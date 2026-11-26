El exsenador Miguel Cid y y el expresidente del Gobierno Felipe González en una imagen de los años 70. Miguel Cid

"Espero y deseo que el próximo 29 de noviembre el sanchismo, que no es socialismo, sino oportunismo, comience su definitivo declive para bien de todos".

Verlo para creerlo: Felipe González es poco menos que un traidor al PSOE por decir que votaría en blanco, y no lo haría a favor de Pedro Sánchez y sus candidatos. Destacando entre estos críticos José Bono, al que Felipe sarcásticamente le ha etiquetado como que actúa pro bono.

Las razones de Felipe son de sobra conocidas, como no cumplir con el mandato constitucional de presentar, estos cuatro años, un proyecto de Presupuestos del Estado, amén de casos de corrupción de sus más íntimos colaboradores en el partido y en el Gobierno, e incluso en su entorno familiar. Algunos ya han sido juzgados y condenados, como el exministro Ábalos o su hermano David.

Y no digamos las catástrofes ferroviarias de la alta velocidad en Adamuz y Urda, con más de cien muertos, a lo que se une la invasión masiva de Ceuta y el desplante de irse de vacaciones a Canarias al día siguiente, con total desprecio a sus obligaciones públicas.

Y sin olvidar la concesión de la amnistía a los golpistas catalanes, después de decir públicamente que era inconstitucional; texto legal redactado, además, por el letrado de los golpistas, según ha revelado Puigdemont.

A todo esto se une un desprecio absoluto por los más elementales principios de coherencia y dignidad con los postulados socialistas que dicen defender. Como dijo Antonio Banderas: “Se puede cambiar de opinión, pero no de principios”, que es lo que ha venido haciendo Pedro Sánchez.

Ahora Felipe González, que ganó cuatro veces con mayoría absoluta, llegando a los 202 diputados en 1982 e igualmente en el Senado con una amplísima mayoría de senadores socialistas, entre los que me encontraba como senador electo por Salamanca, es el malo de la película, cuando quienes lo critican, como el propio Sánchez, no le llegan ni a la suela del zapato.

Y siento esta desgraciada situación cuando entre los detractores de Felipe hay compañeros y, sin embargo, amigos por los que siento admiración y respeto. Pero, como dijo Cicerón hace más de 2.000 años refiriéndose al golpista Catilina, que hoy es catalán: “¿Hasta cuándo seguirás abusando de nuestra paciencia? ¿Hasta qué límite llegará, en su jactancia, tu desenfrenada audacia?”

Decir, por último, que yo, modestamente, también he votado naturalmente siguiendo el ejemplo de Felipe. Por ello, espero y deseo que el próximo 29 de noviembre el sanchismo, que no es socialismo, sino oportunismo, comience su definitivo declive para bien de todos, excepto para los que lo sostienen.