Zapatero llama "irresponsable" a Feijóo por cuestionar el voto por correo: "Este país tiene un sistema electoral impecable"

En torno a un millar de personas se han congregado en la tarde de este viernes en el acto central de campaña del PSOE en Castilla y León, en La Pérgola del Campo Grande de Valladolid. Un mitin que ha tenido como estrella al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y como invitados de honor al portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, a la eurodiputada Iratxe García, al cabeza de lista al Congreso, Óscar Puente, y al dirigente del PSCyL, Luis Tudanca.

El expresidente del Ejecutivo entre 2004 y 2011 ha calificado de "irresponsable" al líder del PP por cuestionar el voto por correo y asegurar que hay "un millón de votos sin repartir". "Es una grave irresponsabilidad poner en cuestión el destino del voto por correo. Ahora apremia a los carteros, ¿pero quien es él?. Este país tiene un sistema electoral impecable y unos empleados públicos impecables", ha afirmado, llamando a "dar las gracias" a los carteros y carteras por el "esfuerzo" que están haciendo.

Zapatero, además, ha tildado de"cobardes" a PP y Vox por su "destrucción personal" de Pedro Sánchez: "No pueden discutir la acción de este Gobierno", ha dicho. "No se puede convertir la política en un ataque personal como han hecho con Pedro Sánchez de una manera innoble y cobarde. Desde aquí les digo que son unos cobardes", ha afirmado, asegurando que "no pueden poner ideas ni verdades encima de la mesa". "Tenemos un presidente limpio que no ha tenido ni Gürtel ni Bárcenas", ha señalado.

El expresidente ha afirmado que en política "cabe todo el debate y la crítica pero no la destrucción personal". "No cabe decirle que trata mejor a los verdugos que a las víctimas. Yo me emociono porque recuerdo a las víctimas, recuerdo los funerales. Que deje los insultos y nombres de asesinos contra un presidente democrático", ha afirmado, asegurando que la hoja de servicios del PSOE "es impecable" y que ninguno de sus dirigentes "ha cuestionado la limpieza democrática".

Zapatero ha asegurado que el PSOE es "la viga maestra de la democracia" y un partido "leal al Estado y al interés general" y que consiguió que España se convirtiera "en referencia en el mundo por ser el país más abierto". El expresidente ha cargado contra el PP asegurando que cuando no tienen el poder "cuestionan la legitimidad" y caen en "conspiraciones". Y ha señalado que lo que sucedió tras el 11 de marzo de 2004, cuando la derecha aseguró que "el atentado había sido premeditado" le ha "evocado a lo que hicieron con Pedro Sánchez desde el primer día". "Vamos a defender el sistema electoral y el sistema democrático en las urnas el 23 de julio", ha apuntado.

Zapatero se ha referido también a la violencia de género y ha cargado contra el "negacionismo" de Vox, presumiendo de la Ley contra la violencia de género de 2004 que impulsó durante su mandato. "No hay divorcios duros, hay machismo duro", ha afirmado, en referencia a unas declaraciones de Feijóo sobre el número uno de Vox al Congreso por Valencia.

El expresidente ha asegurado que "siempre se empieza por borrar las palabras para volver a las discriminaciones". "Hay que reaccionar por la dignidad de las mujeres contra la violencia de género. Pido el voto a las mujeres y a los hombres de verdad, porque lo primero que debe hacer un hombre es combatir a los hombres machistas", ha señalado.

También ha elogiado que Sánchez "ha sido autónomo y libre" y ha apostado por "llevarle en volandas a La Moncloa". Además, ha cargado contra la "hipocresía" del PP al pedir que les dejen gobernar si son primera fuerza política. "Ahora piden la abstención si fuera primera fuerza política. ¿Pero usted quiere la abstención de filoetarras y gente indeseable?", ha ironizado. "Que no nos pidan nada. Castilla y León es la representación de la mayor hipocresía del PP con la lista más votada. Vamos a ganar por sorpresa el próximo 23 de julio en España", ha zanjado.

Iratxe García acusa a PP y Vox de "poner en peligro" la viabilidad de las explotaciones ganaderas

La eurodiputada Iratxe García ha acusado a PP y Vox de "poner en peligro" la viabilidad de las explotaciones ganaderas con la flexibilización de las medidas por la tuberculosis bovina. "Esta mañana Feijóo ha tenido a la perla de Rajoy que dice que el bienestar animal no sabe muy bien que es, que se lo pregunte a los ganaderos de Salamanca, que PP y Vox han puesto en peligro la viabilidad de sus explotaciones", ha dicho.

García ha asegurado que el populismo "ha decidido utilizar la política moviendo las emociones de los más vulnerables, de aquella gente que tiene dificultades a través del miedo, del odio y del enfrentamiento". Y ha celebrado la aprobación de la Ley de Restauración de la Naturaleza. "Esta semana hemos tenido una gran victoria en el Parlamento Europeo, conseguimos ganar esa votación a pesar de una derecha negacionista", ha afirmado.

