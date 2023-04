La Junta estalla contra la ministra Ribera por sus “bulos y obsesión" hacia Castilla y León

No han gustado nada las palabras que ayer la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, lanzó desde el Congreso de los Diputados, curiosamente en una pregunta planteada por Foro Asturias. Es decir, que nada tenía que ver con la Comunidad pero aprovechó para cargar contra Castilla y León. Ribera afirmó que se “incentiva el abandono de los pueblos” al “cerrar consultorios, ambulatorios y servicios educativos”. Algo que ha hecho estallar a la Junta de Castilla y León que cree que ha aprovechado el tiempo electoral en que nos encontramos para cargar contra la gestión que se realiza en este territorio.

Así, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha querido mandar un mensaje “con datos” y para que no se quede en “un bulo” que se lanza desde Madrid. Carriedo ha puesto sobre la mesa que en Castilla y León se mantienen los centros educativos abiertos allí donde haya tres alumnos, algo que no ha podido comparar con otras comunidades porque “no ofrecen estos datos”. En total son 28 los centros educativos con tres alumnos. “Aquí no se cierran”.

También ha respondido sobre el tema de los servicios sanitarios que ha contabilizado en 3.650 consultores locales de los 10.108 que hay en toda España, es decir, el 36,4% está en la Comunidad. Carriedo ha pedido a la ministra que cese en “en el acoso contra Castilla y León” de una persona “con una obsesión enfermiza”, ya que ha recordado que no es la primera vez que realiza ataques contra la Comunidad sin datos.

Carriedo ha insistido en que va a defender a Castilla y León de los “ataques personales” que se hacen desde el Gobierno de Pedro Sánchez. “Da igual el tema, no importa el dónde ni quién. Antes lo hacían viniendo aquí a mítines ahora lo hacen con teletrabajo, lo hacen desde Madrid. El desprecio sigue siendo latente”, ha explicado. “Habrá gente que piense que son verdad, y por eso es bueno que se sepa. En Castilla y León el nivel de sus alumnos es extraordinaria y de sus servicios sociales”.

