La Raya sobre dos ruedas: de Fermoselle al corazón de Portugal

"Una ruta de patrimonio, naturaleza y hermandad motera organizada por la Junta de Castilla y León junto al grupo motero La Leyenda Continua de Valladolid".

Hay caminos que se recorren con los pies, otros que se descubren desde la ventanilla de un coche y algunos que adquieren una dimensión especial cuando se transitan sobre dos ruedas. La Raya, esa frontera histórica que une y separa España y Portugal, pertenece a esta última categoría.

Sus paisajes, sus pueblos y sus carreteras sinuosas ofrecen una experiencia que invita a viajar sin prisas, disfrutar del entorno y descubrir la historia compartida de dos territorios.

Con esta filosofía nace una propuesta turística que une cultura, gastronomía, naturaleza y pasión por el motociclismo: una ruta organizada por la Junta de Castilla y León mediante la Fundación Siglo, junto al grupo motero La Leyenda Continua, de Valladolid, para recorrer el entorno de Fermoselle y adentrarse en el norte y el centro de Portugal.

Una aventura que convierte cada kilómetro en una oportunidad para descubrir, cada parada en una experiencia y cada paisaje en un recuerdo imborrable.

Fermoselle, la puerta de entrada a un territorio extraordinario

El viaje encuentra en Fermoselle uno de sus puntos de referencia más emblemáticos. Situado en el corazón de Arribes del Duero, este municipio zamorano conserva el carácter de los pueblos que han sabido convivir con una geografía exigente y una historia profundamente ligada al río.

Sus calles estrechas, sus casas tradicionales y suspendidas en el promontorio y sus miradores sobre el paisaje de Arribes convierten la localidad en un escenario privilegiado para comenzar una aventura que trasciende las fronteras. Y que, como no podía ser menos, tuvo su entrada en la gastronomía ligada a los productos de la tierra como es el vino, un menú que tuvo lugar en el restaurante Doña Urraca.

Fermoselle representa mucho más que un punto de partida. Es una puerta abierta a la memoria de la Raya, a los intercambios comerciales, a las relaciones humanas y a una cultura que, pese a las divisiones administrativas, ha mantenido numerosos vínculos a ambos lados del Duero.

Un grupo de participantes en la ruta Luis Falcón

Desde aquí, la carretera invita a continuar hacia Portugal, donde el viajero descubre un territorio que combina naturaleza, tradición y una extraordinaria riqueza patrimonial.

La carretera como experiencia turística

Para los integrantes de La Leyenda Continua, acompañados por varias decenas de moteros procedentes de toda España y Portugal, el motociclismo es mucho más que una afición. Es una manera de entender el viaje, de compartir experiencias y de establecer una relación especial con los lugares que se visitan.

Las carreteras de la Raya ofrecen precisamente aquello que busca el viajero motero: curvas que acompañan el relieve, panorámicas que sorprenden a cada paso, pequeños pueblos que conservan su esencia y rincones donde detenerse para contemplar la belleza del paisaje.

El recorrido permite disfrutar de una conducción que invita a la tranquilidad y a la observación. Aquí, la velocidad deja paso a la experiencia y el destino pierde protagonismo frente al placer de descubrir el camino que serpentea en las laderas que suben y bajan.

La organización de una ruta de estas características también pone de manifiesto el potencial del turismo motero como herramienta para dinamizar el territorio, favorecer el conocimiento de las zonas rurales y contribuir a la promoción de destinos que, en ocasiones, permanecen alejados de los grandes circuitos turísticos.

Foto de familia de los participantes Luis Falcón

Portugal: un país vecino que siempre sorprende

Cruzar la frontera portuguesa, como lo hizo el viajero junto a Benigno y Luisa de la Junta de Castilla y León, supone adentrarse en una cultura cercana y, al mismo tiempo, llena de matices propios.

El norte de Portugal ofrece una combinación extraordinaria de paisajes naturales, patrimonio histórico, gastronomía y tradiciones. Sus carreteras discurren entre montañas, valles, viñedos y localidades que conservan una identidad profundamente arraigada.

