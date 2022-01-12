Región 13-F: ELECCIONES EN CASTILLA Y LEÓN
Lista completa de candidaturas a las elecciones de Castilla y León
El domingo 13 de febrero los castellanos y leoneses elegirán entre un total de 23 partidos. Consulta las listas de todas las candidaturas12 enero, 2022 10:10
El próximo 13 de febrero los castellanos y leoneses estamos llamados a las urnas. Entre las papeletas que encontremos en los colegios electorales habrá muchas opciones. Hoy, el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica la lista completa de todos los candidatos por provincia y partido para las elecciones.
Estas son las listas completas de todos los partidos que se presentan a los comicios, por el orden en el que han aparecido publicadas en el Bocyl.
JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE ÁVILA
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. EUGENIO JESÚS GONZÁLEZ NAVARRETE
2. NURIA MARTÍN GARCÍA
3. ANTONIO CARLOS FERREIRA DE JESÚS
4. ROSA CAMPUZANO SALAS
5. LUIS MIGUEL GALÁN LÓPEZ
6. ANAÍS MARTÍN GARCÍA
7. PEDRO MURIEL ALONSO
Suplentes
1. VERÓNICA HERNÁNDEZ ENCINAR
2. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ LÓPEZ
3. NOÉLIA REVIEJO DE DIEGO
PARTIDO POPULAR (PP)
1. JOSÉ FRANCISCO HERNÁNDEZ HERRERO
2. MARIA DE LOS ÁNGELES PRIETO SÁNCHEZ
3. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA NIETO
4. DAVID BELTRÁN MARTÍN
5. MARÍA VICTORIA MORENO SAUGAR
6. VIDAL GALICIA JARAMILLO
7. MARÍA HENAR GONZÁLEZ BLASCO
Suplentes
1. RUBÉN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
2. MARÍA DEL PILAR GALÁN SÁNCHEZ
3. JESÚS DEL CAMPO ESPINOSA
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
1. CELIA SIERRA MORENO
2. JOSE LUIS JAVIER PÉREZ MARTÍN
3. ZIORTZA GÁRATE CALVO
4. FRANCISCO LÓPEZ PÉREZ
5. DIEGO HERNÁNDEZ MARTÍN
6. MÁXIMO BLÁZQUEZ GARCÍA
7. MARÍA BELÉN SARABIA CASTELLÓ
Suplentes
1. CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ REBOLLO
2. CARLOS LÓPEZ GÓMEZ
3. JESÚS VÁZQUEZ VÁZQUEZ
PARTIDO INTEGRACION COMUNITARIA (PYC)
1. LEONCIO ESPINAL CLASE
2. MARCIAL SÁNCHEZ CRUZ
3. SAONY VERENICE ROBLES PEÑA
4. LIDIA MARÍA ROBLES GERMÁN
5. ROSA LAIDA ROBLES GERMÁN
6. GLENYS ALTAGRACIA ROBLES PEÑA
7. FRANCISCO JAVIER GIBAJA PRIETO
Suplentes
1. JOHAN MANUEL MARTÍNEZ HIDALGO
2. JOSELYN NATALIA DE LOS SANTOS CONTRERAS
3. JESÚS JIMÉNEZ JIMÉNEZ
POR ÁVILA (XAV)
1. PEDRO JOSÉ PASCUAL MUÑOZ
2. CRISTINA GARCÍA GARCÍA
3. FRANCISCO JAVIER CUERVA MARTÍN
4. MARÍA DE LA PALOMA GUEDÓN MUÑOZ
5. FRANCISCO HERNÁNDEZ DE LA CRUZ
6. MARÍA DE LA CONCEPCIÓN PUEYO CAPOTE
7. MODESTO MARTÍN MARTÍN
Suplentes
1. JUAN MANUEL BERGUÍO TORRUBIAS
2. PALOMA DEL NOGAL SÁNCHEZ
3. JOSÉ RAMÓN BUDIÑO SÁNCHEZ
UNIDAS PODEMOS CASTILLA Y LEÓN (PODEMOS-IU-AV)
1. VICTOR NIETO BLÁZQUEZ
2. MARÍA DEL MAR GONZÁLEZ ORTIZ
3. JESÚS MARÍA CORNEJO TORRES
4. AMALIA GARCÍA GONZÁLEZ
5. VICTOR ANDRÉS COELLO CÁMARA
6. MARÍA MILAGROS GONZÁLEZ GARCÍA
7. JORGE FELIPE GARCÍA FERNÁNDEZ
Suplentes
1. MICAELA CALLE CUSTODIO
2. MARÍA TERESA PASTORIZA GONZÁLEZ
3. JAVIER JARA GARCÍA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. EUGENIO MIGUEL HERNÁNDEZ ALCOJOR
2. MARÍA SORAYA BLÁZQUEZ DOMÍNGUEZ
3. JAVIER HERNÁNDEZ PEINADO
4. SILVIA LLAMAS AROSTEGUI
5. JOSE LUIS JIMÉNEZ GONZAGA
6. MARÍA DE LOS ÁNGELES GARCÍA SALCEDO
7. VICTOR MORUGIJ SINTSCHILLO
Suplentes
1. JUAN CARLOS MONTERO MUÑOZ
2. MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
3. FRANCISCO LÓPEZ GALLEGO
VOX (VOX)
1. JOSÉ ANTONIO PALOMO MARTÍN
2. NOELIA CARRETERO CARMONA
3. JORGE CASILLAS GUTIÉRREZ
4. LAURA GARCÍA GARCÍA
5. JOSÉ MANUEL LORENZO SERAPIO
6. JUANA ESTHER MÉNDEZ PERAL
7. ADOLFO MARÍA MEDINA HIDALGO
Suplentes
1. MARÍA SONSOLES MIRANDA COLINO
2. FÉLIX SANZ CANTALAPIEDRA
3. AMADOR GALLEGO LASO
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. (FE de las JONS)
1. FRANCISCO MIGUEL LÓPEZ VÁZQUEZ
2. JOSE LUIS MORENO PARRONDO
3. JOSÉ MARÍA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
4. PILAR MAZÓN TOVAR
5. MARÍA OLIVIA OROZCO GAVIRIA
6. ANASTASIO RODRÍGUEZ MARTÍN
7. CONCEPCIÓN RICO GUZMÁN
Suplentes
1. JOSÉ ANTONIO MARÍN MAZÓN
2. JULIO SÁNCHEZ DE LAS MATAS SANZ
3. ALICIA MARÍA DEL PILAR NESTARE GAZOL
PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA-RECORTES CERO (PCAS-TC-RC)
1. MARINA EVA LLÓPIZ JIMÉNEZ
2. FRANCISCO JAVIER MAIZ GALÁN (Independiente)
3. FRANCISCO JAVIER GORDO RUFES
4. CARLOS LUENGO MARTÍN
5. MARÍA DEL PILAR MOGROVEJO GIL
6. JESÚS PABLO LÓPEZ AGUADO
7. MARÍA NAVEIRA NAVEIRA
Suplentes
1. JESÚS MARÍA DIEZ GONZALEZ
2. RICARDO SANTAMARÍA FERNÁNDEZ
3. MARÍA JESÚS CONTRERAS FERNÁNDEZ
JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE BURGOS
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. LUIS TUDANCA FERNÁNDEZ
2. VIRGINIA JIMÉNEZ CAMPANO
3. LUIS BRIONES MARTÍNEZ
4. NOELIA FRUTOS RUBIO
5. JESÚS PUENTE ALCARAZ
6. EVA CEBALLOS MARROQUÍN
7. DAVID SÁINZ-AJA SÁINZ-MAZA
8. MARÍA ASUNCIÓN VELASCO CUESTA
9. ALBERTO DEL ALAMO CASTILLA
10. MARÍA ANGELES LÓPEZ SÁNCHEZ
11. EDUARDO MARTÍN ORTIZ
Suplentes
1. ELENA MIGUEL BAJO
2. JUAN ARNAIZ VEIGA
3. ANA ISABEL MARTÍNEZ CASTILLA
PARTIDO POPULAR (PP)
1. ANGEL MARIANO IBÁÑEZ HERNANDO
2. ALEJANDRO VÁZQUEZ RAMOS
3. MARÍA INMACULADA RANEDO GÓMEZ
4. EMILIO JOSÉ BERZOSA PEÑA
5. ISABEL LORENA DE LA FUENTE RUIZ
6. MANUEL VILLANUEVA LÓPEZ
7. ANGELA RUIZ GARCÍA
8. MARTA PILAR ARROYO ORTEGA
9. MARÍA ISABEL SANCHO CASTEJÓN
10. CARLOS GALLO SARABIA
11. JAVIER LOZANO IZQUIERDO
Suplentes
1. MILAGROS GONZÁLEZ DEL RÍO
2. JOSÉ ANTONIO ANTÓN QUIRCE
3. LEOPOLDO LÓPEZ TOME
