"Las fortalezas que vigilaron la frontera y los sabores que guardan su memoria, protagonistas de la tercera edición de 'Cruzando La Raya' en Sabugal".

Conozco bien La Raya. He recorrido sus pueblos, he escuchado muchas de sus historias y he aprendido que, a ambos lados de la frontera, compartimos mucho más de lo que nos separa.

Por eso, cuando hablamos de fortalezas, de patrimonio o de gastronomía, no hablamos de asuntos ajenos ni de simples recursos turísticos, sino de nuestra memoria, de nuestras raíces y de una forma de entender la vida que se ha construido durante siglos entre España y Portugal.

Esa fue la razón de ser de la tercera edición de 'Cruzando La Raya. Sabores de la Frontera', una jornada celebrada en el Museo de Sabugal que puso el acento en dos grandes señas de identidad de este territorio: las fortalezas que un día defendieron la frontera y los sabores que aún conservan la memoria de sus gentes.

La organizó la Junta de Castilla y León, a través de la Fundación Siglo, junto con Turismo Porto e Norte y Turismo Centro de Portugal.

De las fortalezas que nos separaron al patrimonio que nos une

Tuve la oportunidad de moderar la mesa redonda que dio título a este apartado, con Augusto Moutinho Borges, Francisco Javier García Bueso y Teresa Ferreira. Fue una conversación para mirar aquellos muros con otros ojos y preguntarnos qué podemos hacer hoy con una herencia que pertenece a los dos países.

Recorrimos una parte de nuestra historia que sigue escrita en castillos, murallas y recintos fortificados, testigos de una época en la que defender la frontera era cuestión de poder y supervivencia.

Escuchándolos, era inevitable pensar en la paradoja de estas construcciones. Las fortalezas que durante siglos levantaron barreras y vigilaron el paso entre dos países son hoy uno de los mejores argumentos para acercarnos. Sus muros ya no tienen que defendernos de nadie: nos hablan de un pasado común, de conflictos que marcaron el territorio y de una herencia que, bien conservada y explicada, puede convertirse en una oportunidad cultural y turística.

Pero no basta con admirar las murallas ni con fotografiar las almenas. Hay que contar lo que ocurrió allí, recuperar las historias que las rodean y lograr que el visitante comprenda el territorio en el que se levantaron. Y, sobre todo, hay que dejar de mirar cada fortaleza como un recurso aislado.

La historia de La Raya no termina en una aduana ni entiende de límites administrativos. Necesita itinerarios compartidos, proyectos conjuntos y una cooperación real entre municipios e instituciones de España y Portugal.

En el debate apareció también una preocupación que conozco bien por mi trabajo y mi relación con estos pueblos: el futuro de los territorios rurales. En una frontera castigada por la despoblación, el patrimonio no puede ser solo motivo de orgullo ni una postal para el visitante.

Tiene que generar actividad, atraer viajeros y abrir oportunidades a quienes siguen viviendo aquí. Eso solo será posible si los habitantes forman parte de los proyectos y no se quedan en meros espectadores.

Sabores de frontera

La jornada ofreció otro escenario para entender la frontera: una mesa, una cocina y una historia que también se transmite a través del paladar.

En Casa da Esquila, en Casteleiro (Sabugal), la propuesta gastronómica ‘Raia Contrabandista’ nos llevó hasta aquellos ‘assuquires e chingares’ —comeres y beberes— del siglo pasado, evocando una época en la que los caminos de La Raya estaban llenos de historias de intercambio, ingenio y contrabando.

El menú, ideado para ofrecer a quienes visitan el restaurante un viaje por la tradición fronteriza, sus productos y sus sabores, fue mucho más que una comida. Fue una manera de acercarse a esa cultura popular que tantas veces queda fuera de los grandes relatos históricos.

Porque la historia también se escribe en las cocinas, en las recetas heredadas, en los productos de la tierra y en las conversaciones que se alargan alrededor de una mesa, como fue el caso.

Quienes hemos recorrido estos pueblos sabemos que la frontera tuvo durante mucho tiempo vida propia. Había caminos, pasos, encuentros y pequeños intercambios que formaban parte de la normalidad de muchas familias.

El contrabando, más allá de su dimensión legal, dejó un poso de memoria y de relatos populares que explican una forma de vivir condicionada por la proximidad y, a veces, por la necesidad. Recuperarla desde la gastronomía es otra forma de acercarse a la identidad de La Raya.

Pasar de las palabras a los proyectos

Me quedo con esa combinación de patrimonio y sabores: unas fortalezas que hoy pueden abrir caminos donde antes levantaban defensas, y una mesa donde productos y recetas recuerdan que nunca estuvimos tan separados como algunos mapas pretendieron hacernos creer.

‘Cruzando La Raya’ deja una reflexión que conviene no olvidar: la cooperación no puede quedarse en discursos ni en encuentros puntuales. Hay que convertir las buenas intenciones en proyectos, conectar recursos, compartir experiencias y trabajar con una visión común.

No podemos seguir hablando de la frontera como una periferia cuando tenemos ante nosotros un patrimonio, una cultura y una identidad que son una oportunidad para ambos países.

He escrito muchas veces sobre La Raya y cada recorrido me confirma lo mismo: este territorio no necesita inventarse una identidad para atraer visitantes. La tiene. Está en sus pueblos, sus paisajes, sus fortalezas, sus cocinas y, sobre todo, en sus gentes.

Durante siglos, las piedras sirvieron para marcar diferencias. Hoy pueden ayudarnos a construir puentes. Y quizá la mejor manera de honrar aquella historia sea conseguir que las generaciones que vienen encuentren en esta frontera compartida una razón para quedarse, para regresar y para seguir contándola, ¡ay!