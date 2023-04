Vox se queda solo en su propuesta de referéndum para ilegalizar a los partidos separatistas: PP y oposición votan en contra

La sesión plenaria de este miércoles en las Cortes de Castilla y León –en la que el vicepresidente, Juan García-Gallardo, se ha estrenado exponiendo una iniciativa parlamentaria del Grupo Vox– ha mostrado las diferencias entre la formación conservadora y su socio, el Partido Popular. Vox se ha quedado solo en su propuesta de la convocatoria de un referéndum para ilegalizar a los partidos separatistas, ya que tanto el PP como la oposición en bloque han votado en contra.

Con todo, los populares sí que han apoyado los otros tres puntos de la Proposición No de Ley (PNL) presentada por Gallardo, instando a la investigación de los crímenes de ETA sin resolver, que se reconozcan como delitos de lesa humanidad para que no prescriban e instar a la Junta para seguir trabajando en el reconocimiento y atención de las víctimas. Las Cortes, además, han instado al Gobierno que se dé participación a la Junta en la elaboración del Plan Director del Corredor Atlántico.

PP y Vox, por otro lado, han tumbado una iniciativa del PSOE exigiendo a la Junta habilitar la consignación complementaria para garantizar el acceso al Bono Alquiler Joven a todos los solicitantes y otra de UPL-Soria Ya solicitando la descentralización de sedes de la Comunidad. Tampoco han salido adelante dos mociones de UPL-Soria Ya y del PSOE en materia de transporte e investigación e innovación.

Vox se queda solo pidiendo la ilegalización de los partidos separatistas

Vox ha logrado sacar adelante tres de los cuatro puntos de la Proposición No de Ley (PNL) presentada por la formación en el pleno de este miércoles. El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, se ha estrenado con la exposición de esta iniciativa de la que han salido adelante tres puntos: la investigación de los crímenes sin resolver de ETA, que se reconozcan como delitos de lesa humanidad para que no prescriban e instar a la Junta para seguir trabajando en el reconocimiento y atención de las víctimas.

La fricción ha llegado en lo referente al tercer punto, en el que Vox solicitaba la convocatoria de un referéndum para solicitar la ilegalización de los partidos separatistas. Un punto en el que Vox se ha quedado solo y que ha sido rechazado por su socio, el Partido Popular, que ha justificado su decisión asegurando que no apoya "los referéndums de parte", además de por la oposición en bloque, que ha acusado a Vox de "utilizar a las víctimas del terrorismo".

García-Gallardo ha recordado en su exposición que de las 379 víctimas de ETA que aún no han visto reparado el daño, 70 son de Castilla y León, de los cuales 52 eran miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas y 18 de la sociedad civil. "Es de mucho interés que podamos debatir aquí por qué se están durmiendo todos los casos pendientes de resolver", ha afirmado.

También ha recalcado que fueron 138 los castellanos y leoneses asesinados por ETA y que se produjeron 13 atentados en la Comunidad. "A pesar de que por razones estratégicas haya dejado de matar, esta Comunidad ha sufrido durante 50 años la violencia política de ETA", ha señalado, añadiendo que algunos partidos "de manera interesada dicen que hay que darles el perdón".

A juicio de Gallardo, ETA "no ha desaparecido, no ha pedido perdón, no colabora con la justifica y no ha renunciado a sus objetivos fundacionales". Unos objetivos que, ha señalado, "están consiguiendo por la vía política gracias a su connivencia con otros grupos como PSOE o Unidas Podemos". "Estos objetivos eran la destrucción de España, la marginación de cualquier disidencia política y el exterminio de aquellos vascos que no estuvieran de acuerdo con ellos, lo cual nos debe conducir a calificar sus crímenes como de lesa humanidad", ha apuntado, señalando que deben tener la consideración de "genocidio".

El procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, ha acusado a Vox de "utilizar a las víctimas para enfrentar a la sociedad española y para hacer campaña electoral" mientras que el de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha cargado duramente contra el partido. "Pareciera que ustedes quisieran que ETA volviera a existir y pareciera que ustedes necesitasen que ETA volviese a matar", ha afirmado, ante la indignación de la bancada conservadora. El portavoz de Vox, Carlos Menéndez, ha solicitado la retirada de la afirmación pero Fernández se ha negado y ha asegurado haber sido "escrupulosamente respetuoso".

Vanesa García, de Soria Ya, ha lamentado que "se vuelvan a tratar puntos que no tendrían que traerse aquí porque son temas de ámbito nacional". "Parece que quieren crear polémica de cara a las siguientes elecciones", ha dicho, acusándoles de buscar la "politización en un tema delicado y grave". En el mismo sentido se ha pronunciado la socialista Patricia Gómez Urbán. "Dejen de utilizar a las víctimas del terrorismo, dejen a las víctimas del terrorismo en paz, basta ya", ha afirmado. Gallardo, por su parte, ha respondido que Vox "no va a dejar abandonadas a las víctimas" y ha acusado al PSOE de "querer traer a la sociedad española una amnesia colectiva".

El representante del PP, Ramiro Ruiz Medrano, ha asegurado que para su formación las víctimas del terrorismo "son ejemplo de dignidad". Ruiz Medrano ha mostrado su apoyo a la iniciativa en lo referente a investigar crímenes sin resolver y a reconocer los crímenes terroristas como delitos de lesa humanidad, pero ha anunciado la votación contraria en lo referente al referéndum para la ilegalización de los partidos separatistas en relación al punto tres el PP votará no porque esa es la posición con respecto a los referéndums de parte.