La europarlamentaria ha asegurado que en España "va a ganar el PSOE" y ha señalado que en Europa "hay preocupación porque están viendo lo que está pasando en otros países" con el auge de partidos de derecha populista. "Sánchez ha sido capaz de ponerse en el centro del debate en una de las peores crisis europeas, gestionando de forma diferente la crisis económica. Tenemos la oportunidad de seguir avanzando y profundizando en las políticas de bienestar social", ha afirmado.

Patxi López califica de "inmoral" al PP por "utilizar" a ETA

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha calificado de "inmoral" al PP por "utilizar" a ETA para atacar al PSOE. "Pasear el fantasma de ETA es negarnos la victoria a los demócratas y no lo vamos a permitir", ha afirmado. López ha recordado que la banda terrorista "hace 12 años que no existe" por la victoria de los demócratas "en dos Gobiernos socialistas".

"Llevamos cuatro años en que la derecha y la ultraderecha han atacado por tierra, mar y aire al presidente, le han llamado de todo, le han negado la legitimidad desde el minuto uno", ha lamentado, acusando a PP y Vox de haber acuñado el término "sanchismo" como si fuera "la caja de pandora de todos los males. "Vamos a demostrar el día 23 de julio que Pedro Sánchez ha sido el mejor presidente para los tiempos que nos ha tocado vivir", ha señalado.

López ha asegurado que "lo más indigno de la ultraderecha" ha sido "utilizar el terrorismo para atacar al PSOE y a Sánchez". "Nosostros lo pusimos todo para que no hubiera una víctima más en este país y lo conseguimos", ha afirmado. El portavoz del PSOE en el Congreso, además, ha lamentado que la "alianza de ultraderecha" haya devuelto "la censura y la Inquisición" a la cultura, en referencia a la censura de obras de teatro en algunos municipios dirigidos por los populares.

El portavoz del Grupo Socialista ha asegurado que el partido no tiene "medios que le ayuden" y que solo tienen a los militantes "dispuestos a salir a la calle a partirse la cara". Además, ha hecho un encendido elogio de la gestión del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. "Ha conseguido que la economía sea la que más crezca de Europa, que la creación de empleo sea la mayor de la historia, que la inflación sea inferior al 2%, esta es la realidad a pesar del Pinocho de Feijóo, que no dice más que mentira tras mentira", ha señalado.

López ha asegurado que lo que le molesta a la derecha es que el Gobierno "ha demostrado que para enfrentarse a una crisis no hacía falta abandonar a nadie". "Hemos tenido un Gobierno que nos ha hecho mejores, porque hemos avanzado en derechos y libertades, y en frente tenemos una alianza de extrema derecha que se quiere cargar todo esto", ha zanjado.

Puente: "Que sea la última vez que ETA es protagonista de una campaña"

El número uno al Congreso y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, también ha cargado contra la "utilización" de ETA por parte del PP y ha aprovechado para lanzar un dardo al expresidente Felipe González. "Que sea la última vez que ETA es protagonista de una campaña electoral. La derecha lo hecho siempre, con Felipe, aunque quizás lo ha olvidado, lo hizo con Zapatero y lo hace con Sánchez", ha afirmado.

Puente ha asegurado que los ciudadanos de Valladolid le siguen llamando alcalde y que le trasladan "cierto desánimo" tras no revalidar la Alcaldía el pasado 28 de mayo. "He estado ocho años de alcalde y dentro de cuatro volveré", y ha señalado que en Castilla y León es fácil explicar "lo que es un Gobierno PP y Vox". Además, ha cargado contra el nuevo Ejecutivo municipal vallisoletano, conformado por ambas formaciones.

"Hemos cambiado un alcalde a tiempo completo por uno a tiempo parcial, la movilidad sostenible por la que apuesta toda Europa por un Gobierno que dice que va a cargarse los carriles bici y de un Gobierno que fomentaba la cultura a uno que está asfixiando a nuestra cultura", ha asegurado, prometiendo que en la el primer pleno municipal presentará una moción "contra la censura".

Tudanca: "Hay que votar en defensa propia"

El secretario general del PSCyL ha llamado a votar "en defensa propia" y ha asegurado que el PP es el "responsable" de la entrada de "la extrema derecha" en los gobiernos. Además, les ha acusado de fomentar el "deterioro institucional", de poner "en duda" el voto por correo y de poner en duda "la democracia".

La viceportavoz del PSOE en las Cortes, Patricia Gómez Urbán, por su parte se ha dirigido a Feijóo para decirle que "no se puede ser feminista cuando se pacta con los que niegan nuestros derechos". "Quienes niegan la violencia de género son cómplices de los maltratadores y quienes pactan con quienes niegan la violencia de género también lo son", ha afirmado, instando al PP a romper sus pactos con Vox "para empezar a hablar de feminismo"

Además, ha recordado también que "fue un Gobierno socialista el que acabó con la banda terrorista ETA". "Que no nos digan lo que es sufrir el terrorismo porque este es el partido de Buesa, Jáuregui y Ernest Lluch. Mi partido jamás ha utilizado a las víctimas de ETA para hacer política", ha afirmado, dando las gracias a Patxi López por haber sido "el lehendakari de la paz". "Tú mejor que nadie sabes lo que es luchar contra el terrorismo", ha zanjado.