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. ESTHER BONET DE LA HORRA
2. FABIO PASCUAL DÍEZ
3. MARTA JIMENO ANTOLÍN
4. MARÍA DOLORES FERNÁNDEZ MALANDA
5. ADOLFO BACHILLER FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS
6. ELISENDA BONET DE LA HORRA
7. YVONNE NIÑO VÁZQUEZ
8. JOSÉ MANUEL LÓPEZ GUTIÉRREZ
9. SANTIAGO LLORENTE CRIADO
10. PEDRO MARÍA RODRÍGUEZ LÓPEZ
11. SARAI REY FERNÁNDEZ
Suplentes
1. DIEGO FERNÁNDEZ ALVAREZ
2. GEMMA ASUNCIÓN BARRIGÓN CORDOBÉS
3. EVELYN INFANTE SALABARRIA
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
1. JOSÉ IGNACIO DELGADO PALACIOS
2. BLANCA DELIA NEGRETE SANTAMARÍA
3. ALVARO CASTRILLEJO PEÑA
4. VERÓNICA TAMAYO SANTA CRUZ
5. VANESA GARCÍA MARTÍNEZ
6. ELIA SALINERO ONTOSO
7. JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ ROSUERO
8. PEDRO MIGUEL SOTO CUESTA
9. JOSÉ FRANCISCO APARICO OLEA
10. MIRIAM DELGADO BARRIOS
11. MARÍA GINEBRA ANGULO MANSO
Suplentes
1. FERNANDO MARTÍN LÓPEZ
2. MARÍA LUISA PEÑA PALACIOS
3. LIDIA ARRIBAS DELGADO
PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)
1. RAÚL ESTÉBANEZ SÁEZ
2. ADRIANA MARTÍNEZ GARCÍA
3. ÁLVARO CALLE CARRANZA
4. CLARA MARTÍNEZ NÚÑEZ
5. CARLOS PRESA IRAZABAL
6. PAULA DEL SANTO IZQUIERDO
7. LUIS MARTÍNEZ MARTÍN
8. MARÍA DOLORES MUÑÓZ ALONSO
9. ÁSTOR GARCÍA SUÁREZ
10. ANDREA POL HERNÁNDEZ
11. RUBÉN CABEZÓN MILLA
Suplentes
1. MARTÍN GONZÁLEZ LÓPEZ
2. LIDIA ESPESO GARCÍA
3. MARC IZQUIERDO LUCAS
PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA-RECORTES CERO (PCAS-TC-RC)
1. DOMINGO HERNÁNDEZ ARAICO
2. NAZARET DEL HIERRO GÓNZALEZ
3. JUAN CARLOS RAD MORADILLO
4. ROSARIO IÑIGUEZ SANTAMARÍA
5. LUIS ANTONIO MARCOS NAVEIRA
6. MARÍA MILAGROS ESTEBAN DIEZ
7. ÓSCAR PALMA SÁIZ
8. MARÍA SOLEDAD BENGOA SAEZ
9. JOSE ANTONIO DEL OLMO FERNÁNDEZ
10. MARÍA ÁNGELES MARIJUAN REBOLLO
11. DIEGO SANCHO HERRERA
Suplentes
1. BENITO CALZADA PEÑA
2. MARÍA CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ ALCAINE
3. ÁNGEL MANUEL MARTÍN MATA
UNIDAS PODEMOS CASTILLA Y LEÓN (PODEMOS-IU-AV)
1. JUAN ANTONIO GASCON SORRIBAS
2. MARGARITA ARROYO HERNÁNDEZ
3. FERNANDO JOSE SAIZ MARTÍNEZ
4. MARÍA ÁNGELES PIZARRO DE LA FUENTE
5. RODRIGO BRACERAS LÓPEZ
6. MARÍA VANESA GONZÁLEZ MINGOTES
7. JAVIER LÓPEZ SIMÓN
8. MARÍA ÁNGELES CASTRILLO MARTÍNEZ
9. ANDRÉS GONZALO SERRANO
10. MARÍA ROSARIO DIEZ SIERRA
11. YONATAN GETE NUÑEZ
Suplentes
1. EUGENIA SAEZ ZALDO
2. ALBERTO MARCOS CASTILLA
3. CRISTINA FERRERAS PINEDA
VOX (VOX)
1. IGNACIO SICILIA DOMÉNECH
2. ANA ROSA HERNANDO RUIZ
3. JOSÉ MARÍA SANTAOLALLA CASTRO
4. SERGIO CHAGARTEGUI SÁNCHEZ
5. MARTA ALEGRÍA MARTÍNEZ
6. EDUARDO PEÑA LOPE
7. REBECA GONZÁLEZ ÚBIERNA
8. SERGIO VEGA MUÑOZ
9. SANDRA ALONSO TOMÉ
10. SUSANA ILLERA DÍEZ
11. JAVIER MARTÍNEZ LOZANO
Suplentes
1. ANGEL MARTÍNEZ IBÁÑEZ
2. ELMA VICENTE BARRIOS
3. JESÚS CANTERO PINTO
VIA BURGALESA (ESPAÑA VACIADA)
1. JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ ENCISO
2. RAÚL IZQUIERDO ORTEGA
3. ANA ISABEL LÓPEZ TORRES
4. MARTA FERNÁNDEZ DE RIVERA MINGUITO
5. JOSÉ IGNACIO BARBADILLO GALLO
6. MARÍA INMACULADA VELASCO FUENTENEBRO
7. AMAYA DIEGO GUERREIRO
8. VANESSA GÓMEZ BARTOLOMÉ
9. MARCO ANTONIO MANJÓN MARTÍNEZ
10. ROBERTO ALONSO GARCÍA
11. MARÍA MAR CÁMARA GÓMEZ
Suplentes
1. GLORIA BAÑERES DE LA TORRE
2. ANTONIO MARTÍN CHICOTE
3. JUAN JOSÉ ASENSIO GONZÁLEZ
ESCAÑOS EN BLANCO (EB)
1. LUIS MARÍA MARTÍN MONTEJO (INDEPENDIENTE)
2. GUILLERMO ERIK CASTRILLO RODRÍGUEZ (INDEPENDIENTE)
3. ROBERTO GUERRA AMPUDIA (INDEPENDIENTE)
4. FRANCISCA MAGAZ VALDESPINO (INDEPENDIENTE)
5. DELFINA GARCÍA TRIGO (INDEPENDIENTE)
6. SANTIAGO PABLO HERNÁNDEZ DE LA FUENTE (INDEPENDIENTE)
7. HÉCTOR CABAÑES DE LA VILLA (INDEPENDIENTE)
8. VÍCTOR CUESTA PALACIOS (INDEPENDIENTE)
9. LETICIA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (INDEPENDIENTE)
10. MERCEDES MARTÍNEZ CÁMARA (INDEPENDIENTE)
11. MARÍA DE LOS ANGELES PALACIOS FUENTE (INDEPENDIENTE)
Suplentes
1. MARCOS CUESTA MORENO (INDEPENDIENTE)
2. DANIEL ASENSIO FERNÁNDEZ (INDEPENDIENTE)
3. PATRICIA JUÁREZ ROJAS (INDEPENDIENTE)
JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE LEÓN
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. NURIA RUBIO GARCIA
2. JAVIER CAMPOS DE LA FUENTE
3. YOLANDA SACRISTAN RODRIGUEZ
4. DIEGO MORENO CASTILLO
5. MARIA RODRIGUEZ DIAZ
6. JOSE IGNACIO RONDA GUTIERREZ
7. AIDA RODRIGO GARCIA
8. JOSE CRESPO ALVAREZ
9. MERCEDES MACIA GALLEGO
10. DAVID CORRAL GUTIERREZ
11. LAURA DOMINGUEZ MUÑIZ
12. MANUEL EXPOSITO ALVAREZ
13. ANA MARIA GORGOJO LOPEZ
Suplentes
1. GLORIA MARIA FERNANDEZ VIÑAYO
2. GERASIMO VALLEJO HERREROS
3. BEGOÑA JUAREZ BANDERA
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. MARIA NATIVIDAD FRANCO NATAL
2. MANUEL GARCIA FALAGAN
3. MARIA BEGOÑA FERNANDEZ GARCIA
4. JULIO MAXIMO LLAMAS DIEZ
5. MONICA RUIZ RICO
6. GABRIEL ALEGRE CASTELLANOS
7. CARLA GARCIA FERNANDEZ
8. JORGE VERDEJO GARCIA
9. MARIA LUISA CHANA GIL
10. NURIA ALCANTARA FERNANDEZ
11. DANIEL DEL MAZO BERMEJO
12. OLGA CONCEPCION ALVAREZ ALONSO
13. MARIO ANTONIO MELO DOS REIS CAPELAO
Suplentes
1. MANUELA ELENA MIRANTES DELGADO
2. ELENA EGIDO MONROY
3. DIEGO ALMANSA ORTEGA
COALICIÓN POR EL BIERZO - EL BIERZO EXISTE (C.Bierzo - BEX)
1. RAUL RODRIGUEZ CANCA
2. GABRIEL FOLGADO ALVAREZ
3. MARIA SOLEDAD REGUERA PACIOS
4. LUCIANO ARIAS MOREIRA
5. MARIA ANGELES ARIAS NEIRA
6. ANGEL OSCAR MACIA TORRES
7. MARINA NUÑEZ MORAL
8. BERENICE ARIAS ARENAS
9. MARIA DEL CARMEN DE LA PUENTE GONZALEZ
10. ALVARO SUAREZ RODRIGUEZ
11. VICTOR MANUEL FRANCO VUELTA
12. PAULA LOPEZ BLANCO
13. JOSE ALVAREZ GARCIA
Suplentes
1. AZUCENA GARCIA MANILLA
