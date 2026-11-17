Ciudad Rodrigo, agosto de 1983. Festival de Maestros. Andrés Hernando, primero a la derecha, junto con Curro Romero, Pedrés, El Viti, Miguel Cid, Jaime Ostos y José Luis Ramos. La Voz de Miróbriga. Miguel Cid.

Salió varias veces a hombros por la Puerta Grande de la plaza de Las Ventas, la primera del mundo, y actuó, después de estar retirado, en numerosos festivales benéficos, siguiendo esa tradición de generosidad que caracteriza a los toreros.

La iglesia del Espíritu Santo de Madrid estaba totalmente llena, en este caso, hasta la cruz; incluso hubo gente que no pudo entrar y se quedó fuera. Era la misa funeral en memoria del torero Andrés Hernando, fallecido pocos días atrás en un accidente de circulación en una carretera de Ávila, cuando conducía su vehículo.

Andrés, nuestro torero de muchos años de alternativa y, aunque natural de Segovia, afincado en Ávila, era considerado como uno de los más claros exponentes de la escuela castellana del toreo, con sus más recias y clásicas virtudes: empezando por un gran valor, así como una depurada técnica y gran sentimiento en su expresión, demostrado todo ello en sus largos años de ejercicio profesional.

Salió varias veces a hombros por la Puerta Grande de la plaza de Las Ventas, la primera del mundo, y actuó, después de estar retirado, en numerosos festivales benéficos, siguiendo esa tradición de generosidad que caracteriza a los toreros.

Tuve el honor de gozar de su amistad, así como la de su esposa, Sonsoles, y su hijo, Gonzalo, con los que seguiré compartiendo su imborrable recuerdo.

En Ávila, hace pocos años, se le rindió un homenaje precisamente en su plaza de toros, que él inauguró como matador, y también en Las Ventas se descubrió recientemente un azulejo, junto con los de las grandes figuras del toreo, donde estará para siempre inmortalizado.

Mientras, y en su memoria, sonó en la iglesia la música de órgano y las voces melodiosas del coro y la soprano, de compositores como Bach, Schubert, Lécot, Frisina y Mozart. No se merecía menos. También el oficiante le dedicó una amplia y sentida homilía sobre sus virtudes personales y profesionales, que a todos nos emocionó.

Así pues, un funeral a tono con un gran torero y una gran persona. Sus ocho nietos, que leyeron disciplinadamente la epístola y las plegarias, pueden sentirse orgullosos de su abuelo, al igual que sus demás familiares, amigos y compañeros, congregados en torno a su imperecedero recuerdo.

Y es que, Andrés, como torero y como persona, era irrepetible. Aunque no sea andaluz, le vienen a medida los versos de García Lorca en su llanto por Ignacio Sánchez Mejías: “Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace, un castellano tan claro, tan rico de aventura”.

Descanse en paz este gran torero castellano e imborrable persona.