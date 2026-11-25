Hay frases que brotan en el acaloramiento de un mitin partidario, en el ambiente facilón del aplauso de los compañeros que comparten un mismo pensamiento político. A la mañana siguiente ya no caben tanto en el saber estar, sino en la propia elegancia cívica, exigible a una ministra del Gobierno. Esta misma semana el expresidente socialista Felipe González afirmó que su partido, el PSOE, está llevando a España a un “basural”. Curioso sustantivo el elegido por González, que usa bastante más la América hispana. Sin embargo, todos entendieron que el socialismo ahora patroneado por Sánchez ha convertido la política en un lodazal o vertedero, según el histórico líder del PSOE.

La frase que pronunció en Ontinyent la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, pertenece a esa categoría hedionda de los exabruptos de muladar: «A todos nos hubiera gustado que el presidente le hubiese dado cuatro bofetadas bien dadas»; se refería a Feijóo. Algunas crónicas añaden un adjetivo a mayores sobre el líder del Partido Popular. La ministra —de Universidades, para mayor sarcasmo — que debiera disponer de amplio vocabulario y léxico, eligió la pendencia y la camorra como una malencarada de los bajos fondos. En ese mitin arrojó a la pocilga la intelectualidad y el saber.

La concordia ciudadana, desgraciadamente, no es un valor que inspire la actuación de ciertos líderes políticos actuales. Parece algo “viejuno” que preconizaron los líderes de la Transición española, que protagonizó en primera persona el expresidente Felipe González. Si España ha gozado del mayor periodo de paz, democracia y libertad de toda su convulsa historia moderna, ha sido gracias al “espíritu de la Transición” que puso en valor el consenso, el respeto, el entendimiento y el perdón.

Es mejor no pensar —para no sufrir un síncope— que la ministra Morant quiera ver a nadie con la mano en alto por los pasillos del Congreso persiguiendo a Feijóo, directo a sacudir unos buenos mandobles o pescozones físicos al líder del PP. Pero lo que en un mitin partidario es una hipérbole, en boca de una ministra es un precedente, y los precedentes, a diferencia de las bofetadas, no caducan al día siguiente. Duran y duran como las pilas Duracell.

Aun concediendo generosamente a la frase de Morant la categoría de grosería verbal, el lenguaje no es nunca inocente. Freud lo explicó bien. La violencia suele empezar donde se acaba el argumento, y las palabras son el primer peldaño hacia la confrontación despiadada. La convivencia de los españoles, construida durante décadas, es un valor que puede volatilizarse en una sola legislatura. Las sociedades que se acostumbran a ese lenguaje de agresión rara vez advierten el momento exacto en que dejó de ser una broma, una exageración, un calentón del verbo. Con torticeras palabras se exalta la agresión física del adversario, convirtiéndolo en enemigo.

El PSOE ha querido presentarse en esta campaña como el partido del amor, de la fuerza del amor y del bailongo de guateque sesentero. Son eslóganes que exigen coherencia. El amor puede ser muchas cosas y rara vez admite la bofetada, salvo en el cine clásico. Escarlata O'Hara recurre al bofetón en varias ocasiones en “Lo que el viento se llevó”, pero no pasa de ser un soplamocos de pura ficción. Las intenciones de la ministra parecen más aviesas.

Para mayor estupor, Morant es ministra de Universidades, y la universidad española es la casa del saber, el ágora donde todas las ideas tienen derecho a confrontar pacíficamente. Es el lugar donde se aprende a ganar una discusión con todo respeto a quien mantiene un ideario diferente. La Universidad es la casa del pluralismo, libertad de pensamiento, libertad de cátedra.

Lo que ya cuesta más es aceptar la defensa de la verborrea violenta de la ministra. Se ha alegado que era «una forma de hablar», una «expresión dialéctica», y que a quien se escandaliza le conviene «mejorar la comprensión lectora». Aquí es donde la bofetada alcanza, por fin, la categoría de insulto a la inteligencia del ciudadano.

Y da igual quién fuera el destinatario figurado de los guantazos de Morant: Feijóo, Abascal, Rufián, Colau o su “jefe” Pedro Sánchez. La bofetada metafórica no pregunta por las siglas. Quien aprende a aplaudirla contra el adversario justifica la violencia de la palabra. Y la violencia contra quien posee ideas diferentes no es admisible ni siquiera desde el verbo.

A las puertas de las urnas del próximo domingo, es necesario exigir a quien gobierna lo mismo que a un buen profesor: que enseñe con el ejemplo. Que la mano, señora ministra, se quede para estrechar, aplaudir o firmar, a ser posible una rectificación. Para convencer ya tenemos la palabra, que bien usada deja más huella que cuatro cachetes en la mejilla. Ministra Morant, con este talante no representa usted a la universidad española. Es tan solo la ministra del “Parvulito”. Cateada hasta septiembre.