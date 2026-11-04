El adiós del ministro Puente

Lo más terrible es que la dimisión del ministro no tiene los beneficios de la marcha atrás como en la “máquina del tiempo”. Se va el ministro, pero nada enmendará ya la tragedia.

Las cifras que, desde el trágico accidente ferroviario de Urda, presentó el ministro Óscar Puente eran tristemente incompletas. Hoy, su dimisión en la Diputación Permanente de las Cortes ha cambiado el temario del desastre, pero no la esencia de la catástrofe. Hay una «aritmética del dolor» que no cabe en la frialdad de los números ni en los movimientos de piezas del tablero político.

Sesenta y nueve muertos son sesenta y nueve sillas vacías en otras tantas mesas, sesenta y nueve ausencias dolorosamente eternas, sesenta y nueve teléfonos móviles que conservarán para siempre un mensaje sin contestar…

Pero esa suma es solo la superficie, la cáscara. Debajo se extiende un censo invisible que ningún parte oficial recoge: el registro de las familias destrozadas. Los vagones siniestrados se recordarán siempre como los trenes de las vidas rotas.

Más allá de los muertos, están los heridos: más de un centenar hospitalizados en los primeros días, y siete de ellos aún en la UCI. Están quienes saldrán con un cuerpo que ya no reconocen, con una anatomía cambiada que exigirá una vida entera para ser reaprendida. Están las familias que esperaron —o aún aguardan— en un pabellón a que un forense ponga nombre a lo que ya sospechan.

Están, sí —nunca se fueron— los maquinistas y los ferroviarios, a quienes la culpa, justa o injusta, perseguirá como una sombra. Y están, sobre todo, los indemnes o heridos leves, categoría engañosa que la estadística celebra y la psicología mira con recelo: quienes salieron caminando y no han vuelto del todo de Urda. Muchos supervivientes experimentarán de por vida el denominado «síndrome del superviviente», la culpa irracional pero dramáticamente real: «¿Por qué sobreviví yo y no los demás?».

Los medios informativos han hecho bien en preguntar por las causas técnicas: la señalización, la cadena de decisiones, la responsabilidad de Adif, los errores sistémicos de la gestión del transporte por ferrocarril español.

Pero la causalidad institucional es una forma de mirar que ha parecido apartar la vista de las personas. Se ha hablado demasiado de protocolos, de dimisiones y de cortafuegos políticos concebidos para que el desgaste no derive hacia la figura del presidente del Gobierno, y muy poco de quienes dormirán esta noche —una noche más— con la luz encendida, desvelados por la angustia, pensando en los seres queridos que perdieron o sufrieron heridas. Otra noche más de vaso de agua y Noctamid.

La repentina renuncia de Puente en el Congreso —anunciada tras semanas de presión y justificada esta tarde bajo el peso de dos accidentes muy graves en menos de un año— responde formalmente a la asunción de responsabilidades por parte del ministro, pero llega envuelta en la sombra de los cálculos tácticos. Al fin y al cabo, el verdadero calvario es el de las víctimas, que lo padecen ahora y lo sufrirán de por vida. El ministro adujo ayer razones de dignidad y motivos de peso institucional, pero su salida funcionará, ante todo, como un dique de contención para blindar a Moncloa frente a un clamor social que se volvió insostenible. No se trataba solo de la gestión de las vías, sino de la quiebra moral de la empatía.

Desde la praxis de la comunicación pública, el error original fue de manual: en una crisis con víctimas, la primera obligación del portavoz es situarlas en el centro del relato, y ahí falló estrepitosamente la sensibilidad oficial. El rol de servidor del Estado exige asumir los costes personales sin buscar el papel de mártir. La manera de estar ante quien sufre una pérdida dolorosa define o hace fracasar a un gobierno. La empatía no se declara: se practica, y se nota en el tono, en el orden de las prioridades y en silenciar el propio yo antes de hablar de uno mismo. Lo que procedía es referirse más a los otros, a las víctimas.

Y aquí el contraste político mantiene su crudeza. Hace apenas unas semanas, el PSOE emprendía su camino hacia las urnas del 29 de noviembre bajo el lema preelectoral «La fuerza del amor». Un partido que se presenta bajo esa premisa está obligado a una coherencia profunda: su Ejecutivo debería haberse sentado junto a los familiares de los damnificados mucho antes de que la presión demoscópica y el clamor en la calle exigieran la renuncia del ministro Puente.

Una sociedad que no estuviera enferma —España ya tose estrepitosamente— se mide menos por la velocidad punta de sus trenes que por la manera en la que acompaña a los perjudicados. Los vecinos de Urda lo entendieron antes que nadie, sin asesores ni argumentarios: corrieron hacia el dolor, mientras los resortes del poder buscaron rápidamente la justificación y la construcción de un relato a su favor. Los urdeños son el espejo de la mejor España: la vitalidad y solidaridad de su sociedad civil, sin la cual carecería de salud cualquier democracia, tal como advirtió Alexis de Tocqueville. Lo más terrible es que la dimisión del ministro no tiene los beneficios de la marcha atrás como en la “máquina del tiempo”. Se va el ministro, pero nada enmendará ya la tragedia.