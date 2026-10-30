La Raya y sus difuntos

"Entre las calles de siempre y los bancales que descienden hacia el Duero, Todos los Santos devuelve a la Raya, y a Villarino en particular, el recuerdo de quienes levantaron su historia"

Hay un noviembre que solo se entiende desde un pueblo. En la Raya del Duero, y en Villarino de los Aires, mi pueblo, en particular, llega con las mañanas frías, las tardes que se acortan y lucen rojas y ese silencio que parece instalarse en las calles cuando el otoño empieza a retirarse y los últimos veraneantes ya han candado sus puertas.

Las viñas han quedado atrás, los olivares aguardan su cosecha y los caminos que bajan hacia el Duero conservan las huellas de generaciones que encontraron en esta tierra, difícil y hermosa, su forma de vida.

Por estas fechas, Villarino y los demás pueblos vuelven la mirada hacia sus difuntos. Basta con acercarse al cementerio, detenerse ante una sepultura y leer un apellido conocido.

Detrás de cada nombre hay una familia, una casa y una vida de trabajo y sacrificios, y unos recuerdos que vuelven como el epílogo de un libro que es la vida.

Están quienes cultivaron las tierras, cuidaron los animales, bajaron a los bancales, bailaron en la plaza y sostuvieron el pueblo cuando vivir aquí exigía mucho más de lo que hoy podemos imaginar. Cuando la vida era dura y se llevaba sin quejas y humildad.

Todos los Santos y el desaparecido Día de los Difuntos son algo más que dos fechas del calendario religioso.

En un lugar como Villarino, como ejemplo de otros pueblos, representan una cita con los orígenes y una manera de reconocer que este pueblo no empezó con nosotros, los modernos de ahora. Lo construyeron quienes estuvieron antes, con sus manos, sus privaciones, sus alegrías y sus despedidas.

Los nombres que siguen viviendo

Hubo un tiempo en que la llegada de noviembre tenía una solemnidad distinta. Las familias preparaban las sepulturas, limpiaban las lápidas y llevaban flores, aunque ahora también lo hagan, aunque más por la tradición que por la ancestralidad.

El cementerio reunía a vecinos y parientes que quizá apenas habían tenido ocasión de verse durante el año. Se hablaba de los ausentes, se recordaban anécdotas y la conversación terminaba recorriendo la historia de todo el pueblo.

En Villarino, donde tantos apellidos se repiten de generación en generación, un nombre puede despertar una historia que otros todavía recuerdan.

El hombre que conocía cada rincón del término municipal; la mujer que sacó adelante una familia con un esfuerzo que nunca figurará en ningún libro; el vecino que emigró y regresó después de muchos años; los padres que vieron marcharse a sus hijos y aguardaron su vuelta, y los hijos que marcharon demasiado pronto al mundo de las tinieblas.

El cementerio es el retrato más íntimo de estos pueblos. Sus inscripciones hablan de nacimientos y despedidas, pero también de los cambios de una sociedad que pasó de vivir casi enteramente del campo a conocer la emigración, el dinero y desarrollo de las obras de los saltos, el envejecimiento y el progresivo vaciamiento, cierre y desplome de muchas casas.

Allí se comprende que la historia de un pueblo no está hecha solamente de edificios, monumentos o acontecimientos públicos. La sostienen, sobre todo, las vidas anónimas que permitieron que las calles tuvieran vecinos, las casas tuvieran lumbre y los caminos condujeran a alguna parte.

La lumbre y las viejas historias

Cuando el frío obligaba a permanecer más tiempo en casa, la cocina se convertía en el centro de la vida familiar. Al calor de la lumbre se hablaba de las cosechas buenas y malas, de los trabajos pendientes, de los años de escasez y de quienes ya no estaban. Los mayores contaban historias escuchadas de sus propios padres, mientras los niños descubrían un mundo en el que las experiencias se transmitían de viva voz al amparo de la chimenea.

También aparecían los relatos de ánimas, apariciones y sucesos extraños que durante generaciones poblaron las noches de noviembre. La tradición cristiana dedicaba estas fechas a honrar a los santos y rezar por los difuntos; a su alrededor convivían creencias populares cuyo origen y significado variaban de unas familias a otras.

No sería riguroso afirmar que todas esas prácticas se celebraban de idéntica manera en Villarino. Precisamente por eso merece la pena preguntar a quienes todavía conservan recuerdos de cómo se vivían estas jornadas: qué se rezaba, qué se contaba, qué alimentos se preparaban y qué costumbres acompañaban la visita al cementerio.

