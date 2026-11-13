La hierbabuena de mi padre

Hay recuerdos que no necesitan fotografías para permanecer intactos. A mí me basta cerrar los ojos para volver a los caminos de mi infancia, a las calles de mi pueblo en la Raya y a la figura de mi padre, pastor de cabras, caminando delante de su rebaño.

Cuando vuelvo mentalmente a mi infancia, no aparecen grandes acontecimientos ni escenas extraordinarias. Regresan las cosas sencillas: vuelvo a ver las calles de mi pueblo, las casas de piedra, las puertas entreabiertas y aquel paisaje de la Raya salmantina que se extendía hasta perderse en los horizontes del Duero.

Y, por encima de todo, recuerdo a mi padre.

Era cabrero. Su vida transcurría entre corrales, encinas, caminos de piedra y laderas que se abrían hacia el Duero y el Tormes. Conocía el campo como quien conoce las habitaciones de su propia casa.

Sabía dónde encontrar pasto, dónde refugiarse cuando amenazaba tormenta y qué sendero convenía tomar para regresar antes de que anocheciera.

Pero hay una imagen suya que nunca se ha borrado de mi memoria: caminando delante del rebaño, con la rama de hierbabuena en la boca.

Era una costumbre muy suya. Aquella hierbabuena parecía acompañarlo a todas partes, como si formara parte de su indumentaria, igual que la ropa de trabajo o el calzado gastado de tantas jornadas. Y recuerdo, especialmente, su carácter alegre.

Mi padre tenía esa manera de afrontar la vida que no necesitaba demasiadas explicaciones. Incluso en una profesión dura, sometida al frío, al calor y a las obligaciones de cada día, conservaba una alegría natural que hacía más llevaderas las horas.

Aquel hombre que caminaba con la hierbabuena entre los labios pertenecía a una generación acostumbrada a trabajar sin hacer ruido, a resolver los problemas como vinieran y a encontrar motivos para sonreír incluso cuando las circunstancias no eran fáciles.

No tenía grandes comodidades, pero parecía poseer algo que hoy escasea: la capacidad de disfrutar de los pequeños momentos.

Yo era un niño y no alcanzaba a comprender lo que significaba aquella vida. Veía a mi padre marcharse y regresar, siempre con el mismo oficio y con ese cansancio que parecía formar parte de su cuerpo.

No sabía entonces que detrás de cada jornada había sacrificio, responsabilidad y una manera de ganarse la vida que exigía mucho más de lo que se podía contar.

A veces me habría gustado detener el tiempo en aquellas mañanas. Escuchar de nuevo los cencerros, los perros acompañando al ganado, el ruido de las cabras al salir del corral.

Caminar por aquellos senderos detrás de mi padre, sin pensar en la hora ni en lo que vendría después. La infancia tiene esa virtud: uno vive sin saber que está construyendo los recuerdos a los que algún día necesitará regresar.

Plaza Mayor de Villarino de los Aires (Salamanca) en el año 1960. L. Falcão.

En casa, la vida transcurría al ritmo de las estaciones y de las posibilidades de una familia pobre y trabajadora. No había demasiados lujos, pero tampoco necesitábamos grandes cosas para sentir que el mundo estaba en orden.

La cocina arriba era el centro de la casa, la lumbre reunía a los nuestros y la mesa tenía ese valor que solo se comprende cuando uno ha conocido otros lugares y otras formas de vivir.

Mi padre no era hombre de grandes discursos. Su manera de enseñarme estaba en el ejemplo. En levantarse cada mañana, en cumplir con su trabajo, en no abandonar una obligación porque el día viniera torcido. Quizá entonces no entendía sus silencios. Hoy creo que en ellos había muchas más lecciones que en algunas palabras.

Aquel pueblo también era nuestro pequeño universo. Las voces de los vecinos en Las Lastras, las conversaciones a la puerta de las casas, los juegos en la calle, los animales y las campanas componían una banda sonora que nunca he conseguido olvidar.

