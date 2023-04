Villalar se convierte en el epicentro de la Comunidad en un día multitudinario lleno de reivindicaciones y fiesta

Villalar de los Comuneros, Valladolid, ha vuelto a convertirse este 23 de abril, en el Día de Castilla y León, en el epicentro de la Comunidad. Una festividad que este año ha sido especialmente reivindicativa por parte de los partidos de izquierdas, sindicatos y colectivos sociales. También ha estado presente el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien ha acudido a las 09:00 horas a la inauguración de una exposición y a las 10:00 horas ya se despedía de los presentes mientras se montaba en el coche oficial. No ha estado ningún representante de sus socios de gobierno, Vox, quien ya adelantó a mitad de semana que no acudiría al municipio vallisoletano.

La afluencia de gente, que a las 15:00 horas era de 21.300 personas, muy por encima de los datos del pasado año, según los datos aportados por la Subdelegación del Gobierno en Valladolid, hacían de este pequeño pueblo en todo un referente regional en un día como el de hoy. El buen tiempo, a pesar de unas pequeñas rachas de viento, ha hecho que sean varias las familias, amigos y parejas las que han decidido acercarse hasta Villalar de los Comuneros.

Y además desde varios puntos de la Comunidad como Palencia, Burgos, Zamora, Valladolid y Segovia, entre otros, como ha podido constatar este periódico preguntando a algunos de los presentes. La esfera política también ha estado ampliamente representada en Villalar de los Comuneros, donde quizás ha sido la de la ministra socialista de Política Territorial y portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez, la más llamativa de todas, así como del que fuera primer presidente de la Junta de Castilla y León, Demetrio Madrid.

También ha estado presente el secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, su homólogo en las Juventudes Socialistas de la Comunidad, Fran Díaz, el procurador de Podemos, Pablo Fernández, los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, distintos alcaldes de varias capitales de provincia, como ha sido el caso del regidor de Zamora, Francisco Guarido, y un largo etc. Han acompañado a Mañueco el consejero de la Presidencia y candidato a la Alcaldía de Valladolid, Jesús Julio Carnero, el consejero de Hacienda y portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, la consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral, y el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, además de la delegada territorial de la Junta en la provincia, Raquel Alonso.

La mañana ha transcurrido con normalidad entre actos conmemorativos como la ofrenda floral en el monolito del municipio y batucadas y grupos locales que han puesto todo el ritmo y alegría entre los asistentes. La gente se ha dividido claramente entre dos lugares: la campa y la plaza del Ayuntamiento. En la primera de ellas los asistentes ha disfrutado de bocadillos y bebidas, acompañados de los suyos y disfrutando del sol que imperaba desde primera hora. Por su parte, la plaza ha sido el lugar donde partidos y sindicatos han lanzado sus reivindicaciones.

Entre todos los mensajes vertidos durante la mañana de este 2023, el más llamativo ha sido el del alcalde de Villalar de los Comuneros, Luis Alonso, quien directamente ha pedido la "desaparición" de la Fundación de Castilla y León, que "no están haciendo nada de lo que eran sus fines". Y es que cabe recordar que desde la entrada en el Gobierno de Vox, dicha institución, presidida su patronato por el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, ha quitado la subvención para la celebración de esta fiesta.

Esto ha sido algo profundamente criticado por colectivos, partidos de izquierdas y sindicatos, que han venido a defender de forma unísona una "fiesta que está en el Estatuto de Autonomía". Luis Alonso ha sido el encargado entregar la corona dedicada al comunero Juan de Padilla, al tiempo que ha denunciado que "nos reconocen más fuera que aquí" y ha reivindicado que los comuneros fueron "unos revolucionarios".

A Alonso le han seguido los secretarios generales de UGT y CCOO en Castilla y León, Faustino Temprano y Vicente Andrés respectivamente, quienes han advertido sobre la "derecha y ultraderecha" de que son "capaces" de "quitar" la fiesta de Villalar. No obstante, han asegurado que "no han podido" y "no van a poder".

El tercer turno ha sido para el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero, y el Consejo de la Juventud, que han hecho lo propio entregando la corona de Miguel Maldonado.

Por último, el turno ha sido para la alcaldesa de San Pelayo, Virginia Hernández, encargada de la lectura del canto de esperanza, y Óscar Olmos, de Acción Social, que han hecho entrega de la corona de la comunera "más desconocida", María Pacheco.

Por su parte, una hora más tarde ha sido el turno para el PSOE, que representado por Fran Díaz, Isabel Rodríguez, Luis Tudanca y Demetrio Madrid, que tras la ofrenda floral han aprovechado para intervenir ante el amplio público asistente.

Demetrio Madrid ha invitado a la gente a no estar "permanentemente levantando banderas para distinguirnos", al tiempo que se ha autocalificado como "100% comunero y 100% socialista". "No distingo entre una condición y otra. Esto es lo que nos une. Nadie nos va a mover de unos objetivos claramente definidos", ha recalcado. Asimismo, ha recordado que la revolución comunera fue "la primera seria en el mundo y en Europa", a la vez que se ha preguntado "qué hubiese sido si hubiera triunfado". "Estamos obligados a homenajear a los hombres y mujeres que dieron su vida con unos principios similares al PSOE", ha sentenciado para finalizar seguidamente nombrando a la ministra Isabel Rodríguez comunera.

