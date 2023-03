El feminismo dividido desafía a la lluvia e inunda las calles de Castilla y León

Un día marcado por la división y la lluvia. El 8-M se ha vuelto a convertir en el momento perfecto para salir a la calle para reclamar una sociedad igualitaria, pero en esta ocasión, las medidas políticas del Gobierno central ha provocado que en las calles de Castilla y León se vea división entre las partidarias de la ley trans y las que no. Una tarde lluviosa donde no han faltado las pancartas con lemas curiosos, en algunas ocasiones agresivos, y los famosos cánticos como “la lucha será feminista o no será”; “Juntas luchando, seguimos avanzando”; “la fiesta y al calle también son nuestras”; “Qué viva la lucha de las mujer” o “contrario precario, una mierda de salario”.

En Valladolid, según informa Ical, más de 2.200 personas (según datos de la Policía Local) plantaron hoy cara a la lluvia y reivindicaron en las calles de Valladolid, un nuevo 8 de marzo más, los “grandes” avances de las mujeres en los últimos años, si bien mostraron su “preocupación” por las políticas de la Junta en materia de igualdad. “En Castilla y León, por en el momento político actual, están en juego muchos derechos de las mujeres que ya estaban conquistados y que se están poniendo en duda”, alertó Yolanda Martín, de la Permanente de la Coordinadora de Mujeres de Valladolid, que gritó en la calle bajo el lema ‘Feminismo para avanzar, 8M hasta el final’.

Dos manifestaciones partieron a la vez, a las 20 horas, de la Plaza de Fuente Dorada, aunque en sentido contrario cada una. La más numerosa fue la convocada por la Coordinadora de Mujeres, que enfiló la calle Ferrari hacia la Plaza Mayor para continuar por Santiago, Plaza Zorrilla, Miguel Íscar, Plaza de España, Duque de la Victoria, de nuevo Ferrari y finalizar en el ágora vallisoletano, donde se leyó un manifiesto.

Palencia

Cerca de 1.500 personas se sumaron a la manifestación convocada por la Plataforma por los Derechos de las Mujeres de Palencia, bajo el lema ‘Feminismo para avanzar-Ni un paso atrás’, con motivo del 8M, que dio comienzo en la estatua de la Mujer Palentina, en plena calle Mayor, y discurrió hasta la plaza Mayor, donde se procedió a la lectura de un manifiesto. Además, el acto contó con la presencia del secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, que se sumó al recorrido.

León

Miles de leoneses salieron a la calle en dos manifestaciones diferentes para defender los derechos de las mujeres “con discrepancias en las reivindicaciones”. La Comisión 8M luchará por la unidad de cara a 2024 ante “la situación en Castilla y León por el Gobierno de PP y Vox que “agita y aviva el odio hacia las mujeres y los sindicatos”

Burgos

Miles de personas salieron hoy a las calles de Burgos para pedir el fin de la prostitución y la violencia contra las mujeres, así como acabar “de una vez” con la brecha salarial, en una jornada del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, condicionada por la lluvia. Con menor participación que en años anteriores, la manifestación, convocada por la Coordinadora Feminista de Burgos, partió a las 20 horas de la Plaza del Cid y recorrió las calles de la ciudad hasta finalizar en la Plaza Mayor de la ciudad, donde se leyó un manifiesto.

Salamanca

La lluvia marcó el devenir este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, de la manifestación celebrada en Salamanca por la igualdad entre hombres y mujeres. El Movimiento Feminista de Salamanca, entidad organizadora, logró reunir a unas 2.500 personas, según pudo confirmar Ical por fuentes oficiales, a pesar de la desapacible tarde que acabó rompiendo a jarrear a la hora señalada para arrancar.

Zamora

Cerca de 500 personas participaron hoy, a pesar de la tarde marcada por la lluvia, en la manifestación convocada por la Asamblea 8M Zamora Coordinadora Feminista de Zamora bajo el lema ‘Por mil razones, ni un paso atrás en nuestros derechos’. En las dos horas previas a la manifestación, cayó una lluvia insistente que hizo temer por la celebración de la cita aunque remitió poco antes del inicio.

Segovia

Un total de 1.500 personas, según el dato oficial ofrecido por la Policía Nacional, secundó hoy la manifestación convocada por la Asamblea 8M Segovia, con un recorrido que transcurrió a un ritmo lento y sin incidentes, entre la Rotonda del Pastor, a las afueras de la ciudad, hasta llegar al Azoguejo, a los pies del Acueducto, donde desde la terraza de Santa Columba se dio lectura a un manifiesto. A lo largo del itinerario, la organización realizó varias paradas con interpretación de canciones reivindicativas.

Soria

Más de un millar de personas secundaron hoy la manifestación del Día Internacional de la Mujer en Soria. La marea violeta lideró la llamada del Consejo de la Mujer para reivindicar la igualdad y un feminismo universal que englobe a todo tipo de personas.