2. MARIA VICTORIA RICO GARCIA
3. IVAN ALONSO RODRIGUEZ
PARTIDO REGIONALISTA DEL PAIS LEONES (PREPAL)
1. MANUELA IGLESIAS CARREÑO
2. MARIA OLIVA ALVAREZ PEREZ
3. JESUS FERNANDEZ VILLAR
4. MIGUEL ANGEL GARCIA FIDALGO
5. LORENZO CIMADEVILLA SAMPEDRO
6. CATALINA ANTUNEZ GARCIA
7. VICTORIANO BLANCO ALONSO
8. MARIA TERESA MARTINEZ ARIAS
9. EDUARDO RAMOS HERNANDEZ
10. JOSE GONZALEZ LUENGO
11. MARIA TERESA REGUERAS BERMEJO
12. FRANCISCO JOSE JAMBRINA GALAN
13. MARIA DEL PILAR GALAN BOYERO
Suplentes
1. ANGEL RODRIGUEZ SIMON
2. MARIA BEGOÑA ORTEGA PEREZ
3. JUAN FRANCISCO JAMBRINA SEGURADO
UNION DEL PUEBLO LEONES (UPL)
1. LUIS MARIANO SANTOS REYERO
2. ALICIA GALLEGO GONZALEZ
3. JOSE RAMON GARCIA FERNANDEZ
4. ROBERTO ALLER LLANOS
5. MARIA TERESA PUENTE GARCIA
6. ROSA MARIA QUINTANILLA GONZALEZ
7. ALEJANDRO DIEZ GONZALEZ
8. ANA MARIA FERNANDEZ CAUREL
9. SARA HERRERO GUTIERREZ
10. RAUL BARRIENTOS ANTON
11. LAURA LOPEZ ANDRES
12. JOSE VICENTE ALVAREZ DE LA CRUZ
13. MARIA TERESA DE LA PUENTE RODRIGUEZ
Suplentes
1. ANGEL ALIJA CASADO
2. LUZDIVINA AMPARO SOMIEDO GOMEZ
3. CRISTIAN PELAEZ GUTIERREZ
PARTIDO POPULAR (PP)
1. JUAN CARLOS SUAREZ QUIÑONES FERNANDEZ
2. BEATRIZ COELHO LUNA
3. DAVID FERNANDEZ MENENDEZ
4. RICARDO GAVILANES FERNANDEZ LLAMAZARES
5. NOELIA ALVAREZ DIEZ
6. ANTONIO JAIME MENDOZA TORIBIO
7. AMPARO VIDAL GAGO
8. JOSE MANUEL MORO CARRERA
9. MIGUEL ANGEL GONZALEZ MORAN
10. CRISTINA DE LA FUENTE PRIETO
11. SUSANA CACHON FIDALGO
12. ELENA CARRETERO TARANILLA
13. FRANCISCO JOSE ESCANCIANO ESCANCIANO
Suplentes
1. MARIO SUAREZ ALVAREZ
2. JUAN SUAREZ GONZALEZ
3. SILVIA LOPEZ CAMPOS
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
1. ANA CARLOTA AMIGO PIQUERO
2. FRANCISCO JAVIER PANIZO GARCIA
3. SIGIFREDO BENAVIDES FERNANDEZ
4. SUSANA NUÑEZ MORAL
5. RODRIGO VALLE RODRIGUEZ
6. MARIA DEL PILAR CALVO MENCIA
7. JUAN JOSE BLANCO RODRIGUEZ
8. PATRICIA GONZALEZ ALVAREZ
9. JUAN CARLOS GUTIERREZ HERNANDEZ
10. MARIA DEL CARMEN GARCIA MUÑIZ
11. OSCAR CARRACEDO GONZALEZ
12. CESAR ALBERTO IGLESIAS BARRIGON
13. ROSARIO MARIA BAR GONZALEZ
Suplentes
1. ALVARO RODRIGUEZ GONZALEZ
2. HECTOR FERNANDEZ JOSA
3. LAURA HUERGA DEL SOL
PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)
1. EZEQUIEL BLANCO LOPEZ
2. ESTRELLA ALONSO ALMAZAN
3. PEDRO GOMEZ GARCIA
4. PAULA FERNANDEZ COLADO
5. ABRAHAM DAVID FERRERO MARTINEZ
6. ALICIA TORIO ELICES
7. ADRIAN FRANCO BARATA
8. VANESA LOPEZ ALONSO
9. JOSE FERNANDEZ REGUERA
10. CRISTINA PEREZ FERNANDEZ
11. RAUL BENEITEZ GARCIA
12. MARIA ESTRELLA ALMAZAN PARDO
13. GUILLERMO REGUERA BENAVIDES
Suplentes
1. JOSE MEDINA POVES
2. SARA GOMEZ GARCIA
3. ALEJANDRO MARTIN TORIBIO
UNIDAS PODEMOS CASTILLA Y LEÓN (PODEMOS-IU-AV)
1. SIXTO MARTINEZ ALVAREZ (PODEMOS)
2. MARIA PILAR GONZALEZ FIDALGO (IU)
3. PABEL ENRIQUE ALBAN RAMIREZ (PODEMOS)
4. MARIA DEL ROSARIO BILBAO ALCAZAR (IU)
5. JAVIER ARIAS BLANCO (IU)
6. LUCIA NUÑEZ MEDINA (PODEMOS)
7. JOAQUIN RODERO CARRETERO (IU)
8. AINHOA SARANDESES VEGA (IU)
9. CARLOS CADENAS PRIETO (PODEMOS)
10. MARIA LUISA DEL MILAGRO VARELA FUERTES (PODEMOS)
11. JULIO PARDO VILLAR (IU)
12. MARIA AURORA PANIZO LUENGO (IU)
13. ALFONSO SOBRIN SANCHEZ (PODEMOS)
Suplentes
1. SOFIA DELGADO DE CASTRO (PODEMOS)
2. JOSE MARIA JAÑEZ FRANCO (IU)
3. JESSICA FERNANDEZ FERNANDEZ (PODEMOS)
VOX (VOX)
1. CARLOS POLLAN FERNANDEZ
2. MIGUEL SUAREZ ARCA
3. ILDEFONSO DEL FUEYO ALVAREZ
4. BLANCA MARIA HERREROS RODRIGUEZ
5. MARIA DE LAS MERCEDES MACHIN GOMEZ
6. PATRICIA GONZALEZ GUTIERREZ
7. MARTA EXTREMO GUTIERREZ
8. MARIA BELEN FIDALGO CAÑON
9. JOSE CARLOS LOPEZ GETINO
10. FERNANDO PRIETO OLITE
11. LUIS MANUEL MEDIAVILLA FERNANDEZ
12. LAURA GALLEGO GASPAR
13. DANIEL MOLINEDO ROLDAN
Suplentes
1. JOSE LUIS SUAREZ PASTOR
2. GEMMA CRISTINA VILLAN ORDAS
3. LOPE ARCOS GARCIA
PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA-RECORTES CERO (PCAS-TC-Recortes Cero)
1. MARCOS JIMENEZ PALACIOS (PCAS-TC-Recortes Cero)
2. IDOIA RUIZ RUIZ (PCAS-TC-Recortes Cero)
3. IGNACIO JAIME DE LA PUENTE PRIETO (PCAS-TC-Recortes Cero)
4. ARIANA ALONSO CELORIO (PCAS-TC-Recortes Cero)
5. RUBEN CANTABRANA RODRIGUEZ (PCAS-TC-Recortes Cero)
6. JESUS MARTINEZ DE LA HOYA (PCAS-TC-Recortes Cero)
7. JOSE ANTONIO JUAN FERNANDEZ (PCAS-TC-Recortes Cero)
8. FRANCISCO JOSE PEREZ MEDA (PCAS-TC-Recortes Cero)
9. REBECA CORCHON ANTON (PCAS-TC-Recortes Cero)
10. REYNA DE LA ROSA VILLILO (PCAS-TC-Recortes Cero)
11. MARIA ISABEL HERREROS MEDINA (PCAS-TC-Recortes Cero)
12. URBANO SANTOS LACALLE (PCAS-TC-Recortes Cero)
13. IRENE HIDALGO TORRES (PCAS-TC-Recortes Cero)
Suplentes
1. FRANCISCO MARTIN DEL VAL (PCAS-TC-Recortes Cero)
2. EMILIA GIGANTO GARCIA (PCAS-TC-Recortes Cero)
3. ANA MUÑOZ GUIJARRO (PCAS-TC-Recortes Cero)
JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE PALENCIA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. JESUS GUERRERO ARROYO
2. MARIA CONSOLACION PABLOS LABAJO
3. RUBEN ILLERA RE
4. MARIA DEL PILAR GARCIA COLMENERO
5. JORGE IBAÑEZ DIAZ
6. PAULA SANZ COMBARROS
7. FRANCISCO JAVIER QUIJANO GONZALEZ
Suplentes
1. MONICA DE LA SIERRA VILLULLAS
2. TOMAS CARRASQUEÑO GARCIA
3. ESMERALDA MARTIN MEDIAVILLA
PARTIDO UNIONISTA ESTADO DE ESPAÑA (PUEDE)
1. EDUARDO LERA BENAVIDES
2. BASILIO CAMACHO ALAMILLO
3. MARÍA DEL SAGRARIO CASTAÑO MOGROVEJO
4. MARÍA MONTSERRAT GONZÁLEZ MARTÍN
5. ÁNGEL MARÍA SALVADOR GARCÍA
6. MARÍA BLANCA GARCÍA ALONSO
7. JAVIER DEL RÍO CASTAÑO
Suplentes
1. EMILIO GÓMEZ COLLANTES
2. ALFREDO CAMACHO GARCÍA
3. MARÍA BEL LAGARTOS CANTERA
PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)
1. AITOR VEGA GARCIA
2. NEREA RUANO LLAMAS