El Duero, protagonista indiscutible de esta geografía, actúa como un hilo conductor entre ambos países. Sus aguas han sido testigo de siglos de historia, de relaciones comerciales y de una convivencia que ha convertido la frontera en un espacio de intercambio y entendimiento.

Más allá de los paisajes, Portugal conquista al visitante por la hospitalidad de sus gentes, la riqueza de su cocina y la autenticidad de sus pueblos.

Continuar hacia el centro del país permite descubrir nuevas perspectivas, otros ritmos y una diversidad cultural que enriquece todavía más la experiencia del viaje, como es la Beira Interior y todas sus fortificaciones de frontera con sus Aldeias Históricas.

La ruta se transforma así en una oportunidad para conocer Portugal desde una mirada diferente: la de quienes disfrutan de la carretera, pero también valoran la historia, la gastronomía y el contacto directo con el territorio.

La II Ruta Mototurística Cruzando La Raya 2026 Luis Falcón

La Fundación Siglo y la promoción de Castilla y León

La participación de la Junta de Castilla y León mediante la Fundación Siglo en iniciativas de promoción turística como esta pone de relieve la importancia de impulsar experiencias capaces de conectar el patrimonio regional con nuevas formas de viajar.

Castilla y León cuenta con una riqueza monumental, paisajística y cultural que constituye uno de sus grandes atractivos. Sin embargo, su potencial turístico va mucho más allá de los destinos tradicionales.

La Raya, con sus paisajes fronterizos, sus localidades históricas y sus vínculos con Portugal, representa un escenario especialmente interesante para desarrollar propuestas que combinan turismo cultural, naturaleza y experiencias compartidas.

Este tipo de iniciativas contribuye a dar visibilidad a territorios menos conocidos, favorece el descubrimiento de nuevos destinos y refuerza la imagen de Castilla y León como una comunidad abierta a diferentes formas de turismo.

La colaboración con colectivos moteros como La Leyenda Continua, así como decenas de establecimientos gastronómicos de ambos lados de la frontera permite, además, acercarse a un público que valora especialmente la libertad de movimiento, la autenticidad de los lugares y el contacto directo con el paisaje.

La Leyenda Continua: viajar, compartir y descubrir

El grupo motero La Leyenda Continua, de Valladolid, representa ese espíritu de compañerismo que caracteriza al mundo de las dos ruedas. En una ruta de estas características, cada participante aporta algo más que su motocicleta. Aporta ilusión, experiencia, ganas de conocer nuevos lugares y la voluntad de compartir una aventura con otros apasionados de la carretera.

Las paradas, las conversaciones, las fotografías y las experiencias vividas durante el recorrido forman parte de una historia colectiva que continúa mucho después de regresar a casa. Porque el verdadero valor de una ruta motera no se encuentra únicamente en los kilómetros recorridos, sino en las personas que los comparten.

La amistad, el respeto, la convivencia y el entusiasmo por descubrir nuevos horizontes son elementos que convierten cada salida en una experiencia memorable.

El viaje continúa

La ruta organizada por la Junta de Castilla y León junto al grupo motero La Leyenda Continua de Valladolid representa una manera diferente de descubrir la frontera hispanoportuguesa. Una propuesta donde la carretera se convierte en escenario, el paisaje en protagonista y la convivencia en el verdadero motor del viaje.

Desde Fermoselle hasta los territorios portugueses, cada kilómetro ofrece una nueva oportunidad para sorprenderse, aprender y disfrutar. Porque hay viajes que terminan cuando se apaga el motor, pero hay otros que permanecen en la memoria durante mucho tiempo.

Y en la Raya, entre Castilla y León y Portugal, siempre queda una carretera por descubrir, un pueblo por visitar y una nueva aventura esperando a quienes entienden que viajar es, sobre todo, una forma de vivir.

La Leyenda Continua. Porque el viaje nunca termina cuando todavía quedan caminos por recorrer, ¡ay!