A la intervención de Demetrio Madrid le ha seguido Luis Tudanca, que ha presumido de haber "dado muchas batallas" frente a los que querían "poner un protocolo contra el aborto y negacionistas de la violencia de género y del cambio climático". "El Gobierno de España está de nuestro lado defendiendo nuestros derechos. Va a seguir haciéndolo", ha añadido. También ha apostado por que esta tierra tenga "más cohesión" y ha afirmado que la derecha "nunca ha entendido" un día como el de hoy, referido a la fiesta de Villalar, porque es del "espíritu revolucionario". "Es un día de resistencia, decirles a quien han intentado que no viniéramos que tenemos esperanza de que la gente tenga el futuro que necesita", ha concluido.

Finalmente, ha cerrado la entrega floral del PSOE la propia ministra Isabel Rodríguez, que ha señalado que "estamos aquí reivindicando vuestro Estatuto de Autonomía". La portavoz del Gobierno de España ha asegurado que están trabajando para que el país esté más "cohesionado", haciendo alusión a las palabras de su compañero de partido en Castilla y León, mientras que ha atacado a PP y Vox aseverando que "igual que quieren negar nuestros derechos, quieren negar el avance".

Y es que Rodríguez ha puesto de ejemplo los datos del CIS, que avalan que el "61% de los españoles se encuentra bien o muy bien". "Queremos llegar al otro 35% con políticas como la ley de viviendas o la asistencia sanitaria y educativa a menos de 30 minutos. El otro 5% es para quien trabaja la derecha y ultraderecha. Nosotros trabajamos para el 95% de españoles. La fuerza de un pueblo se demuestra en las urnas y tenemos una magnífica oportunidad", ha finalizado.

Mañueco, que únicamente ha estado presente a primera hora de la mañana, ha visitado la exposición 'Como hemos cambiado. 40 años de autonomía de Castilla y León', donde ha repasado las transformaciones de la Comunidad desde 1983.

El presidente de la Junta aprovechó la oportunidad para lanzar un mensaje de serenidad y tranquilidad a los ciudadanos en el Día de la Comunidad, a la vez que ha apelado a la libertad de cada individuo para estar o no este domingo en Villalar. De la misma manera, ha solicitado sentirse "orgulloso" de lo logrado en el desarrollo social y económico en estas cuatro décadas, según ha expresado en declaraciones recogidas por la agencia Ical.

Para Mañueco esta fiesta ha de ser un "reconocimiento al pueblo de Castilla y León". Ha insistido en que el 23 de abril es la fiesta de la Comunidad y cada uno "la celebra como considera". Además, ha recalcado que él estaba en el lugar "como presidente de la Junta", algo que hace que sea una "obligación y una responsabilidad".

El máximo representante del Ejecutivo autonómico también cargó contra los partidos que no estuvieron en los Premios Castilla y León (PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, UPL y Por Ávila), ya que para él "quieren generar bronca y echar la culpa al de enfrente".

Por otro lado, Pepe Álvarez y Unai Sordo han avisado de que el Gobierno de PP-Vox en Castilla y León está siendo una "experiencia absolutamente nefasta" que tiene por objeto "derruir" el marco del Diálogo Social. También han acusado al Ejecutivo autonómico de querer "debilitar todo lo común, lo colectivo", además de acusarles de gestionar "pésimamente para que nada funcione".

También ha hablado el secretario general de Unidas Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, que ha clamado por una Comunidad "más justa", "mejor" y "más digna" frente al "recorte" de derechos y la "involución" que, según él, están provocando las políticas del Gobierno de PP y Vox en la Junta.

Por ello, según informa la agencia Ical, hoy es un "Villalar más reivindicativo que nunca", a pesar de los "intentos" del Gobierno regional para "acabar con esta fiesta popular".

EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León también ha querido preguntar por estas cuestiones a los asistentes a Villalar de los Comuneros, como es el caso de Asunción, que es la tercera vez que viene al municipio vallisoletano desde la capital de la ciudad del Pisuerga y que asegura que lo hace para "vivir un día en familia" y "celebrar el día grande de Castilla y León". Tampoco ha querido entrar en cuestiones políticas, así como las diferencias con León, pero sí piensa que el 23 de abril ha de ser un día "para estar todos juntos, sin batallas ni discrepancias".

La mañana se ha cerrado con la lectura del manifiesto, firmado por un total de 19 partidos de izquierdas, sindicatos, asociaciones y colectivos, en la campa, donde miles de personas han asistido para escuchar las reivindicaciones de los firmantes a eso de las 13:00 horas.

Villalar de los Comuneros se ha convertido este fin de semana, y especialmente este domingo 23 de abril, en el epicentro de la actualidad en Castilla y León. Miles de visitantes han disfrutado de una agradable mañana donde el sol ha invitado a sacar las bebidas frescas mientras el folclore regional y el buen ambiente amenizaban la mañana.