3. DIEGO CORRAL NIETO
4. ANDREA VELASCO PALOMERO
5. GABRIEL GARCÌA GARCÍA
6. CARMEN VAZQUEZ CABALLERO
7. DANIEL JIMENEZ PACHECO
Suplentes
1. DIEGO ZAZO SAEZ
2. MARIA PILAR CARRANZA RODRIGUEZ
3. SOCRATES FERNANDEZ LOPEZ
POR UN MUNDO MAS JUSTO (PUM+J)
1. MARÍA DEL MAR FERNÁNDEZ CALVO
2. SANTIAGO MOLINERO GARCIA
3. MARÍA DEL PILAR ALEJOS POLA
4. AMADOR PARIS CAMINERO
5. MARIA CONCEPCIÓN GOLDAR GUTIERREZ
6. ALEJANDRO REPRESA MARTIN
7. MARIA JOSEFA MARQUEZ ALVAREZ
Suplentes
1. MOISES DIEZ FRESNILLO
2. MARTA FERNÁNDEZ CALVO
3. EDUARDO CALZADA ARRANZ
PARTIDO POPULAR (PP)
1. CARLOS JAVIER AMANDO FERNÁNDEZ CARRIEDO
2. MARÍA JOSÉ ORTEGA GÓMEZ
3. MARÍA DE LAS MERCEDES CÓFRECES MARTÍN
4. JUAN JESÚS BLANCO MUÑIZ
5. ALONSO NIETO GARCÍA
6. SARA ESTEBAN DE LOS MOZOS
7. JOSÉ LUIS EMPERADOR LEÓN
Suplentes
1. MARÍA VICTORIA COSGAYA GONZÁLEZ
2. MANUEL GAÑÁN RODRÍGUEZ
3. PATRICIA PÉREZ BLANCO
DESPIERTA (DESPIERTA)
1. FERMIN MENCIA LOZANO
2. BEATRIZ NUÑEZ RENEDO
3. JOSE BLAS MARTIN RECIO
4. RUFINO ESTEBAN NIETO
5. BEGOÑA GUTIERREZ DE LA CRUZ
6. EMILIO MIGUEL INFANTE
7. NOEMI PELAYO HERNANDEZ
Suplentes
1. GASPAR MENCIA LOZANO
2. FERNANDO PELAYO ALEGRE
3. ROSA FE SANTAMARTA MATATEGUI
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. MARÍA TERESA PÉREZ SALDAÑA
2. ZAIRA GÓMEZ GIL
3. ANA MATÉ JUEZ
4. ABRAHAM CALVO GALINDO
5. FRANCISCO MARTÍN CHACÓN
6. VANESSA GARRIDO GONZÁLEZ
7. MARIO POSTIGO HERNÁNDEZ
Suplentes
1. INMACULADA FERNÁNDEZ ROZAS
2. MIGUEL ÁNGEL COLLADO ALONSO
3. TERESA SALDAÑA RODRÍGUEZ
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. (FE de las JONS)
1. JULIO CÉSAR DE ALAIZ MARTÍNEZ
2. FERNANDO RODRÍGUEZ MAYO
3. JAVIER LUIS HORAS PUENTE
4. ELENA ANTOLÍN PIÑÁN
5. MARÍA BEGOÑA PÉREZ PÉREZ
6. PATROCINIO CASTAÑEDA MARTÍN
7. EMMA CANDIL ABAD
Suplentes
1. LUIS MIGUEL PÉREZ GONZÁLEZ
2. GUSTAVO LÓPEZ FERNÁNDEZ
3. MARÍA VICTORIA GONZÁLEZ ORDAX
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
1. JOSÉ MANUEL OTERO SANZ
2. JUAN CRUZ VIDAL CARAZO
3. MARÍA ESTELA REDO GARCÍA
4. MARÍA LLORENTE TEJEDOR
5. LUIS MANUEL MAZUELAS OTERO
6. ÁNGEL LÓPEZ IGLESIAS
7. MARÍA FRANCISCA PEÑA DE LA HERA
Suplentes
1. JORGE LLANOS MARTÍN
2. ISAURA DE NICOLÁS LASO
3. MARIO GARCÍA GUARDO
UNIDAS PODEMOS CASTILLA Y LEÓN (PODEMOS-IU-AV)
1. DAVID LOPEZ CARAZO (IU)
2. EVA MARIA OTERO DORADO (PODEMOS)
3. ISRAEL CABALLERO HIERRO (PODEMOS)
4. ANA BELEN COLLANTES MARTIN (IU)
5. JAVIER ALONSO HERREROS (IU)
6. ROSA MARIA ZORITA BALLESTEROS (PODEMOS)
7. ANGEL MIGUEL MARTINEZ GARCIA (PODEMOS)
Suplentes
1. EDUARDO HERMIDA MESTANZA (IU)
2. HERMINIA FRANCOS MULAS (IU)
3. ALBERTO POZO DIEZ (PODEMOS)
ESPAÑA VACIADA (ESPAÑA VACIADA)
1. MARÍA NIEVES TRIGUEROS BUENA
2. MARIA VICTORIA DIAZ ARRANZ
3. JESUS MARIA FERNANDEZ ALVAREZ
4. SERGIO ANDRES CUESTA
5. JUAN CARLOS CISNEROS FERNANDEZ
6. FERNANDO REVILLA REVILLA
7. ROSARIO DE LA PAZ LOPEZ FERNANDEZ
Suplentes
1. MARIA BELEN ARAGON PEREZ
2. ANGELA ROJO MARTINEZ
3. JESUS PEREZ APARICIO
VOX (VOX)
1. DAVID HIERRO SANTOS
2. LUIS JAVIER ZURRO HERNÁNDEZ
3. MIGUEL GÓMEZ CEA
4. NATALIA MARÍA GARCÍA DÍEZ
5. MARÍA DEL PILAR JUNCO NAVASCUES
6. PORFIRIO MONGE NICOLÁS
7. MIRIAN LIOBA PAJARES PONCIO
Suplentes
1. DANIEL CABRERIZO GALLO
2. PATRICIA PRIETO FERNÁNDEZ
3. PAULA DE LA VEGA DE BUSTOS
PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA-RECORTES CERO (PCAS-TC-Recortes Cero)
1. DANIEL ORTEGA FRECHILLA
2. MARIA ISABEL MARTINEZ GONZALEZ
3. ANGEL ALONSO GARCIA
4. JOSE LUIS ESTEBAN GALLEGO
5. MARIA TERESA VEGA ESCUDERO
6. GEMMA ILLERA DIEZ
7. LUIS CUESTA MOISEN
Suplentes
1. PATRICIA VAQUERO DEL CAMPO
2. LUIS SANTAMARIA BUJEDO
3. CRISTINA VIRGINIA ROMO GARCIA
JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE SALAMANCA
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. JULIO ALBERTO CEBALLO SÁNCHEZ
2. MARÍA TERESA ROMÁN LUIS
3. JORGE MARTÍN GARCÍA
4. JOSE MANUEL COTRINA SECAS
5. MARÍA BLANCO MARTÍN
6. JOSÉ MARÍA MEDINA GÓMEZ
7. MARTA ISABEL RIGÜELA GONZÁLEZ
8. REBECA DE LOS DOLORES GONZÁLEZ
9. JUAN SÁNCHEZ GONZÁLEZ
10. ROSA MARÍA RICO GARABITO
Suplentes
1. AGUSTÍN HERNÁNDEZ ARAUJO
2. RUTH GARCÍA BARAJAS
3. CRISTINA SUTIL GONZÁLEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. FERNANDO PABLOS ROMO
2. ROSA MARÍA RUBIO MARTÍN
3. JUAN LUIS CEPA ÁLVAREZ
4. Mª DEL CARMEN GARCÍA ROMERO
5. JAVIER CALVO SANTIAGO
6. JENNIFER DEL POZO HERNÁNDEZ
7. LUIS RODRÍGUEZ HERRERO
8. SONIA SÁNCHEZ GONZÁLEZ
9. AGUSTÍN NAVARRO HERRERA
10. INÉS SÁNCHEZ PABLOS
Suplentes
1. ÁNGEL GÓMEZ CARRASCO
2. Mª PATROCINIO MACÍAS ARÉVALO
3. JORGE MARTÍN ARROYO
PARTIDO POPULAR (PP)
1. ALFONSO FERNANDO FERNÁNDEZ MAÑUECO
2. Mª DEL CARMEN SÁNCHEZ BELLOTA
3. ROSA Mª ESTEBAN AYUSO
4. JOSE Mª SÁNCHEZ MARTÍN
5. RAÚL HERNÁNDEZ LÓPEZ
6. MARCOS IGLESIAS CARIDAD
7. LUISA Mª DE PAZ PALACIOS
8. VICTORIA EUGENIA MANJÓN BARRERA
9. Mª DEL CARMEN FAMILIAR GARCÍA
10. ROBERTO JOSÉ MARTÍN BENITO
Suplentes
1. LUISA ROSADO BURGUEÑO
2. FRANCISCO JAVIER DUEÑAS POLO
3. ÁNGEL ANTONIO LAGO GUSANO
UNION DEL PUEBLO LEONES (UPL)
1. LUIS GARCÍA SÁNCHEZ
2. PATRICIA SANTAMARÍA HERNÁNDEZ
3. RICARDO DEL BRÍO GONZÁLEZ
4. ÁNGELA GÓMEZ FRAILE
5. JOSÉ BENITO MATEOS PASCUAL
6. MARÍA LIDIA MARTÍNEZ MARTÍN
7. DANIEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
8. MIGUEL LIRIO DÍAZ
9. SANDRA SÁNCHEZ GONZÁLEZ
10. MARÍA ISABEL ALONSO ANTÓN
Suplentes
1. FILIBERTO MUÑOZ NAVARRO
2. FRANCISCO JAVIER BLÁZQUEZ AGUILAR
3. PILAR BLANCO PAREDES
PARTIDO REGIONALISTA DEL PAIS LEONES (PREPAL)
1. RAFAEL DIEGO NÚÑEZ
2. JUAN MANUEL ANDRÉS LÓPEZ
3. MARÍA CARMEN CENTENO FERNÁNDEZ
4. JOSÉ CAYETANO RODRÍGUEZ DE CASTRO
