Por Ávila da plantón al PP y Mañueco pide "respeto" hacia la estrategia de su partido

Por Ávila ha cumplido su amenaza y ha dado plantón este lunes al Partido Popular, en la reunión que tenían concertada a mediodía en las Cortes de Castilla y León. La formación abulense exigía que en el encuentro estuviera presente el presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, algo a lo que el PP se negaba ya que la estrategia del partido a la hora de reunirse con partidos con solo un procurador implicaba una composición diferente del equipo negociador.

Mañueco se ha mostrado decepcionado con la decisión de Por Ávila y ha pedido "respeto" para la estrategia escogida por su partido. "Yo no pido quien tiene que sentarse conmigo en la mesa, y también pido que se respete cual es la estrategia o la voluntad del PP. Pido respeto y yo respeto la decisión de los demás", ha asegurado. La formación abulense ya había avisado durante la tarde de este domingo de que no acudirían si el presidente no formaba parte del encuentro. "No queremos ser más que nadie pero tampoco menos y además sería una falta de respeto hacia los abulenses", explicaron en un comunicado.

El equipo negociador previsto por el PP para esta reunión estaba conformado por Carlos Fernández Carriedo, Francisco Vázquez, Isabel Blanco y Raúl de la Hoz, que han esperado durante unos minutos en la sala prevista para la reunión con Por Ávila hasta confirmar que, finalmente, la formación abulense había cumplido su amenaza y no había enviado representación a un encuentro que, además, exigían que se celebrara en Ávila y no en Valladolid.

