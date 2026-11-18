El presidente del Gobierno y candidato del PSOE en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Pedro Sánchez, en un acto de campaña en Albacete, este martes PSOE

"Con las emociones aún a flor de piel por la tragedia de Urda y con los invasores pululando por Ceuta, Sánchez y sus seguidores se divierten en mítines con coreografía a la coreana".

Meterse en harinas de la ensayística puede resultar un peñazo. De vez en cuando es saludable pensar que la cabeza no está solo para llevar la boina. Julián Marías abordó en su interesante ciclo de conferencias “La moral colectiva” el concepto de la moralidad pública.

Para este filósofo español la política no es un ámbito separado o neutral respecto a la ética, sino que está íntimamente ligada a la vida personal, la convivencia y la moralidad intrínseca del ser humano.

El pensamiento de Marías rechaza la idea de que la política sea meramente una técnica de poder o de gestión del Estado. Es decir, todo lo contrario al “modus operandi” con el que Pedro Sánchez ha venido "jibarizando" las buenas prácticas de la vida pública.

Julián Marías –discípulo de Ortega y Gasset– sostenía que la moral es personal y debe inspirar la actuación del ser humano, aunque viva en sociedad. De ahí que el ámbito de lo moral se extienda también a lo público. Un entorno político viciado o amoral –en el cual se han instalado sin miramientos los resortes del poder ejecutivo del Estado– degrada el horizonte de honestidad de la sociedad.

Con las emociones aún a flor de piel por la tragedia ferroviaria de Urda y con los invasores que vulneraron la soberanía nacional española pululando por las calles de Ceuta, Pedro Sánchez y sus seguidores –que empiezan a no ser todos los socialistas del país, afortunadamente– se divierten en mítines con coreografía a la coreana.

Baila Sánchez, baila su esposa Begoña Gómez a pasito y medio de sentarse en el banquillo de un juzgado, baila dislocada María Jesús Montero como si quisiera competir con Alaska y los Pegamoides, pero sin lo divertido de la "Movida madrileña".

Es doloroso, penoso, entristecedor, porque esa escenografía en el aquí y ahora de España es completamente amoral. Quienes jalean esos mítines con tanto bailongo deben reflexionar sobre la inexcusable distinción entre el "bien" y el "mal".

Hay expresiones que, de tanto manosearlas, terminan perdiendo su significado. “Poner la mano en el fuego” es una de ellas. Pedro Sánchez acaba de recuperarla para defender la inocencia de Rodríguez Zapatero. Y lo hace como afirmación taxativa, cuando debería hacerlo como presunción.

Por supuesto que el expresidente es inocente hasta que la justicia no demuestre lo contrario. También ha explicado que desconocía la doble vida de José Luis Ábalos, su antiguo ministro, su número dos en el PSOE y uno de los hombres de su máxima confianza.

El panorama difícilmente encaja con la ejemplaridad que el socialismo ha reclamado tantas veces para sí. Lejos, muy lejos de aquella afirmación del recordado alcalde socialista de Madrid, Enrique Tierno Galván. El “viejo profesor” decía: “Los bolsillos de los gobernantes deben ser de cristal”.

La "moral pública" no solo debe regir en quienes gobiernan los destinos del Estado. Una reflexión sensata no pasa por verter juicios exclusivos contra el actual socialismo español o la izquierda política. El Partido Popular, si obtuviera el poder después de las elecciones generales del 29-N, deberá extirpar quirúrgicamente esas historias de corrupción que han venido siendo su sambenito y lastre a lo largo de los años.

El "caso Gürtel" dejó una condena que marcó profundamente al partido y la “operación Kitchen” sigue siendo una herida abierta en el PP que tarda en sanar.

La llamada "superioridad moral de la izquierda" merece una revisión, sí, por la propia izquierda. Para fregar las manchas, mejor empezar por la casa propia que por la ajena. Sumar y Podemos tampoco han estado a salvo de las contradicciones entre sus proclamas y sus prácticas.

No es lo mismo predicar que dar trigo, reza el refranero popular. Y Vox, que llegó prometiendo limpiar la política de los vicios tradicionales, tiene que aceptar que la transparencia y la democracia interna se exijan también dentro de sus propias filas.

En la práctica real de la "moral pública", tampoco tiene el mismo peso la responsabilidad de quien gobierna que la de quien aspira a hacerlo. El PSOE, por tanto, no puede refugiarse en el "y tú más" ni en la enumeración de los errores ajenos.

Gobierna, ha situado la regeneración en el centro de su discurso y ha tenido en sus manos la dirección de instituciones fundamentales del Estado. Su responsabilidad política es mayor; sus exigencias en la "moral pública" han de ser máximas.

La sociedad debe exigir a los partidos políticos mayor altura de miras. España necesita un "rearme moral": tiene que salir del frentismo para seguir la senda de la concordia que rigió en la Transición. Pedro Sánchez no es la solución, sino una parte del problema.