5. ISABEL RODRÍGUEZ GÓMEZ
6. MARÍA MAR DÍEZ LÓPEZ
7. FRANCISCA JIMÉNEZ HOMBRADO
8. SANTIAGO SÁNCHEZ PANADERO
9. NOELIA VAQUERO LÓPEZ
10. ARCADIO LORENZO TORRES
Suplentes
1. ANTONIO JAIME GONZÁLEZ DELGADO
2. TRINIDAD NÚÑEZ JIMÉNEZ
3. JOSÉ MARÍA LÓPEZ GARCÍA
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
1. LUIS FUENTES RODRÍGUEZ
2. DAVID CASTAÑO SEQUEROS
3. MARÍA AUXILIADORA JIMÉNEZ RIVAS
4. SERGIO JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
5. PAULA HERNÁNDEZ DÍAZ
6. ABEL CELSO GARCÍA MARTÍN
7. GERARDO GARCÍA SÁNCHEZ
8. MARÍA LOURDES PALOS CARREÑO
9. DAVID CARABIAS DELGADO
10. CRISTINA HERNÁNDEZ GÓMEZ
Suplentes
1. GONZALO JOSÉ BAUTISTA CASTRO
2. PATRICIA DIEGO SÁNCHEZ
3. JESÚS LUIS DE SAN ANTONIO BENITO
VOX (VOX)
1. CARLOS MENÉNDEZ BLANCO
2. TERESA RODRÍGUEZ VIDAL
3. JAVIER BERNARDO TEIRA LAFUENTE
4. MARÍA CONCEPCIÓN ZAMORA ASTUDILLO
5. ANSELMO JOSÉ SANTOS PEREZ-MONEO
6. MARÍA ROSA TAVIRA OLÍAS
7. FÉLIX ÁNGEL GARCÍA GONZÁLEZ
8. ANA ISABEL GARCÍA GARCÍA
9. JOSÉ CARLOS DE DIOS PÉREZ
10. NATALIA FUENTES ABAD
Suplentes
1. HIPÓLITO NICOLÁS CUESTA SÁNCHEZ
2. MARÍA BELLO NAVARRO
3. EUSEBIO CARRIL MARTÍN
UNIDAS PODEMOS CASTILLA Y LEÓN (PODEMOS-IU-AV)
1. JOSÉ VICENTE DELGADO (PODEMOS)
2. SARA GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ (IZQUIERDA UNIDA)
3. SARA BLANCO FUENTES (PODEMOS)
4. RUBEN GUILLEN CASTAÑO (IZQUIEDA UNIDA)
5. PABLO JOSÉ BENÍTEZ HERRERO (ALIANZA VERDE)
6. MARÍA GARRIDO GALLEGO (IZQUIERDA UNIDA)
7. MARÍA DEL CARMEN DÍEZ SIERRA (PODEMOS)
8. DIEGO JOSÉ CALDERERO GARCÍA-CERVIGÓN (IZQUIERDA UNIDA)
9. MARÍA TERESA ALBARRÁN CALVO (PODEMOS)
10. ALEJANDRO GONZÁLEZ ESPINO (IZQUIERDA UNIDA)
Suplentes
1. MIGUEL ÁNGEL ANDRÉS LLAMAS (PODEMOS)
2. YOLANDA SÁNCHEZ VILLARÓN (IZQUIERDA UNIDA)
3. MARÍA DEL PILAR MORENO GONZÁLEZ (PODEMOS)
ESPAÑA VACIADA (ESPAÑA VACIADA)
1. VERÓNICA SANTOS HERRERO
2. CARLOS JAVIER LANCHAS RÍOS
3. MARÍA LUISA SALGADO GONZÁLEZ
4. JOSÉ MARÍA DORADO ÁLVAREZ
5. MARTA DELGADO CENTENO
6. ALBERTO RUBIO MAESTRO
7. LAURA HERNÁNDEZ ALCÁZAR
8. VICTOR MANUEL GONZÁLEZ SÁNCHEZ
9. MARÍA MONTSERRAT VICENTE MIGUEL
10. DAVID MIEDES CASAS
Suplentes
1. MARÍA ELENA RODRÍGUEZ BENITO
2. JOSÉ ANTONIO GÓMEZ BARBA
3. ALICIA HERNÁNDEZ DÍAZ
TÚ APORTAS (TAB)
1. MARINA HERNÁNDEZ MARTÍN
2. JESÚS NUÑEZ MÁRQUEZ
3. MARÍA EUGENIA TOSTADO GARCÍA
4. ARTURO DE LA FUENTE RAMOS
5. ANA VALLEJO BLANCO
6. FERNANDO NÚÑEZ MÁRQUEZ
7. MIRIAM ESTEBAN MARTÍN
8. IMAD SOBRAL TEJEDA
9. EVA CELA VALLEJO
10. SANTIAGO NIETO RÍOS
Suplentes
1. PABLO EUGENIO MUÑOZ ACHA
2. ANA DE LA FUENTE HERNÁNDEZ
3. JAVIER GARRIDO NOVOA
VOLT ESPAÑA (VOLT)
1. JUAN CARLOS RICO GONZÁLEZ
2. CONSOLACIÓN GÓMEZ GONZÁLEZ
3. LUIS IGNACIO ÁLVAREZ CERMEÑO
4. MARÍA JESÚS CABAÑAS MARTÍNEZ
5. MANUEL CALVO MARTÍN
6. FELISA FERNÁNDEZ BUENO
7. JOSÉ MARÍA SEGOVIANO OLMOS
8. ANA MARÍA PANERO PARDO
9. FRANCISCO MOYANO DÍEZ
10. JUAN CARLOS RICO JIMÉNEZ
Suplentes
1. CELIA CAÑAS PANERO
2. JOSÉ ESTEBAN ÁLVAREZ FURONES
3. JESÚS ABEL MARTÍNEZ CALLE
POR UN MUNDO MAS JUSTO (PUM+J)
1. PABLO CASADO BRIZ
2. ALBERTO FERNÁNDEZ ALMARAZ
3. ANA ISABEL SANDOVAL MARTÍN
4. LAURA BENITO MEIGIDE
5. CARLOS CASADO BRIZ
6. MARÍA SORAYA CABALLERO GAÑÁN
7. SERGIO PABLO HERNÁNDEZ
8. MARÍA DE LAS NIEVES RODRÍGUEZ VALENCIA
9. RAÚL CASADO CASTRO
10. MARÍA BELÉN SANTAMARÍA ERAÑA
Suplentes
1. ALEXIS CORRALES MANCHADO
2. MARÍA JESÚS SAN ROMÁN GONZÁLEZ
3. CARLOS RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)
1. MARIO LÓPEZ PASCUA
2. IRENE BENÉITEZ CASTELLANOS
3. PABLO DÍEZ MARCOS
4. SILVIA VICENTE ALONSO
5. ISMAEL INTHIRATH GIL
6. CASANDRA HERNÁNDEZ POLO
7. DIEGO IGLESIAS VICIOSO
8. MARINA GÓMEZ GUTIÉRREZ
9. VICTOR LOZANO MATEO
10. MARTÍN VALLEJO RECUNA
Suplentes
1. RAÚL NICOLÁS LÁEZ
2. MARÍA LÓPEZ CASTELLANOS
3. MARCOS MARTÍNEZ SENRA
PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA-RECORTES CERO (PCAS-TC-RC)
1. TOMÁS MARTÍNEZ GONZÁLEZ
2. AZUCENA DEL VAL GONZÁLEZ
3. RAÚL GARCÍA RAMÍREZ
4. JUAN IGNACIO SAGARNA SANTAMARÍA
5. SUSANA PÉREZ CALZADA
6. RAMÓN HUGO ABAD ALONSO
7. TOMÁS CAMARERO ARRIBAS
8. BENITO ÁLVAREZ PALACIOS
9. MARÍA ISABEL SANTOS RUIZ
10. SEVERINA VALLEJO CRESPO
Suplentes
1. CRISTIAN DORAO GARCÍA
2. CARLOS MARTÍNEZ MARTÍNEZ
3. CLEMENTINA GONZÁLEZ ARROYO
JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE SEGOVIA
PARTIDO POPULAR (PP)
1. FRANCISCO JAVIER VÁZQUEZ REQUERO
2. JOSÉ LUIS SANZ MERINO
3. MARÍA ÁNGELES GARCÍA HERRERO
4. ELENA RINCÓN IGLESIAS
5. FRANCISCO JAVIER CARPIO GUIJARRO
6. PILAR ARES DE BLAS
Suplentes
1. CARLOS ENRIQUE FUENTES PASCUAL
2. MARGARITA MEROÑO VALRIBERAS
3. DANIEL SACRISTÁN GÓMEZ
CENTRADOS (centrados)
1. SANTIAGO GANCEDO BARANDA
2. BORJA SANZ QUIZA
3. ESTHER BERMEJO BRAVO
4. MIRIAM DE ANDRÉS DE LUCAS
5. JOSÉ LUIS SANTOS CASAS
6. SARA ISABEL DÍEZ SALGADO
Suplentes
1. MARÍA CARMEN GARCÍA GÓMEZ
2. LUIS MARIANO ORTIZ ESTEBAN
3. JUAN JOSÉ ÁLVAREZ FERNÁNDEZ
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
1. AFRODISIO ÁNGEL MARTÍNEZ HERRERO
2. VÍCTOR MANUEL ALVARADO GÓMEZ
3. MARTA CARMEN VELASCO GOMEZ
4. SARA SACRISTAN ROMERO
5. LUCIA ALAEJOS MARTIN
6. ANGEL JIMENEZ POLO
Suplentes
1. EDUARDO RICO POLO
2. LAURA MARTINEZ MINGUELA
3. MIGUEL ANGEL SAN JOSE ABRIL
UNIDAS PODEMOS CASTILLA Y LEÓN (PODEMOS-IU-AV)
1. CARLOS SERRANO HERMO
2. AMADA PEÑALOSA CHOUZA
3. JORGE CASAS NEIRA
4. LUCIA ARRANZ PASCUAL
5. CARLOS GIL CUEVAS
6. ADRIANA LÓPEZ GARCÍA
Suplentes
1. MARIA SOLEDAD ALBA MORFORT
2. JACOBO ALFONSO PEÑA CONVERSA
3. IRENE ROZAS MARTÍN
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. JOSE LUIS VAZQUEZ FERNANDEZ
2. ALICIA PALOMO SEBASTIAN