Portugal, su tierra, estaba cerca, al otro lado de esa frontera que en realidad formaba parte de nuestra vida cotidiana. La Raya no era una línea que nos separase, sino un territorio de encuentros, familias, caminos y costumbres compartidas.

Después crecí. Como tantos jóvenes de aquellos pueblos, sentí que había un mundo esperando más allá de las laderas y de los caminos que conocía desde niño. Me marché de niño a estudiar con los frailes, recorrí lugares, descubrí otras ciudades y otros países –muchos- y terminé dedicando mi vida a contar historias.

La profesión me llevó lejos de aquel paisaje y me permitió conocer realidades que entonces ni siquiera podía imaginar.

Pero nunca me fui del todo

Con los años he descubierto que uno puede cambiar de casa, de ciudad y hasta de país, pero hay una parte de la infancia que permanece en el mismo lugar.

A veces aparece inesperadamente, al escuchar una canción, al cruzar un camino de tierra o al encontrarme con un hombre que conduce un pequeño rebaño –como me pasaba con Juanín ‘el cabrero’. Entonces regreso. No necesito hacer el viaje. Estoy allí otra vez.

Y pienso en mi padre. Pienso en las horas que pasó al aire libre, en los inviernos que tuvo que soportar y en tantas cosas que seguramente hizo sin esperar reconocimiento.

Me pregunto si alguna vez fue consciente de que aquel trabajo, tan duro y aparentemente corriente, acabaría convirtiéndose en una de las imágenes más importantes de mi vida.

Hoy miro aquellos años con otros ojos. Comprendo mejor sus sacrificios y también las limitaciones de una época en la que muchas familias hicieron de la necesidad una forma de resistencia y una virtud.

Mi padre pertenecía a una generación que no tuvo demasiadas oportunidades para elegir, pero que supo abrir caminos para que sus hijos pudieran hacerlo.

El pueblo tampoco es el mismo. Algunas casas han cerrado para siempre, otras se han caído, los corrales han quedado vacíos y muchos de aquellos oficios sobreviven apenas en el recuerdo de quienes los conocimos.

La despoblación ha ido cambiando el paisaje humano de la Raya, dejando calles más silenciosas y una sensación de ausencia que se hace especialmente visible cuando regresamos.

Sin embargo, ahora que he vuelto a mi pueblo, todavía reconozco algo de aquel niño. Está en la manera de mirar el Duero, en el sonido del viento sobre los tejados, las campanadas del reloj de la plaza y en la emoción que me produce encontrarme con los lugares de siempre.

Está también en la figura de mi padre, aunque ya no pueda caminar a su lado.

Quizá por eso, cuando me preguntan de dónde vengo, no pienso primero en los lugares que he visitado ni en los años que he pasado lejos. Pienso en aquel pueblo de la Raya, Villarino de los Aires, en una casa humilde y en un hombre que se ganaba la vida cuidando cabras.

Cuando aquel niño regresa al pueblo, quizá ya convertido en un hombre con más pasado que futuro, mira hacia las laderas y la casita de piedra –casi abandonada- del puerto de Fermoselle y busca sin querer la silueta de su padre.

Sabe que no volverá a encontrarlo por aquellos caminos, pero también sabe que hay ausencias que no consiguen borrar una presencia.

Porque uno puede alejarse de su pueblo, aprender otras lenguas y acostumbrarse a otros horizontes. Lo que no puede es desprenderse del todo de la tierra donde aprendió a caminar.

Y en algún lugar de la Raya, entre el Duero, el Tormes y las viejas majadas, todavía parece escucharse el tintineo de un rebaño. No es solamente el sonido de unas cabras que regresan al corral.

Es la infancia llamando a la puerta, el recuerdo de un padre y la vida humilde de quienes, sin saberlo, dejaron en sus hijos la herencia más duradera: un lugar al que siempre merece la pena volver, el pueblo ¡ay!