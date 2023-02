Los sindicatos convertirán el 40 aniversario del Estatuto en un acto contra Vox y Pollán, “un personaje antidemocrático”

Los secretarios autonómicos de UGT y CCOO, Faustino Temprano y Vicente Andrés, junto con los representantes de las asociaciones y entidades sociales, un total de 14, que se han sumado a la convocatoria realizada por ambos sindicatos, han presentado los actos organizados para la celebración del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla y León junto al Manifiesto en defensa del Estatuto, un Estatuto que está en “peligro y resquebrajado”.

El objetivo es “reivindicar los incumplimientos que por parte de la Junta están llevando a cabo de varios de los artículos del Estatuto". Por ejemplo, la incorporación del Diálogo Social como elemento fundamental, “por una política de hechos consumados todo esto ha desaparecido”, ha denunciado Temprano. Mientras que Vicente Andrés, de CCOO, cree que se trata de “un estatuto donde todos los vemos reflejados hasta que llegan estos (Vox) y lo cambian todo, vaciando sus contenidos y no cumpliendo sus artículos”. Por ejemplo, las políticas de acogida a inmigrantes, cambio en las de ayudas a las mujeres víctimas de violencia de género, en las políticas de igualdad y a las propias del Diálogo Social, recordando que se están devolviendo fondos europeos porque la Junta no saca las convocatorias. “El Estatuto de Autonomía está en riesgo porque no creen en las autonomías y no se cumple lo acordado”, ha criticado.

Los sindicatos sí acudirán al acto oficial que se realizará el viernes 24 de febrero (12.00 horas),) aunque organizarán otro paralelo al día siguiente para no hacerlo coincidir. Así, se celebrará el sábado 25 en la Cúpula del Milenio en Valladolid durante dos horas y con comienzo a las 11.00 horas. Se esperan unas 2.000 personas. "A nosotros no nos pueden acusar de abandonar las administraciones", ha apuntado Temprano.

Para el líder de CCOO, Vicente Andrés, Castilla y León es una autonomía con un “gran pasado, pero un futuro nefasto donde en los datos buenos somos los últimos y en los buenos, los primeros”, para asegurar que la Autonomía se encuentra en una “quiebra económica, social y siendo el ridículo nacional”.

En su manifiesto se cargará contra el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán. “Las Cortes, esencia institucional del sistema democrático, están presididas, de manera incomprensible por la extrema derecha, un personaje antidemocrático que no cree en la configuración política de la Comunidad”. Además, recuerdan que el último posicionamiento respecto a la fiesta de Villalar “es otra más de sus arbitrarias y despectivas”.

Según los sindicatos, “se está pervirtiendo la legalidad democrática” y critica la gestión política de este Gobierno con el “permiso sumiso” del Partido Popular. Para terminar asegurando que las instituciones, el diálogo y la convivencia política y social que inspira el Estatuto de Autonomía “se están resquebrajando”.