3. SERGIO IGLESIAS HERRERA
4. ANDREA RICO BERZAL
5. DANIEL BRAVO LOPEZ
6. MERCEDES OTERO OTERO
Suplentes
1. JOSE ANTONIO GONZALEZ CABALLERO
2. MARIA LUISA DELGADO ROBLEDO
3. RAMON LOPEZ BLAZQUEZ
PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA-RECORTES CERO (PCAS-TC-RC)
1. FELIX MATESANZ SACRISTAN
2. FRANCISCO PIÑUELA SANTOS
3. NOELIA RUBIO RODRIGUEZ
4. CARMELO MERINO SANZ
5. LARA MARCOS CONTRERAS
6. MARIA JOSE HERNANDEZ ARAICO
Suplentes
1. ALEJANDRO PLAZA FUENTETAJA
2. ANA BELEN GUEMES GUEMES
3. DIEGO ALONSO JIMENEZ
VOX (VOX)
1. SUSANA SUAREZ VILLAGRA
2. MONSERRAT SANZ SOLIS
3. CARLOS FRANCISCO SANZ MORENO
4. PABLO MANUEL ARAGONESES GONZÁLEZ HERRERO
5. MARÍA DE LA SOLEDAD MARTÍNEZ DE LAGOS MUÑOZ
6. JAVIER AGUSTÍN JIMÉNEZ JIMÉNEZ
Suplentes
1. MARÍA DEL CALOCO RODRÍGUEZ MORENO
2. TOMÁS LÓPEZ ALVÁREZ
3. ESTHER NUÑEZ MARTÍNEZ
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. JUAN MANUEL DIAZ-OTERO HERRERO
2. RAQUEL MARTIN SANCHEZ
3. ELENA TORRES TORRES
4. ANA MARIA GARCIMARTIN HERRANZ
5. JULIO VALBUENA PAJARES
6. NURIA SERRENES CACHORRO
Suplentes
1. JAVIER GARCIA SENDRA
2. PATRICIA MARQUES TEJEDOR
3. DANIEL GARCIA BARATA
JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE SORIA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
2. JUDIT VILLAR LACUEVA
3. JOSÉ JAVIER GÓMEZ PARDO
4. LUISA BELÉN ANTÓN ANTÓN
5. JOSÉ PEÑALBA SANZ
Suplentes
1. TERESA VALDENEBRO MATEO
2. MIGUEL ÁNGEL ORTIZ LATORRE
3. MARÍA ELISA ORTEGA OLMO
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. MARÍA VICTORIA FONFRÍA SOLABARRIETA
2. RAQUEL TABLADO CASTELLANOS
3. ALFONSO CAAMAÑO GARCÍA
4. MARÍA BEGOÑA MONTERO MARTÍN
5. DAVID AGUADO MORENO
Suplentes
1. MIRTHA REGINA ALONSO GAGO
2. TOMÁS CÁRDENAS REVERTE
3. LUIS MIGUEL TORRES GALLARDO
PARTIDO POPULAR (PP)
1. MARÍA DEL ROCÍO LUCAS NAVAS
2. PEDRO ANTONIO HERAS JIMÉNEZ
3. JESÚS ÁNGEL PEREGRINA MOLINA
4. ELIA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
5. JUAN RAMÓN SORIA MARINA
Suplentes
1. MARÍA CRISTINA RUBIO BLASCO
2. MÓNICA MACHÍN LORENZO
3. JAVIER JIMÉNEZ SANTAMARÍA
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
1. FÉLIX SANZ PÉREZ
2. MARÍA BELÉN REDO ORTIZ
3. JOSÉ LUIS ALONSO SANZ
4. JUAN CARLOS RODRÍGUEZ BAYÓN
5. MARÍA DEL CARMEN MARCOS ALONSO
Suplentes
1. JOSÉ ÁNGEL TIERNO ARANDA
2. MARÍA SAGRARIO MOLINERO BERNAL
UNIDAS PODEMOS CASTILLA Y LEÓN (PODEMOS-IU-AV)
1. JORGE JUAN RAMIRO ALCÁNTARA (PODEMOS-IU-AV)
2. MARÍA ASUNCIÓN ELVIRA GIL OLIVA (PODEMOS-IU-AV)
3. MARIO CALONGE CALVO (PODEMOS-IU-AV)
4. MARÍA JOSÉ MARCO LLORENTE (PODEMOS-IU-AV)
5. ALBERTO SANZ MARTÍNEZ (PODEMOS-IU-AV)
Suplentes
1. MARÍA CARMEN HERAS URIEL (PODEMOS-IU-AV)
2. JUAN CARLOS RÍOS PACHO (PODEMOS-IU-AV)
3. MARÍA ISABEL HERNÁNDEZ ARANDA (PODEMOS-IU-AV)
PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA-RECORTES CERO (PCAS-TC-RC)
1. CARLOS GÓMEZ LLORENTE (PCAS-TC Recortes Cero)
2. DAVID ÁLVARO ANDALUZ (PCAS-TC Recortes Cero)
3. ELENA ORTEGA UBIERNA (PCAS-TC Recortes Cero)
4. SERGIO ELIPE DE MIGUEL (PCAS-TC Recortes Cero)
5. MARÍA BEGOÑA CALZADA PEÑA (PCAS-TC Recortes Cero)
Suplentes
1. MILLÁN ÁLVAREZ PALACIOS (PCAS-TC Recortes Cero)
2. JOSEFINA ARAICO SANTA CRUZ (PCAS-TC Recortes Cero)
3. FELIPE GONZÁLEZ PALACIOS (PCAS-TC Recortes Cero)
POR UN MUNDO MAS JUSTO (PUM+J)
1. BEATRIZ BARTOLOMÉ LOZANO
2. ÁNGEL JIMÉNEZ MARÍN
3. MARÍA BELÉN BARRETO ARAUZ
4. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ SÁNCHEZ MEDINA
5. APOLINAR POLO LOPEZ
Suplentes
1. ANA MARÍA FERNÁNDEZ CALVO
2. JOSE MANUEL EIZAGUIRRE FERNANDEZ-PALACIOS
3. PILAR BARRAL HEREDERO
SORIA ¡YA! (SY)
1. JOSÉ ÁNGEL CEÑA TUTOR (Independiente)
2. LEILA VANESSA GARCÍA MACARRÓN (Independiente)
3. JUAN ANTONIO PALOMAR SICILIA (Independiente)
4. SILVIA LARGO DEL BARRIO (Independiente)
5. FERNANDO ARÉVALO JIMÉNEZ (Independiente)
Suplentes
1. LAURA GIL ALONSO (Independiente)
2. NATALIA CEÑA TUTOR (Independiente)
3. GREGORIO SANZ GONZALO (Independiente)
VOX (VOX)
1. MARÍA DEL CARMEN ROMERO PEIROTÉN
2. FERNANDO JOSÉ CASTILLO ÁLVAREZ
3. MARÍA SARA LÓPEZ PÉREZ
4. FELIX LÓPEZ GARCÍA
5. SANTIAGO GIL CARRASCO
Suplentes
1. JESÚS CARMELO HERRERO GONZÁLEZ
2. MARÍA FRANCISCA HUERTA GÓMEZ
3. JOSÉ MARÍA ORTEGA POZA
PARTIDO DEL PROGRESO DE CIUDADES DE CASTILLA Y LEON (PP.CC.AL)
1. DAVID PASCUAL FERNÁNDEZ VAQUERO
2. SUSANA PÉREZ ROBLA
3. JORGE PÉREZ ALBA
4. ANA MEDINA GARCÍA
5. CARLOS FRANCISCO PÉREZ ALBA
Suplentes
1. MARÍA NIEVES PÉREZ ALBA
JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE VALLADOLID
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. ELISA PATRICIA GÓMEZ URBÁN
2. PEDRO LUIS GONZ ÁLEZ REGLERO
3. LAURA PELEGRINA CORTIJO
4. JOSE FRANCISCO MARTÍN MARTÍNEZ
5. MARIA ISABEL GONZALO RAMÍREZ
6. LUIS ANGEL FERNÁNDEZ BAYÓN
7. BEATRIZ FRAILE BAÑOS
8. LUIS MANUEL PASCUAL AYUELA
9. ANA ISABEL CASADO RIDRUEJO
10. JESÚS BAZÁN PUERTAS
11. ANA MARÍA FERNÁNDEZ LECHÓN
12. JOSE MARÍA PRADOS TOLEDANO
13. VIRGINIA LUENGO ABOIN
14. JORGE FÉLIX ALONSO DÍEZ
15. ISABEL DÍEZ AGUADO
Suplentes
1. DIEGO VALLEJO MARTÍNEZ
2. ALICIA VILLAR PÉREZ
3. LEANDRO JAVIER MARTÍN PUERTAS
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. HUGO GARCÍA SÁEZ
2. CLARA GONZÁLEZ MARTÍN
3. MARÍA HERNÁNDEZ GARCIA
4. ANTONIO ORTEGA GONZÁLEZ
5. EVA MARÍA LÓPEZ ASENJO
6. RODRIGO HERNÁNDEZ GARCÍA
7. EVA MARÍA VIÑA MUÑOZ
8. MARÍA ANGELES GIL VERA
9. JOSÉ ANTONIO ANTOLÍN ESTEPAR
10. MARÍA PILAR MARTÍN ARIAS
11. JUAN CARLOS VIÑA MUÑOZ
12. PILAR García ESPINOSA
13. MILAGROS BABÓN VALDIVIESO
14. JOSÉ MARIA VIÑA MUÑOZ
15. NEREA ARRIBAS RODRÍGUEZ
Suplentes
1. IVÁN SERRANO PÉREZ
2. MARÍA INMACULADA GARCÍA LAGUNA
