Guarda y el CEI, el periodismo y una deuda pendiente con La Raya: mirar al otro lado para entender mejor lo que somos.

Hay fronteras que aparecen en los mapas y otras que se levantan, casi sin darnos cuenta, en las páginas de los periódicos, en los informativos de radio y en las pantallas de televisión.

La Raya que separa España y Portugal pertenece, demasiadas veces, a las dos categorías. La conocemos por su geografía, por su historia y por los kilómetros que dibujan la línea divisoria, pero seguimos teniendo dificultades para contar lo que sucede al otro lado.

Esa fue la reflexión que quise compartir en Guarda, durante mi intervención titulada ‘La frontera que no contamos’, en el encuentro organizado por el Centro de Estudios Ibéricos con motivo de su 25 aniversario, dentro del seminario dedicado a los medios de comunicación y al espíritu ibérico: nuevos horizontes de cooperación.

Que, además, contó con la presencia de periodistas como Luis Martins, Carlos García y Francisco Gómez, entre otros.

No hablaba de una frontera desconocida. Al contrario. Hablaba de una tierra que he recorrido, de pueblos cuyas calles conozco, de historias escuchadas a uno y otro lado del Duero y de una realidad humana que no entiende demasiado de límites administrativos.

Porque quienes vivimos o trabajamos cerca de La Raya sabemos que la vida ha ido tejiendo durante generaciones relaciones familiares, comerciales, culturales y afectivas que difícilmente caben en una división territorial.

Sin embargo, esa proximidad no siempre encuentra su reflejo en los medios de comunicación. Conocemos mejor lo que sucede a cientos de kilómetros dentro de nuestro propio país que lo que ocurre en la localidad portuguesa que tenemos enfrente.

Nos separan apenas unos kilómetros, a veces un río o una carretera, pero informativamente seguimos viviendo de espaldas.

La frontera que no contamos es, sobre todo, la de nuestras ausencias informativas. No se trata de reclamar un espacio por cortesía institucional ni de defender una cooperación de escaparate.

Se trata de entender que lo que ocurre en Portugal también puede explicar lo que sucede en Castilla y León, y viceversa. Que una decisión económica, una iniciativa cultural, un proyecto turístico o un problema compartido no termina donde comienza la línea fronteriza.

Mesa de ponencia en el seminario CEI de Guarda. CEI.

El periodismo de proximidad tiene aquí una responsabilidad que va más allá de informar sobre lo que sucede en nuestro entorno inmediato. También debe ampliar la mirada, reconocer los vínculos que existen entre comunidades vecinas y dar voz a una realidad que, pese a su cercanía, continúa siendo poco visible.

Durante demasiado tiempo hemos contado La Raya como un territorio periférico, como el extremo de dos países. Y quizá ese haya sido uno de nuestros errores. No estamos en el final de ningún sitio. Estamos en un espacio de encuentro, en una tierra con identidad propia y con un patrimonio histórico, natural y humano que merece una atención informativa mucho mayor.

Pero para cambiar esa mirada hacen falta hechos. No basta con pronunciar palabras como cooperación, iberismo o espíritu de frontera. Hay que llevarlas a las redacciones y convertirlas en trabajo cotidiano: intercambiar noticias y contenidos entre medios españoles y portugueses, impulsar reportajes conjuntos, compartir agendas informativas y abrir espacios de colaboración radiofónica.

Hay que hacer posible que una historia nacida en Guarda pueda escucharse en Salamanca y que una realidad de los Arribes encuentre también su espacio en los medios portugueses.

No hablamos de grandes estructuras ni de proyectos inalcanzables. Hablamos de voluntad profesional, de contactos estables y de entender que el periodismo puede construir puentes allí donde todavía existen demasiados silencios.

25 aniversario del CEI

La celebración del 25 aniversario del Centro de Estudios Ibéricos en Guarda fue una buena ocasión para volver sobre esta cuestión. Instituciones, investigadores y profesionales de distintos ámbitos llevan tiempo trabajando para que la frontera deje de ser una barrera y se convierta en una oportunidad. Los medios de comunicación no podemos permanecer al margen de ese esfuerzo.

Me fui de Guarda con una convicción que, en realidad, me acompaña desde hace tiempo: La Raya no necesita que inventemos una identidad común; necesita que contemos la que ya existe.

Está en las familias que mantienen vínculos a ambos lados, en las lenguas que se mezclan, en las costumbres compartidas, en los mercados, en las fiestas, en los caminos y en tantas historias que todavía esperan una mirada periodística.

Quizá el primer paso sea tan sencillo —y tan exigente— como dejar de considerar Portugal una noticia extranjera cuando lo tenemos al otro lado del río. Porque una frontera no se hace más pequeña únicamente construyendo carreteras o abriendo puentes.

También se hace más cercana cuando aprendemos a mirar, escuchar y contar lo que sucede al otro lado. Y esa es, precisamente, la frontera que todavía tenemos pendiente de cruzar.

Y que el espíritu ibérico, del que tanto hablamos y por el que tanto lucharon Miguel de Unamuno, Guerra Junqueiro, Miguel Torga, Eduardo Lourenço, Julio Llamazares, José Saramago , Antero de Quental, Eça de Queirós, César Antonio Molina, Ian Gibson o David Uclés, tenga por fin un lugar cotidiano en la información que reciben nuestros ciudadanos, ¡ay!