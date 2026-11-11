La ausencia de Sánchez en el funeral de Toledo

Las explicaciones que se han dado, si pueden llamarse tales, son todas oficiosas y de diversa índole, como que Pedro Sánchez es ateo y no asiste a ceremonias religiosas.

Ha llamado poderosamente la atención la ausencia injustificada del presidente del Gobierno en el funeral de Toledo por las 69 víctimas mortales y numerosos heridos del accidente de ferrocarril de Urda.

Y, repito que esta sorprendente ausencia ha destacado por tratarse de un funeral de Estado al que han asistido los Reyes de España y las máximas autoridades de la nación, incluso del Gobierno que el propio Pedro Sánchez preside.

Las explicaciones que se han dado, si pueden llamarse tales, son todas oficiosas y de diversa índole, como que Pedro Sánchez es ateo y no asiste a ceremonias religiosas o que no quería arriesgarse a abucheos y pitadas a la entrada o salida de la catedral toledana.

Aclaraciones, por otro lado, nada convincentes y totalmente inocuas.

Y, todo ello, teniendo en cuenta que Pedro Sánchez, en su condición de presidente, se debe al cargo y no a sus creencias o intereses personales.

Todo lo cual, ha traído a mi memoria mi propio pasado como alcalde de Ciudad Rodrigo, salvando las distancias que son muchas y de todo tipo, pero que no me resisto a recordar.

En efecto, fui el primer alcalde socialista y por tanto de izquierdas, en una ciudad sede episcopal y de acusada tradición católica, como también sucedió en muchas otras ciudades o pueblos en circunstancias similares.

Por ello, en aquel entonces, reuní a mi grupo municipal para decidir si asistíamos, como era tradición, a la inmediata procesión del Corpus Christi y, cuando lo debatíamos, nos llegó una carta del Señor Obispo invitándonos oficialmente a dicha procesión.

Se acabó el debate y asistimos al referido acto religioso. Y, votantes de mi partido, me confesaron que respiraron aliviados al vernos.

A partir de entonces, estuve, en mi condición de alcalde, en todos los actos religiosos que la tradición exigía y fui ratificado en las siguientes elecciones municipales.

Creo que quedó claro que el que asistía era el alcalde, al margen de las creencias personales de quien ostentaba el cargo, esto es, como alcalde representaba a todos los ciudadanos y no solo a los que me habían votado.

Y entendía que la mayoría estaba de acuerdo con nuestra asistencia a dichas conmemoraciones.

Por ello, me permito discrepar de Pedro Sánchez, ya que, como presidente del Gobierno, estaba obligado a asistir a un funeral de Estado presidido por su máxima autoridad, como es el rey, y esto es también muy importante, en sufragio de decenas de víctimas de tan trágico accidente, para las que es debido un humanitario respeto en presencia de sus deudos.

Mi maestro y destacado socialista, Gregorio Peces-Barba, y católico practicante, en su penúltimo artículo publicado en el diario El País sobre las relaciones Iglesia Estado, defendió la denuncia de los acuerdos de España con la Santa Sede firmado el 3 de enero de 1979, por considerarlos una reliquia del pasado confesional ya superado por la Constitución.

No obstante, se menciona a la Iglesia Católica en su artículo 16.3, y Gregorio lo sabía muy bien, pues fue uno de sus ponentes.

Pero lo que está claro y Pedro Sánchez debería también saberlo, es que una cosa es la aconfesionalidad del Estado y otra los deberes que en cada caso el cargo te exija, como era asistir al referido funeral, lo que, como digo, ha producido desagradable sorpresa en muchas personas, entre las que me encuentro.