3. ROBERTO VIÑA MUÑOZ
UNIÓN REGIONALISTA DE CASTILLA Y LEON (UNIÓN REGIONALISTA)
1. JOSÉ LUIS GARCIA CANCIO
2. VIRGINIA ROMAN PURAS
3. JOSÉ MARÍA SIGÜENZA PUERTAS
4. LORENA MORATINOS DELGADO
5. ELADIO IZQUIERDO CABALLERO
6. CAMELIA CEREZO DEL VILLAR
7. MIGUEL ANGEL PEREZ ANDRES
8. MARIA YOLANDA PEREZ LOPEZ
9. TOMAS FCO. ARCONADA VILLAR
10. SERGIO LOPEZ GOMEZ
11. FCO. JAVIER PECHARROMAN GIL
12. ANA BELEN FRUTOS VELASCO
13. MERCEDES BLANCO PASTOR
14. JOSE LUIS SANZ PEÑAS
15. JOSE MARIA GOMEZ GONZALEZ
Suplentes
1. DAVID FERNANDEZ ALAEZ
2. MARIA PILAR NAVARRO GOMEZ
3. JOSE MARIA ZUBIETA COLLADA
PARTIDO POPULAR (PP)
1. JESÚS JULIO CARNERO GARCÍA
2. RAÚL DE LA HOZ QUINTANO
3. MARÍA PALOMA VALLEJO QUEVEDO
4. NOEMÍ ROJO SAHAGÚN
5. RAMIRO FELIPE RUIZ MEDRANO
6. PABLO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE
7. MARÍA ANTONIA LÓPEZ SÁEZ DE SANTAMARIA
8. CARLOS BASILIO FERNANDEZ RODRÍGUEZ
9. JOSÉ ANTONIO OTERO PARRA
10. NOELIA GARCÍA GONZÁLEZ
11. MOISES SANTANA ALONSO
12. SONIA ALONSO VALENCIA
13. JAVIER IZQUIERDO GARCÍA
14. MARÍA BLANCA MARTÍN GONZÁLEZ
15. GUADALUPE RODRÍGUEZ LÓPEZ
Suplentes
1. IRENE MUÑOZ VICENTE
2. MARÍA DE LAS MERCEDES MOTREL CABEZUDO
3. RAÚL GÓMEZ PINTADO
PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)
1. IGNACIO JAVIER DÍEZ ARAUZ
2. MARTA VILLAMUERA APARICIO
3. CARLOS GUERRA ESCUDERO
4. RAQUEL MOLINA GONZÁLEZ
5. DAVID NUÑEZ MUÑOZ
6. ANA MARÍA APARICIO GONZÁLEZ
7. JORGE ALONSO GARCÍA
8. MARÍA CARMEN CASTELLANOS SANCHEZ
9. ALEJANDRO MACHADO CORDERO
10. ALBA MARÍA DE LA VIUDA MARTÍN
11. JAVIER DOMINGO PEREZ
12. LUCÍA VITORES GARCÍA
13. DANIEL JESSER RAD HIND
14. OSCAR GONZÁLEZ VÍTORES
15. GUILLERMO MIGUEL PALACIOS HERRERO
Suplentes
1. JAIME SAIZ DE LA PEÑA
2. CARMEN LOZANO MARTÍN
3. JAVIER ALONSO GARCÍA
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
1. FRANCISCO IGEA ARISQUETA
2. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ RODRIGO
3. JOSÉ MIGUEL GARCÍA GARCÍA
4. MARTA RECIO REGUERO
5. MARÍA DE LAS NIEVES CASTAÑO GARCÍA
6. LUIS MANUEL TORRES ALONSO
7. TOMÁS ÁLVAREZ TEJEDOR
8. JUAN CASADO LARA
9. MARÍA ADELA FERNÁNDEZ DE BURGOS
10. MARIA DEL ROSARIO GARCÍA BERRÓN
11. ANTONIO CALONGE VELÁZQUEZ
12. JESÚS ANTONIO DEL RÍO SANTANA
13. JAVIER HERRERO POZO
14. EVA GONZÁLEZ GONZÁLEZ
15. VERÓNICA CASADO VICENTE
Suplentes
1. DAVID MACÍAS DOMINGUEZ
2. MARÍA TERESA GONZÁLEZ FORJAS
3. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA BUSTOS
POR ÁVILA (XAV)
1. JORGE GARCÍA GONZÁLEZ
2. ANA GARCÍA HERNÁNDEZ
3. DAVID JIMÉNEZ MARTÍN
4. SANDRA MARTÍN SÁNCHEZ
5. RUBÉN GARCÍA SÁEZ
6. SONIA MARÍA GARCÍA RODRÍGUEZ
7. LUIS MARTÍN SÁNCHEZ
8. MARÍA SOLEDAD MARTÍN LÓPEZ
9. RUBÉN GONZÁLEZ SÁNCHEZ
10. LAURA GARCÍA LÓPEZ
11. VÍCTOR GONZALO JIMÉNEZ LÓPEZ
12. ÁNGELA MARTÍN BUENO
13. ANTONIO PÉREZ MORENO
14. MARÍA ALMUDENA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
15. PABLO LÓPEZ SÁNCHEZ
Suplentes
1. MARÍA ISABEL MARTÍN JIMÉNEZ
2. CARLOS MUÑOZ GARCÍA
3. ANA BELÉN SÁNCHEZ GARCÍA
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. (FE de las JONS)
1. OSCAR SÁNCHEZ RICO
2. ÁLVARO TORÍO BARBADO
3. LUIS FRANCISCO AGÚNDEZ GÓMEZ
4. MARIA YOLANDA RODRÍGUEZ PÉREZ
5. RAQUEL BUILES CESTEROS
6. FRANCISCO JAVIER SANZ MÉNDEZ
7. DANIEL MIGUEL SEVILLANO
8. JORGE JAIME GALICIA LORENZO
9. MARIA FELICIDAD GOMEZ GARRIDO
10. MARÍA ROCIO SANCHEZ HORNEROS MIRANDA
11. FRANCISCO JAVIER DEL CAMPO VELASCO
12. JUAN MANUEL DE LA SERNA LORENZO
13. LUIS FERNANDO RODRIGUEZ COMENDEZ
14. MARÍA CONCEPCIÓN SANZ SANZ
15. ISABEL GONZÁLEZ IZQUIERDO
Suplentes
1. ENRIQUE MERINO GONZÁLEZ
2. JOSÉ ANTONIO PÉREZ PÉREZ
3. AMADA MARTÍNEZ MANOVEL
ESPAÑA VACIADA (ESPAÑA VACIADA)
1. MARÍA CRISTINA BLANCO ROJO
2. JUAN GAY DOMENECH
3. ALEJANDRO ESTÉBANEZ LÁZARO
4. VANESA PÉREZ CONDE
5. ELENA VELASCO LORENZO
6. CONSUELO OÑATE DE MORA
7. NEMESIO BARROCAL MUÑUMER
8. ELOY MANRIQUE GARROTE
9. MARÍA TRINIDAD RIVERA DE LA CAL
10. SUSANA HERRERA CEA
11. MARÍA JESUS RODRÍGUEZ GARCÍA
12. DIEGO DOMÍGUEZ SASTRE
13. IVAN OYAGÜE RODRÍGUEZ
14. ESTHER BARROCAL RODRÍGUEZ
15. RAÚL TELLEZ GAY
Suplentes
1. MARÍA ANGELES RINCÓN BAJO
2. JUAN CARLOS PASTOR TURIEL
3. FERNANDO FERNÁNDEZ PALENZUELA
UNIDAS PODEMOS CASTILLA Y LEÓN (PODEMOS-IU-AV)
1. JUAN PABLO FERNÁNDEZ SANTOS (PODEMOS)
2. MARÍA SÁNCHEZ ESTEBAN (IZQUIERDA UNIDA)
3. ROBERTO VELASCO ZUÑIGA (PODEMOS)
4. ROSANA DE CASTRO BLANCO (IZQUIERDA UNIDA)
5. MARIA ALMUDENA VILLARREAL VIDAL (PODEMOS)
6. MARCOS DÍEZ PEÑAS (IZQUIERDA UNIDA)
7. ENRIQUE BENITO PEÑALVA (ALIANZA VERDE)
8. CLARA GONZÁLEZ VALCÁRCEL (IZQUIERDA UNIDA)
9. MARÍA TERESA BARTOLOMÉ RAMOS (PODEMOS)
10. ENRIQUE SEOANE MODROÑO (IZQUIERDA UNIDA)
11. RAFAEL REMESAL SERRANO (PODEMOS)
12. MARÍA ANGELES LÓPEZ CUADRADO (IZQUIERDA UNIDA)
13. MARÍA MILAGROS ARRIBAS MOLPECERES (PODEMOS)
14. NUNILO GATO PÉREZ (IZQUIERDA UNIDA)
15. ALBERTO BUSTOS GARCÍA (IZQUIERDA UNIDA)
Suplentes
1. PALOMA GRAS ORTEGA (PODEMOS)
2. JONATHAN RACIONERO MARTÍN (PODEMOS)
3. ERNESTO MUERZA ARRIBAS (PODEMOS)
VOX (VOX)
1. JUAN GARCÍA-GALLARDO FRINGS
2. MARÍA DE FÁTIMA PINACHO FERNÁNDEZ
3. FRANCISCO JAVIER CARRERA NORIEGA
4. REBECA ARROYO OTERO
5. MARÍA ISABEL PÉREZ MARTÍN
6. ALFONSO GONZÁLEZ RODRIGUEZ-VILARIÑO
7. MARIANO VEGANZONES DÍEZ
8. JOSÉ LUIS ROJO GARCÍA
9. ANA BELÉN MOLINILLA PASCUAL
10. MARÍA DEL PILAR PEINADOR CEDRÚN
11. ÁLVARO MERLO MARTÍNEZ
12. PABLO VEGA ALONSO
13. JOSÉ CARLOS VILORIO DE LA FUENTE
14. CATERINA GÓMEZ MARTÍN
15. MARÍA MAGNOLIA NÚÑEZ SANZ
Suplentes
1. CARLOS RUBIO ROMO
2. AIDA MORANTE MOLERO
3. JESÚS MARÍA GARCÍA-CONDE DEL CASTILLO
POR UN MUNDO MAS JUSTO (PUM+J)
1. ENRIQUE GRANDE GARCÍA
