Estamos claramente del lado de los agricultores y ganaderos y no hemos encontrado todavía el motivo por el cual el Gobierno perjudica a los agricultores y ganaderos", ha afirmado.

Carriedo, además, ha anticipado que es "casi seguro" que la Junta apoyará económicamente la celebración de la gala de los Goya en Valladolid, prevista para febrero de 2024. "Es un importante evento de ámbito cultural. Castilla y León es un referente cultural dentro de España, es lugar de escenarios y platós de cine y es un acierto haber elegido Castilla y León para ser la sede", ha concluido.

