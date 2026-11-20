Un traje en tono marrón avejenta a quien lo lleva, el portador parece salir de una oficina de los años sesenta con su Seat 124 aparcado a la puerta. Esos trajes marrones solo los podrían soportar Gary Cooper o el duque de Windsor . Sánchez no pasó de un vendedor “a puerta fría” de enciclopedias por fascículos.

Los asesores de la comunicación política preconizan que para un debate televisivo nada puede dejarse al azar: ni el orden de las intervenciones, ni la altura de los atriles o las sillas, ni el tono de la corbata. Anoche y esta misma mañana, tanto en los medios informativos como en las redes sociales, se está criticando con dureza el color elegido por Pedro Sánchez para el traje con el que acudió al debate electoral con Alberto Núñez Feijóo. Terno marrón topo a todas luces horrendo y peleado en su coordinación de colores con una corbata en tono buganvilla, que bien pareció un regalo de Ada Colau para reclutar indecisos para las filas de Frente Amplio.

Hoy todo son carcajadas en torno al trajecito de marras. No conviene frivolizar con la cuestión. Si tenemos en cuenta el proceder maquiavélico que ha mostrado Pedro Sánchez en estos años al frente del gobierno de España, nada podría ser casual. Ni siquiera ese maquillaje Nosferatu, buscado de intención para presentar a Sánchez como alguien humanizado, desmejorado y que entrega vida y salud en favor de los destinos de la nación. Desde luego, que al hasta ahora presidente no lo había maquillado Lancôme, sino un tanatopráctico y a brocha gorda.

Hay que tener más valor que Morante para presentarse en el plató de Tres Cantos con ese trajecito marrón. Rompió Sánchez su consonancia, pues durante años ha frecuentado los looks azul marino y a veces añil, siempre acertados si lo que se busca es evitar peleas con el espejo. Con un traje azul, cualquier malvada bruja de cuento gana por goleada a Blancanieves.

Cristóbal Balenciaga, el más grande “couturier” de todos los tiempos –donostiarra de Guetaria–, pedía que el modisto fuera un arquitecto para el patrón, escultor para la forma y pintor para el color. El traje de Pedro Sánchez no cumplía ninguna de las máximas de la elegancia que recomendaba Balenciaga: despegado de hombros, desbocado en el cuello y tejido en “fil a fil” en un color más propio para una cacería de venados en los montes de Toledo.

Por supuesto, un rotundo sí al color marrón en el vestir, pero en otro contexto que no sea un debate electoral. Es un color de noble linaje, pero no es de creer que Sánchez buscará la concesión de una Grandeza de España, que eso ganó el duque de Suárez. El marrón proviene del tweed, de la caza, de las fincas por donde campean a caballo propietarios con cuatro apellidos compuestos.

El plató no ayudó al color elegido por Sánchez. Estudio escrupulosamente blanco y negro, con la moderadora de riguroso negro –el color del luto que guardan las familias rotas por las tragedias de Urda y Adamuz– y un Feijóo vestido de azul marino y corbata verde, tan correcto como previsible.

Mientras tanto, Sánchez fue la única nota de color, la única nota sonora que dio anoche, porque sus fieles esperaban el “do de pecho”. La corbata, a medio camino entre granate y buganvilla, discutía a voces con la camisa blanca y con el traje, sin ponerse de acuerdo ninguno de los vecinos. Los zapatos, marrón oscuro que parecieron negro, compusieron una unidad parda que habría hecho feliz a un ebanista.

El vestir en un debate televisivo sí que importa. Cuando lo decisivo era hablar de vivienda, economía o la corrupción, los españoles comentan hoy sobre el traje de Pedro Sánchez. Dos horas de debate, cinco bloques temáticos y media España delante del televisor, y el candidato socialista consigue que el país esté dirimiendo hoy si el terno era marrón, gris topo u otras coloraciones escatológicas de las intimidades del inodoro.

La elegancia es el arte de no llamar la atención, decía el escritor dandy José Luis de Vilallonga; el traje de Sánchez la llamó y en exceso, como el silbato de un policía cuando te saltas un semáforo. Los forofos del candidato del PSOE justificarán que Pedro trató de lanzar un mensaje: cercanía, novedad, ganas de romper con el formalismo del azul marino de los “señoritos” de la derecha.

El traje marrón, en el vestir masculino, es el color de la resignación. Un look con complejo de chaqueta de campo. Es rencoroso, no perdona jamás. Con el azul marino casi todas las camisas y corbatas funcionan. El marrón exige una coreografía imposible y un tono de piel que lo soporte. Por eso a Sánchez lo maquillaron ayer con el color de la cera amarilla de los velones de la Vigilia Pascual. Un traje en tono marrón avejenta a quien lo lleva, el portador parece salir de una oficina de los años sesenta con su Seat 124 aparcado a la puerta. Esos trajes marrones solo los podrían soportar Gary Cooper o el duque de Windsor. Sánchez no pasó de un vendedor “a puerta fría” de enciclopedias por fascículos.

Las redes sociales han reaccionado con estupor. Era más elegante Roberto Domínguez con sus vestidos tabaco y oro. El estupor, en política, rara vez se traduce en votos. A nueve días de las urnas, hay que aconsejar al “personal shopper” de Sánchez que regrese a su jefe al azul marino. Los votos se cuentan el 29-N, puede que haya borrón y cuenta nueva –o más de lo mismo corregido y aumentado–, pero el horrible traje de Sánchez se recordará siempre.