Las Cortes exigen al Gobierno que dé participación a la Junta en el Plan Director

Las Cortes han instado al Gobierno a que, en la elaboración del Plan Director del Corredor Atlántico, se dé participación a la Comunidad a través de la Junta, tras la aprobación mayoritaria con 50 votos favorables de una Proposición No de Ley (PP) del Partido Popular. Además, en la iniciativa se exige que en el Plan Director se contemplen todas las inversiones e infraestructuras a realizar. También se pide que el Plan Director contemple una memoria económica en ese sentido y que España presione a Francia para que cumpla los plazos establecidos por la UE para el desarrollo de esta infraestructura.

Pedro Pascual, de Por Ávila, ha denunciado que el papel de Ávila es "insignificante" en el Corredor Atlántico aunque ha mostrado su apoyo a la iniciativa y ha instado a la Junta a que luche para que Ávila se encuentre en "el trazado del Corredor". Francisco Igea, de Ciudadanos, también ha apoyado la PNL y en el mismo sentido se ha pronunciado Luis Mariano Santos, de UPL. Laura Pelegrina, del PSOE, ha asegurado que la PNL popular es fruto de "las prisas, los nervios y los recelos" por ver que es el Gobierno de España el que "impulsa el Corredor Atlántico".

Rechazada la iniciativa del PSOE para que la Junta complete la asignación del Bono Alquiler Joven

La iniciativa del PSOE instando a la Junta a habilitar la consignación presupuestaria complementaria necesaria para que todos los solicitantes del Bono Alquiler Joven tengan acceso al mismo no ha salido adelante por el rechazo de la mayoría absoluta de PP y Vox. PP y PSOE se han echado en cara la responsabilidad de que siete de cada diez solicitantes se hayan quedado fuera y no han llegado a ningún tipo de entendimiento. El procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, ha lamentado que las ayudas se hayan decidido por "el orden de llegada" de las solicitudes y ha achacado al Gobierno central el "mal diseño" de estas ayudas, aunque ha mostrado su apoyo a la iniciativa.

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, también ha anunciado su voto favorable y ha calificado la gestión en materia de vivienda de la Junta como "calamitosa". Vox ha calificado la medida como "de mucha propaganda y poca sustancia". "El Bono Joven ha sido un fracaso por su falta de previsión y para solucionar este desastre se les ocurre que sea la Junta la que pague la ineptitud de su Gobierno", ha afirmado. El PP, por su parte, ha acusado al Gobierno central de los errores en relación a esta medida mientras que el PSOE ha respondido que las políticas de vivienda son de gestión autonómica.

PP y Vox rechazan la descentralización de sedes de la Comunidad

PP y Vox han tumbado una iniciativa del Grupo UPL-Soria Ya proponiendo la descentralización de las sedes de la Junta que ha contado con el apoyo de la oposición en bloque. El procurador de UPL Luis Mariano Santos ha presentado esta iniciativa de su grupo instando a la Junta a impulsar las modificaciones en la normativa para repartir de forma "equilibrada" las sedes de los organismos, instituciones básicas y entes de la Administración autonómica, "teniendo en cuenta la birregionalidad de la Comunidad". "El hecho de que el 99% de las instituciones estén radicadas en Valladolid tiene un efecto trascendental en el reparto equitativo de los esfuerzos de toda la Comunidad", ha señalado Santos. El procurador leonesista ha añadido que "no hay un clúster económico que no tenga la sede en Valladolid".

El representante del PSOE Ángel Hernández ha abogado por un reparto "coherente y lógico" de las sedes pero ha rechazado una "guerra entre provincias" mientras que el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, ha mostrado su apoyo a la propuesta y ha asegurado que Castilla y León es "una comunidad centralista". "Se pueden hacer las cosas de manera diferente, buscando el equilibrio y la cohesión territorial", ha afirmado. También se ha mostrado favorable a la iniciativa el representante de Unidas Podemos, Pablo Fernández, que ha señalado que la Comunidad "se hizo de una forma artificial" y que la gestión del PP ha provocado "asimetrías enormes" entre provincias.

Francisco Javier Carrera, de Vox, ha criticado "el esfuerzo por centrifugar la administración" de UPL y ha señalado que acometer esta medida es "un despropósito económico absoluto". "En nosotros nunca se encontrará apoyo a lo que pueda debilitar a nuestra nave común, que no es otra cosa que España", ha zanjado. El viceportavoz popular, Ángel Ibáñez, ha mostrado también el rechazo de su grupo a la iniciativa.

Tumbadas dos mociones de UPL-Soria Ya y PSOE

PP y Vox se han valido de su mayoría de 44 procuradores para tumbar dos mociones presentadas por el Grupo UPL-Soria Ya en materia de transporte y otra del PSOE relativa a investigación, desarrollo e innovación. Los partidos provinciales habían presentado una moción relativa a política general en materia de transporte con el objetivo de recuperar el total de las frecuencias y expediciones establecidas en los contratos de concesión de las líneas de transporte regular de viajeros de uso general, además de impulsar un plan de desarrollo del sector logístico de la provincia de Soria.

En el caso de los socialistas, su iniciativa instaba a la Junta a incrementar el presupuesto autonómico de investigación e innovación para que la inversión en esta materia se situara en el 1,70% del PIB en 2024. Además, se apostaba por realizar antes del 30 de abril una nueva convocatoria de subvenciones dedicadas a proyectos de investigación y a convocar ayudas destinadas a financiar planes y programas estratégicos de investigación. Dos iniciativas que han sido apoyadas por la oposición en bloque mientras que las formaciones que conforman el Ejecutivo autonómico las han rechazado.

Al final del debate de la moción de los socialistas, el procurador Fernando Pablos, encargado de presentarla, ha calificado a PP y Vox como "una pandilla de sinvergüenzas". El presidente de la Cámara, Carlos Pollán, le ha instado a retirar su afirmación y, tras no hacerlo, ha ordenado que se retirase del diario de sesiones.

