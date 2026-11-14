Pinhel brinda por su tierra y convierte el vino en memoria compartida

Hay lugares donde el vino no necesita demasiadas explicaciones. Basta con acercarse a una mesa, escuchar a quienes conocen la viña desde siempre y dejar que una conversación se alargue entre aromas, recuerdos y alguna que otra historia de vendimias.

En Pinhel, esa manera de entender el vino vuelve a encontrar su escenario en la feria Beira Interior – Vinhos & Sabores, que desde este viernes y hasta el domingo abre sus puertas para reunir a productores, profesionales y visitantes alrededor de uno de los grandes signos de identidad de la región.

La inauguración ha tenido también el valor de una declaración institucional. La presencia del ministro de Economía y Cohesión Territorial del Gobierno de Portugal, Manuel Castro Almeida, del presidente de Turismo Centro, Rui Ventura, la presidenta de la Cámara Municipal de Pinhel Daniela Capelo, y el presidente de la CVRBI, Rodolfo Queirós, pone de manifiesto que el vino representa mucho más que una actividad económica.

Es paisaje, cultura, empleo, patrimonio y, sobre todo, una forma de mantener vivo un territorio que ha aprendido a defender sus raíces sin renunciar a mirar hacia delante.

Porque detrás de cada botella hay una historia que rara vez aparece en las etiquetas. Está la tierra que soporta el frío y el calor, la paciencia de quienes esperan el momento justo de la vendimia, el trabajo de las bodegas y la experiencia acumulada de generaciones. También está la decisión de seguir apostando por el campo, por la calidad y por una producción que encuentra en su origen buena parte de su personalidad.

En una feria como esta, el vino deja de ser únicamente un producto para convertirse en punto de encuentro. Las copas acercan a quienes cultivan, elaboran, comercializan y disfrutan; las conversaciones permiten descubrir matices, comparar cosechas y reconocer el esfuerzo que sostiene una actividad fundamental para la economía de muchos municipios del interior portugués.

Pinhel conoce bien ese valor. La ciudad ha hecho de esta cita una oportunidad para mostrar la riqueza de la Beira Interior y para recordar que el desarrollo de los territorios no puede construirse al margen de aquello que los hace diferentes. En un tiempo en el que tantas localidades del interior luchan contra la pérdida de población y la distancia respecto a los grandes centros económicos, iniciativas de este tipo ayudan a dar visibilidad a sus recursos y a abrir nuevas posibilidades.

Pero sería quedarse en la superficie reducir la feria a una sucesión de degustaciones y encuentros comerciales. También hay en ella una manera de reivindicar la vida rural, los pequeños productores, los saberes heredados y la relación entre el hombre y una tierra que exige trabajo antes de ofrecer sus frutos. El vino cuenta esa historia sin necesidad de grandes discursos.

Y quizá ahí resida una de las razones de su importancia: en que permite hablar del futuro sin olvidar de dónde se viene. La modernización de las bodegas, la promoción turística y la apertura a nuevos mercados son caminos necesarios, pero difícilmente tendrán sentido si se pierde el vínculo con el territorio que da personalidad a cada cosecha.

Durante estos días, Pinhel vuelve a ser lugar de encuentro para quienes entienden que el vino también se construye compartiendo. Una copa puede abrir una conversación, una conversación puede acercar dos territorios y, a veces, una feria sirve para recordar algo tan sencillo como que la riqueza de una región no se mide solamente por lo que produce, sino también por la capacidad de sus gentes para mantenerlo vivo.

Inauguracion Feria Beira Interior Vinos y Sabores 2026 3.jpg Luis Falcón

En Pinhel, estos días, la Beira Interior se cuenta y se brinda. Y en cada copa hay algo más que vino: está el trabajo de una tierra y la voluntad de quienes no quieren verla desaparecer del mapa.

Turismo Rural

Otros dos acontecimientos acoge Pinhel, que presenta el proyecto Aldeias Vinhateiras de Portugal, y conocemos un nuevo centro de turismo rural. Así, Pinhel se convierte en escenario para dar a conocer este proyecto de Aldeias Vinhateiras de Portugal, una iniciativa impulsada por la Asociación Municipios Portugueses del Vino (AMPV) que pretende poner en valor los pueblos vinculados históricamente a la cultura vitivinícola. Una apuesta por preservar el patrimonio, las tradiciones, los paisajes del viñedo y la identidad de los territorios rurales, convirtiendo el vino en un recurso de desarrollo turístico y cultural.

Además, conocemos Brasão Dourado, una nueva manera de descubrir Pinhel, que suma este nuevo atractivo turístico. Un proyecto que une alojamiento, patrimonio y cultura vitivinícola. Una propuesta que recupera el valor de la hospitalidad tradicional y abre sus puertas a quienes desean conocer la Beira Interior desde la tranquilidad, la historia y los sabores de la tierra. Un establecimiento que contribuye a diversificar la oferta turística de Pinhel y a poner en valor su identidad y sus raíces.