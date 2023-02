La ley del 'solo sí es sí' saca de la cárcel en la Comunidad a cinco agresores sexuales desde que entró en vigor

Desde que la ley del 'solo sí es sí' entrase en vigor el pasado mes de octubre, hasta cinco agresores sexuales han sido excarcelados en las provincias de Burgos, Soria, Valladolid y Zamora, según los datos facilitados por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

La información de las cinco restantes se conocerá conforme vaya estando disponible, según han informado fuentes del propio TSJCyL. Por provincias, la que más expedientes ha revisado ha sido Valladolid, donde hasta 29 casos han sido tenidos en cuenta, aunque en 25 de ellas se ha acordado que no procedía revisar la pena. Las cuatro restantes sí han sufrido una rebaja de las condenas, sin que supusiera la excarcelación del reo en una de ellas. Las otras tres no hay confirmación al respecto sobre si la reducción de la pena supuso la salida de la cárcel del preso.

A la ciudad del Pisuerga le sigue Burgos, donde se han revisado hasta 21 expedientes, siendo revisada la pena en 12 de los casos. Los nueve restantes estimaron que no procedía llevar a cabo la revisión. En el caso de las dos docenas donde sí se produjeron estas rebajas en siete de los casos, llegando incluso a la excarcelación de hasta cinco de los condenados. En este caso hay una especial peculiaridad, y es que uno de ellos no fue excarcelado al estar cumpliendo condena por otra causa distinta.

De los tres expedientes revisados en Soria, en ninguno de ellos se procedió a la revisión de la pena, según la estimación de la Audiencia Provincial, que entendía que no procedía. La última se producía precisamente ayer, en un caso de un padre que violó a su hija durante 12 años y que la Sala estimó que no procedía al entender que la aplicación de la ley de Irene Montero no procedía porque era más "desfavorable" para el reo.