Unai Sordo: "Las políticas públicas de la Junta son el mayor ataque a la democracia desde 1978"

El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO) ha presentado este miércoles unas jornadas sobre los comicios municipales de mayo en el Consejo Económico y Social (CES), en Valladolid. Unas jornadas de ámbito estatal para el sindicato que, según ha afirmado, se han trasladado a Castilla y León para "poner en valor las instituciones sociolaborales y los marcos del Diálogo Social". "Las políticas públicas de la Junta en el último periodo suponen la antesala del ataque más grave a los derechos democráticos que hemos conocido desde 1978", ha afirmado.

Sordo ha recordado que la Constitución "otorga y concede" importantes funciones democráticas a las organizaciones representativas de trabajadores y empresas y ha asegurado que "eso requiere que cuenten con sus espacios institucionales". "Atacar, como se está haciendo en Castilla y León, a las instancias del Diálogo Social no solo es de una torpeza politica y económica que no se conoce en los últimos 40 años sino que es un ataque a los fundamentos básicos de nuestro sistema democrático", ha añadido, asegurando que el sindicato "no se va a poner de perfil" mientras "la ultraderecha pone en riesgo las libertades democráticas".

El secretario general de CCOO ha destacado la importancia de las elecciones municipales y autonómicas de mayo, sobre las que versan las jornadas de este miércoles, y ha asegurado que "buena parte de los fundamentos del Estado social se basan en servicios y competencias de las comunidades y los municipios". Además, Sordo ha hecho un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras para que apoyen en las municipales y autonómicas "a aquellas opciones que hacen una defensa nítida de los servicios públicos".

El acuerdo de pensiones y la subida de los salarios

El dirigente de CCOO ha sacado pecho del acuerdo en materia de pensiones alcanzado la pasada semana y ha asegurado que es "de enorme transcendencia para nuestro país". "A finales de la década de los 40 se va a producir el mayor gasto en pensiones públicas por la jubilación de la generación del baby boom, pasando de 10 a 15 millones de pensionistas, y España tiene que decidir como abordarlo", ha afirmado. Y ha contrapuesto las políticas que se llevaron a cabo con el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013, con una "reducción drástica" de la protección mientras que ahora se aboga por "una mejora de los ingresos de la Seguridad Social".

Sordo ha negado que este acuerdo vaya a conllevar destrucción de empleo y ha asegurado que contar con pensiones "suficientes" para 15 millones de personas es un "estabilizador económico de primer orden". Además, ha hecho hincapié en que España necesita una "mejora generalizada de los salarios" y ha apostado por transferir parte de los beneficios empresariales a los sueldos, algo que, ha asegurado, "es compatible con bajar la inflación y mantener la solvencia de las empresas". "Si lo podemos hacer a través de un gran acuerdo nacional sería perfecto, porque esto facilitaría la negociación colectiva y evitaría episodios de conflictividad", ha afirmado

En el caso de que no fuera posible ese gran pacto, Sordo ha asegurado que "la batalla se va a desenvolver convenio a convenio". El dirigente de CCOO ha hecho, además, un llamamiento a la "responsabilidad" de la CEOE a la hora de sumarse a este gran pacto. "Queremos que juegue el papel que tiene que jugar, que haya una patronal fuerte, pero esto pasa por un incremento importante de los sueldos en España", ha afirmado, destacando que la propuesta del sindicato se basa en trasladar una cláusula de revisión salarial a los convenios "que pivote en torno a la inflación" y que se pueda condicionar a la marcha real de las empresas.

Sordo califica la moción de Tamames de "grotesca parodia"

El secretario general de CCOO ha calificado la moción de censura impulsada por Vox y con Ramón Tamames como candidato de "grotesca parodia" y ha asegurado que se ha tratado de un "ejercicio de gamberrismo parlamentario por parte de la extrema derecha" aprovechando "el narcisismo de una persona de la España que no ha sabido envejecer". "Si para algo ha servido es para fortalecer las posiciones del Gobierno y de la mayoría parlamentaria y para permitir un cierto lucimiento del presidente del Gobierno y de la vicepresidenta segunda", ha añadido.

Andrés: "Necesitamos fuerza para seguir peleando contra este Gobierno"

El secretario general de CCOO en Castilla y León, Vicente Andrés, ha agradecido a Sordo la decisión de que estas jornadas estatales se celebren en Valladolid. "Necesitamos fuerza para seguir peleando contra este Gobierno que nos quiere excluir, para responder a las atrocidades que se están planteando en Castilla y León con este Gobierno de composición antidemocrática", ha afirmado.

En relación a la situación del Serla, Andrés ha insistido en que la Consejería de Industria y Empleo no está negociando con el sindicato y que no han tenido "ni una sola reunión" con Mariano Veganzones desde que llegó al Gobierno. Y ha asegurado que el hecho de haberse dado cuenta de que su decisión de eliminar el Serla era "ilegal" ha hecho a la Consejería "recoger cuerda". "Hay una guerra cultural que están trabajando en este piso piloto dirigido desde Madrid pero nosotros estamos en disposición de seguir peleando", ha zanjado.

Cabero destaca la "función constitucional" de los sindicatos

El presidente del CES, Enrique Cabero, ha destacado la "función constitucional" de los sindicatos en España. Una función que, según ha afirmado, va mas allá de las relaciones laborales, ya que "protegen, promueven, tutelan y reivindican derechos y libertades en todos los ámbitos vinculados a los trabajadores". "Ese trabajo intenso por los derechos, por el avance progresista en la sociedad es realmente destacable", ha insistido.

Cabero ha asegurado que las organizaciones sindicales más representativas han hecho "grandes aportaciones" al sistema y que siguen siendo "claves" en ese avance constante hacia "una sociedad con más derechos y más bienestar".

Sigue los temas que te interesan