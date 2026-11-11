Huelga general contra la oposición

La huelga general es un instrumento respetable de la historia democrática, por supuesto que sí. Desde que el primer trabajador cruzó los brazos ante su patrón, y desde que el mundo es mundo, se ha orquestado siempre para lo mismo: protestar contra el mandamás. Esta vieja coreografía social se convoca contra los gobiernos en las democracias y contra los tiranos en las dictaduras; véanse las huelgas en la Venezuela madurista que tanto admira Zapatero y que «ñoñea» —como lo expresan en el país del régimen bolivariano— zalamero Pedro Sánchez.

«Spain is different» era un eslogan para atraer al turismo en el franquismo desarrollista. Lo que Fraga no podía adivinar es que esa suposición de la diferencia hispana diera para tanto. Faltaba por inventar la huelga general contra quien no gobierna. La innovación, cómo no, ha tenido la firma y el sello del inimitable genio español.

La patente del invento pertenece a María Jesús Montero, exministra de Hacienda y hoy coordinadora de la campaña socialista. Montero, irreflexiva, explicó con su «admirable» desenvoltura y gestualidad que, a diferencia de lo habitual, esta vez la movilización «se convoca contra la oposición». Lo dijo sin pestañear, lo cual constituye una verdadera destreza técnica. Quiso arreglarlo, después del tropiezo verbal, afirmando que ella no apoya la protesta, que simplemente la encuentra lógica. Justificada huelga contra la oposición. ¡Chúpate esa!

Montero lo soltó sin encomendarse ni a Dios ni al diablo. Quien puede subir el salario mínimo, limitar los precios del alquiler, aliviar la carestía de la vida o publicar decretos en el BOE es el Gobierno, comandado todavía por el partido de doña María Jesús —el PSOE— y sus aliados. Y el Gobierno tiene director de orquesta residente en el palacio de la Moncloa y presupuesto multimillonario, con cargo al bolsillo de los españoles. La oposición puede votar en contra de sus iniciativas, que es su labor constitucional, pero no puede gobernar, que es la tarea del equipo de enfrente. Que Montero es la reina de los disparates, ya lo sabíamos.

Exigirle a la oposición que resuelva la escasez de vivienda es como pedirle peras a un olmo, un imposible categórico. El Gobierno está en su bla, bla, bla y quiere que con el muerto carguen otros: que la culpa del naufragio de sus decretos en el Congreso sea de la derecha. Es verdad que cayeron. Pero un Gobierno sin mayoría parlamentaria que insiste en legislar mediante atajos y trampeo sabía lo que podía ocurrir. Y sucedió.

Se aprueba la medida en el Consejo de Ministros, se pierde estrepitosamente la votación parlamentaria y se gana el titular del día. Como siempre, la culpa es de la derechona y del fascismo. Así se urde la política entendida como escaparate: lo importante no es que el producto legislativo llegue de veras a beneficio de los ciudadanos, sino que los titulares brillen bien anchos e iluminados en el telediario (de RTVE, por supuesto, a la que ahora se ha añadido «La Séptima»).

A esta peculiar arquitectura política se le suma el calendario, que suele ser el más impertinente de los observadores. La huelga general se ha fijado para hoy, a pocas semanas de las elecciones generales. Un presunto, solo presunto, conflicto laboral convocado a esta corta distancia temporal de las urnas deja de ser una medida de presión social para convertirse en un cartel electoral con pancartas cuajadas de eslóganes contra la «pérfida» oposición.

Las reivindicaciones de fondo —vivienda accesible, salarios dignos, precios razonables— merecen todo el respeto del mundo, quede dicho. Lo que cuesta digerir es que aquello que el Gobierno del PSOE y sus coaligados no lograron resolver durante años de mandato vaya a solucionarse por arte de magia en veinticuatro horas de lemas coreados, justo cuando España ya mira a los colegios electorales y no a las mesas de negociación. Si una protesta nace extemporánea y aun así insiste en salir a la calle, cualquier espectador libre sospecha que el objetivo nunca fue la mejora laboral, sino su efecto colateral: desgastar al adversario político. Razón tenía Montero.

El reparto de papeles en el sector sindical roza la comedia de enredo. La UGT secunda la huelga con la abnegada naturalidad de quien jamás dejó de ser la correa de transmisión del PSOE, hoy en el Gobierno. Comisiones Obreras, siempre preocupada por guardar la pureza ideológica comunista, también convoca, pero con un disimulado sudor frío: resulta complicado entusiasmar a sus bases con un paro del que ni los propios convocantes saben si va dirigido contra los empresarios, contra el PP y Vox, o contra el vecino del cuarto. Desde luego, no contra Moncloa. La huelga general de hoy es la «farsa monea» que cantaba Imperio Argentina. No se ha convocado de verdad para reivindicar una vivienda accesible para todos, salarios justos y contención de los precios, ya por las nubes. El paro de hoy es contra la oposición del Partido Popular y Vox, un timo tan taimado como el del «tocomocho».