En esas conversaciones, que quien escribe sí ha mantenido y mantiene, sobrevive una parte de la historia local –como la del desafortunado Tumbarrobles- que no aparece en los documentos oficiales.

Son relatos domésticos, hechos de palabras y pequeños detalles, que pueden desaparecer sin dejar rastro si nadie se detiene a recogerlos.

Culto o tradición de la moza de ánimas Luis Falcón

El Duero también cuenta una historia

Desde Villarino, el Duero ofrece un paisaje que parece permanecer al margen del tiempo. Sin embargo, sus laderas cuentan una historia profundamente humana.

Los bancales, las paredes de piedra, las viñas y los olivares hablan de generaciones que adaptaron su vida a una tierra exigente y encontraron en ella su sustento y, ahora, en estos tiempos modernos, ya perdidas y tomadas por la maleza.

Como eran mis días de vacaciones acompañando a mi padre al Regato Las Cañas, Baldosa, Zarapayas o El Royo la oliva.

En otoño, después de la vendimia, el paisaje adquiere una quietud especial. La uva ya está recogida y el campo se prepara para otro ciclo.

Cada viña recuerda a quienes la plantaron, podaron y cuidaron sin saber si serían sus hijos o sus nietos quienes recogerían los frutos. Pero ahora ya casi todas perdidas.

En un pueblo como Villarino, donde la relación con la tierra forma parte de la identidad colectiva, honrar a los difuntos significa también reconocer un modo de vida.

Los mayores no solo dejaron una casa o una viña: transmitieron conocimientos, maneras de trabajar, palabras propias y una forma de entender el esfuerzo que difícilmente puede explicarse a quien no ha vivido de cerca el campo.

La frontera portuguesa forma parte de este horizonte compartido. Durante generaciones, la proximidad entre ambas orillas, las de Salamanca, Zamora, Miranda do Douro, Mogadouro y Freixo, propició relaciones e intercambios, aunque cada localidad conservara sus propias costumbres.

El Duero separa territorios, pero también los conecta a través de una historia marcada por el trabajo, la emigración y la vida rural.

Lo que se pierde cuando un pueblo se vacía

Villarino ha cambiado. Como tantos pueblos de la España rural, ha visto marcharse a generaciones enteras en busca de trabajo y oportunidades. Algunas casas permanecen cerradas durante buena parte del año; otras recuperan la vida cuando regresan quienes se fueron, y otras tantas ya no se abrirán jamás. Las calles conservan vestigios de una actividad cotidiana que ya no tiene la intensidad de otros tiempos.

La despoblación no consiste únicamente en contar menos habitantes. También desaparecen las personas que conocían el nombre de cada paraje, recordaban cómo se trabajaba una viña o podían explicar por qué una familia se instaló en determinada casa. Con ellas se van historias que nadie escribió y costumbres que quizá no vuelvan a repetirse.

Quizá el gesto más sencillo de estas fechas sea también el más importante: acercarse al cementerio, colocar unas flores y pronunciar el nombre de alguien que ya no está. Basta con recordar una voz, una conversación al serano, en el Pozo Concejo allá en la noche, junto a la puerta de casa o una tarde compartida que, con los años, ha adquirido un valor distinto.

Conservar Villarino no consiste solamente en cuidar sus calles, sus paisajes o su patrimonio. También significa recoger los relatos de quienes lo hicieron posible antes de que desaparezcan las últimas personas capaces de contarlos.

Quizás más importante que una obra de granito o una comida común en la plaza.

Porque un pueblo no vive únicamente en sus casas habitadas ni en quienes recorren hoy sus calles. Vive también en los nombres grabados en la piedra, en las historias que pasan de abuelos a nietos y en los gestos que sobreviven al paso del tiempo. No era otro el interés de publicar mi libro ‘Viaje a Villarino’, allá por 2001.

Este noviembre, cuando las flores vuelvan al cementerio y el otoño se extienda sobre los bancales del Duero, Villarino, y los demás pueblos de La Raya, tendrá una vez más la oportunidad de mirar a sus difuntos y reconocerse en ellos.

Porque mientras alguien siga pronunciando los nombres de quienes construyeron el pueblo, Villarino será mucho más que un lugar en el mapa: será una historia que merece continuar, ¡ay!