2. VERÓNICA RIVAS FERNÁNDEZ
3. CARLOS IMAZ RONCERO
4. ANA MARÍA SÁNCHEZ VELASCO
5. ROBERTO GUTIÉRREZ AMPUDIA
6. EIDER RODRÍGUEZ CAMPS
7. MARCO ANTONIO RIVAS FERNÁNDEZ
8. LUISA MARÍA SANZ CONDE
9. JOSÉ IGNACIO MIGUEL PAMPLIEGA
10. MARTA LORENZO REVUELTA
11. DAVID PRIMO MARTÍN
12. ANA MARÍA CUEVAS REOYO
13. JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ VALENCIA
14. MARÍA NURIA ALONSO RECIO
15. JUAN LUIS GONZÁLEZ TORDABLE
Suplentes
1. ELENA LOPEZ CABRERO
2. MANUEL MARIJUÁN CUEVAS
3. MARÍA FRANCISCA GARCÍA HERRERO
PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA-RECORTES CERO (PCAS-TC-RC)
1. FRANCISCO JAVIER VILLAFAÑE OLMEDO (PCAS-TC-Recortes Cero)
2. JOSÉ ANTONIO FERNANDEZ CABEZUDO (PCAS-TC-Recortes Cero)
3. JULIAN SANZ MUÑOZ (PCAS-TC-Recortes Cero)
4. ANGELA VEGA ESCUDERO (PCAS-TC-Recortes Cero)
5. LAURA MARTÍN PEREZ (PCAS-TC-Recortes Cero)
6. NICOLAS ALVARO MOGROVEJO (PCAS-TC-Recortes Cero)
7. JAVIER ANDRÉS ANTÓN (PCAS-TC-Recortes Cero)
8. CARLOS ANTONIO PEREZ CAAMAÑO (PCAS-TC-Recortes Cero)
9. JUDITH DE HARO DEL CAÑO (PCAS-TC-Recortes Cero)
10. MARIA SAGRARIO MARTINEZ DE LA FUENTE (PCAS-TC-Recortes Cero)
11. PEDRO SANZ BARTOLOMESANZ (PCAS-TC-Recortes Cero)
12. ANGEL NORIEGA BAYON (PCAS-TC-Recortes Cero)
13. JUAN CARLOS CATALINA TEJERO (PCAS-TC-Recortes Cero)
14. MARIA SONIA MARCOS NAVEIRA (PCAS-TC-Recortes Cero)
15. MARIA BEGOÑA ESTEBAN GALLEGO (PCAS-TC-Recortes Cero)
Suplentes
1. FRANCISCO JAVIER ANTOLÍN MARTINEZ (PCAS-TC-Recortes Cero)
2. VICTOR MARIANO REVENGA RODRIGUEZ (PCAS-TC-Recortes Cero)
3. MARIA ASUNCIÓN FERNANDEZ AZPIAZU (PCAS-TC-Recortes Cero)
JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE ZAMORA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. ANA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
2. JOSÉ IGNACIO MARTÍN BENITO
3. MARÍA INMACULADA GARCÍA RIOJA
4. CARLOS FERNÁNDEZ HERRERA
5. ANA BELÉN ARIZA LUCAS
6. DANIEL PASCUAL GARCÍA
7. RAQUEL PORTILLA CASADO
Suplentes
1. PEDRO ANTONIO CASTRONUÑO MANRIQUE
2. ARANZAZU MARTÍN MARTÍNEZ
3. CONSTANTINO PALAZUELO MARTÍN
PARTIDO REGIONALISTA DEL PAÍS LEONÉS (PREPAL)
1. FRANCISCO IGLESIAS CARREÑO
2. MARÍA PAZ FERNÁNDEZ VILLAR
3. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ VALLE
4. TERESITA LORETO ÁLVAREZ PÉREZ
5. FELIPE PRIETO ARENAL
6. JOAQUÍN SAMPEDRO SÁNCHEZ
7. LUISA PÉREZ PASTOR
Suplentes
1. MARTA JAMBRINA GALÁN
2. EMMA RODRÍGUEZ CENTENO
3. ROBERTO EXPÓSITO LARGO
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. CELIA MARTÍN ROBLEDO
2. PATRICIA DE INÉS SUTIL
3. PATRICIA TAMAME ABRIL
4. JESÚS RIVERA NAVARRO
5. EMILIO LLANO CIRUELOS
6. MARÍA TERESA JIMÉNEZ JIMÉNEZ
7. RUBÉN MARTÍNEZ MORAS
Suplentes
1. ROCÍO SANTOS FIGUERUELO
2. FRANCISCO MERINO PÉREZ
3. MELISA REVIDIEGO DEL ESTAL
PARTIDO POPULAR (PP)
1. MARÍA ISABEL BLANCO LLAMAS
2. LETICIA GARCÍA SÁNCHEZ
3. ÓSCAR REGUERA ACEVEDO
4. JOSÉ ALBERTO CASTRO CAÑIBANO
5. BEATRIZ ASENSIO BOYANO
6. NATALIA UCERO PÉREZ
7. JUAN MANUEL PEDRÓN ALFONSO
Suplentes
1. MARÍA BELÉN SÁNCHEZ DE ANTA
2. MARÍA DEL ROSARIO RODRÍGUEZ LÓPEZ
3. FRANCISCO ALONSO ANTA
UNIDAS PODEMOS CASTILLA Y LEÓN (PODEMOS-IU-AV)
1. ISABEL REGUILÓN FERNÁNDEZ (PODEMOS)
2. JUAN MANUEL ESCOLA FERRERAS (IU)
3. DOLORES CARRERAS LUIS (PODEMOS)
4. MIGUEL GUERRA COSME (PODEMOS)
5. OLVIDO PÉREZ SANTOS (PODEMOS)
6. FERNANDO BARRIO ÁLVAREZ (PODEMOS)
7. MARINA BENÉITEZ PRIETO (PODEMOS)
Suplentes
1. ALEJANDRO RODRÍGUEZ PÉREZ (PODEMOS)
2. BERNARDA DE LA IGLESIA VICENTE (PODEMOS)
3. FERNANDO JOSÉ MARTOS PARRA (PODEMOS)
ZAMORA DECIDE (ZAMORA DECIDE)
1. MANUEL FUENTES LÓPEZ
2. MARÍA CONCEPCIÓN TRUFERO HERVELLA
3. ANTONIO MARCOS CIDÓN
4. MARÍA DEL CARMEN AGUADO SECO
5. EMILIO MELGAR GALENDE
6. MARTA VICENTE DOMÍNGUEZ
7. JUAN JESÚS GALLEGO MUÑOZ
Suplentes
1. ELSINA FERNÁNDEZ GARCÍA
2. JONATAN RAMÍREZ ALONSO
3. MARÍA TERESA LÓPEZ ANDREO
VOX (VOX)
1. MARÍA LUISA CALVO ENRÍQUEZ
2. MIGUEL BARRIOS RAMOS
3. FERNANDO LOZANO EGIDO
4. CARLOS JAVIER PÉREZ BAZ
5. INMACULADA BENÍTEZ GUTIÉRREZ
6. RAFAEL LUIS OÑATE REGOJO
7. ANDREA FLORES FERRERO
Suplentes
1. MARÍA LUISA CUESTA FERNÁNDEZ
2. ANTONIA SAN SEGUNDO MALADO
3. JUAN BARTUAL MAGRO
POR ZAMORA (POR ZAMORA)
1. ÁNGEL MACÍAS SALVADOR
2. FRANCISCO JAVIER QUINTANILLA LEÓN
3. ESTÍBALIZ SANTIAGO COLINA
4. GABRIEL MIGUEL SECHI RAMOS
5. ISABEL CAMPOS RODRÍGUEZ
6. MARÍA TERESA CODESAL BOLLO
7. ANTONIO JUANES GARCÍA
Suplentes
1. MARÍA ISABEL CURIEL TURIEL
2. JOSÉ MARÍA MIRA DE CABO
3. JOSÉ ALFONSO AGAPITO GÓMEZ FERRERAS
UNIÓN DEL PUEBLO LEONÉS (UPL)
1. CÉSAR MAYO RÍOS
2. DANIEL DE MENA BARTOLOMÉ
3. ANA ISABEL MARTÍNEZ MARTÍN
4. IVÁN DÍEZ GARCÍA
5. MARÍA NURIA PABLOS MARTÍN
6. LUIS ÁNGEL FERRERAS GUTIÉRREZ
7. MARÍA ISABEL HERRERO ALONSO
Suplentes
1. FRANCISCO ALFONSO MARTÍNEZ MARTÍN
2. SANTIAGO MANUEL BALIÑAS PÉREZ
3. ANARBELLA ALONSO RODRÍGUEZ
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
1. ALFONSO JOAQUÍN MARTÍN CARRETERO
2. AZAHARA PIRES BLANCO
3. JESÚS PALMERO GANGOSO
4. DIANA GÓMEZ FERNÁNDEZ
5. ANTONIO MARTÍN GARCÍA
6. RAQUEL CARRASCAL RODRÍGUEZ
7. ANTONIO MUÑOZ ALVAREDO
Suplentes
1. JOSÉ MIGUEL MATEOS RAMOS
2. MARGARITA GARCÍA ÁLVAREZ
3. FAUSTINO GALLEGO RODRÍGUEZ
PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA-RECORTES CERO (PCAS-TC-RC)
1. MANUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ NIDAGUILA
2. MARÍA JESÚS PÉREZ VARONA
3. FRANCISCO JOSÉ PÉREZ LÓPEZ
4. MARÍA TERESA CRISTÓBAL SANZ
5. EMILIO CASTELANI GARCÍA
6. CRISTINA MARÍA MERINO CARRACEDO
7. ISAÍAS FRÍAS COUSILLAS
Suplentes
1. MARÍA DEL HENAR SANZ GONZÁLEZ
2. LORENZO ALONSO PASCUAL
3. MARÍA ASUNCIÓN PEÑACOBA MARTÍN