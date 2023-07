Tudanca acusa al PP de ser "nostálgico del franquismo" por cancelar la obra de teatro en Briviesca: "Quieren que vuelva la censura"

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha acusado este miércoles al Partido Popular de ser "nostálgico del franquismo" por la cancelación de una obra de teatro sobre un maestro republicano asesinado por parte del nuevo alcalde del PP en el municipio burgalés de Briviesca. "Quieren que vuelva la censura", ha afirmado, asegurando que el "único pecado" del docente asesinado por el franquismo fue "querer enseñar el mar a sus alumnos".

"Retroceden en los consensos que hemos construido los españoles y las españolas durante los últimos 40 años", ha añadido, asegurando que el PP actual es "el de la censura, el del NODO, el nostálgico del franquismo". "Ese es el PP que tenemos hoy, Vox es una excusa para hacer lo que siempre quisieron hacer y no se atrevieron", ha añadido. Tudanca ha asegurado, además, que con Feijóo y Abascal en el Gobierno "se recortarán las pensiones, se quitará el tope al gas y la electricidad, se recortará el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y los derechos de las mujeres".

"Nosotros no queremos esa España, queremos la España en color, la España que tiene principios y valores y que defiende los principios y valores de los que no piensan igual que nosotros. No toleraremos lecciones de nadie", ha zanjado.

Tudanca: "Nos jugamos que llegue por primera vez la extrema derecha al Gobierno"

El secretario general del PSCyL ha calificado de "históricas" las elecciones generales y ha asegurado que el Gobierno que surja de las urnas va a definir "lo que será España durante muchísimo tiempo". "Son las elecciones más importantes de la historia democrática de nuestro país porque por primera vez nos jugamos seguir teniendo un Gobierno progresista que avance en derechos y libertades o que llegue por primera vez la extrema derecha al Gobierno", ha señalado.

Tudanca ha asegurado que en Castilla y León "se sabe mejor que en ningún sitio" lo que eso significa y que los castellanos y leoneses "llevan un año de ventaja al resto de españoles y españolas". Además, ha incidido en que la dimensión en esta ocasión es "muchísimo más grave" ya que conllevaría tener a "ministros de Vox o a un vicepresidente como Abascal". "Por eso es tan importante la movilización y el PSOE va a luchar con uñas y dientes por defender la labor de este Gobierno", ha señalado.

El dirigente socialista ha asegurado que Pedro Sánchez ha llevado a cabo "la mejor gestión económica y social" de la historia democrática y ha destacado que el presidente llegó al cargo tras triunfar una moción de censura contra Mariano Rajoy por su "corrupción" y que ha dirigido un Ejecutivo "limpio". "Hemos tenido un Gobierno limpio, sin tacha y sin mancha, del que nadie puede decir que no sea decente, y eso es muy importante en política", ha concluido.

