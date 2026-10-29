Qué difícil votar a Óscar Puente el 29-N en Valladolid

El cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados por Valladolid, Óscar Puente, ejerce su derecho al voto en las elecciones generales de 2023 Leticia Pérez ICAL

Qué difícil debe de resultar conciliar la fidelidad a unas siglas con las dudas sobre uno de sus dirigentes. Qué difícil separar al antiguo alcalde del actual ministro. Y qué difícil acudir a votar el 29 de noviembre en Valladolid sin que el recuerdo de Adamuz y Urda acompañe también a la papeleta.

Sesenta y nueve muertos. Es el balance provisional de la espantosa tragedia ferroviaria de Urda, en Toledo, donde ayer miércoles un AVE de Renfe embistió a un tren de Iryo detenido en la misma vía.

Sesenta y ocho vidas segadas en cuestión de segundos, familias destrozadas y un país entero conmocionado que todavía no había terminado de digerir las 46 muertes en las vías rotas de Adamuz, hace apenas nueve meses.

Dos catástrofes ferroviarias en un mismo año. Más de un centenar de fallecidos. Y el mismo ministro de Transportes al frente de un servicio público cuya seguridad, hasta hace bien poco, se daba prácticamente por descontada.

Hay algo profundamente inquietante en que, en pleno 2026, dos trenes de alta velocidad puedan colisionar porque falla un sistema de seguridad y, según las primeras explicaciones del propio ministro, desde un centro de control alguien autoriza la marcha de uno de ellos mientras otro permanece clavado en la misma vía. Decisión que Óscar Puente ha calificado de inexplicable. Y desde luego que lo es.

Pero más inexplicable resulta aún que los mecanismos destinados precisamente a impedir una tragedia semejante no hayan sido capaces de evitarla.

La investigación tendrá que determinar qué ocurrió exactamente en Urda, quién dio aquella orden y por qué no funcionaron las barreras de seguridad.

Como también deberá aclararse definitivamente lo sucedido en Adamuz, donde nueve meses después continúan abiertas incógnitas fundamentales sobre la rotura de la vía que desencadenó el accidente.

Lo que no necesita esperar a las conclusiones de ninguna comisión investigadora es una reflexión política sobre el deterioro de la confianza en nuestro ferrocarril.

Porque los problemas no comenzaron ayer. Durante el mandato de Puente, las incidencias, los retrasos, las averías y las interrupciones del servicio han ocupado reiteradamente la actualidad nacional, mientras los viajeros se han acostumbrado a consultar, resignados, cuánto durará esta vez un trayecto que antes podían planificar con razonable certeza.

Y ahora, después de Adamuz y Urda, al problema de la ya inexistente fiabilidad se añade otro infinitamente más grave: el de la seguridad.

No significa eso que todos los trenes sean inseguros, ni que sean las mismas las causas de ambas catástrofes. Significa que el ministro tiene ante sí una crisis de confianza de dimensiones extraordinarias, imposible de resolver con estadísticas, mensajes en las redes sociales o palabras aparentemente tranquilizadoras.

Porque una cosa es defender la seguridad del ferrocarril español y otra conseguir, con los cuerpos aún sepultados entre hierros de los pasajeros fallecidos, que los ciudadanos vuelvan a sentirse seguros cuando se sientan en un vagón.

Óscar Puente, acostumbrado a responder con contundencia a sus adversarios y a desenvolverse con singular destreza en las disputas políticas, se enfrenta ahora a preguntas que no admiten una réplica ingeniosa ni un tuit mordaz.

¿Qué ha fallado? ¿Qué debía haberse corregido después de Adamuz? ¿Qué sistema de seguridad funcionaba, o no, en la línea de Urda? ¿Cuánta es la responsabilidad de su ministerio en las condiciones que han propiciado que esto ocurra? ¿Qué garantías está en condiciones de ofrecer a los millones de españoles que utilizan el tren?

Y, sobre todo, ¿qué responsabilidad política debe asumir quien dirige el departamento cuando se producen dos tragedias de semejante magnitud?

La dimisión es una exigencia política legítima, y ya un clamor, aunque no equivale a establecer una culpabilidad personal en los accidentes. También es legítimo defender que el ministro continúe para dar explicaciones y adoptar medidas.

Y en medio de todo ello aparece otra paradoja de la política española.

El mismo Óscar Puente que afronta esta crisis seguramente aún anhela figurar en la futura sucesión de Pedro Sánchez al frente del PSOE. Hace apenas unos días, antes de la calamidad de Urda, volvía a admitir que la vida puede llevarle a responsabilidades que nunca había previsto.

Como le ocurrió, precisamente, cuando pasó de la Alcaldía de Valladolid al Ministerio de Transportes.

La política tiene estas cosas. A veces los planes personales de sus protagonistas avanzan por un camino muy distinto al que siguen las responsabilidades de sus cargos.

Y así llegamos a Valladolid, los dominios de Puente, y al próximo 29 de noviembre.

Porque Óscar Puente no es solamente el ministro de Transportes de Pedro Sánchez. Es también el dirigente socialista vallisoletano que encabeza la candidatura al Congreso por esta provincia.

El antiguo alcalde que gobernó la ciudad durante ocho años y que conserva una relación política y personal estrecha con una parte importante de su electorado.

Muchos de esos votantes pueden seguir valorando su gestión municipal, su trayectoria socialista o su defensa del proyecto de Pedro Sánchez. Al mismo tiempo, pueden sentirse profundamente decepcionados por lo ocurrido en el ferrocarril y por la respuesta política, insuficiente, dada a ambas tragedias.

Ahí está el verdadero dilema.

Porque en nuestro sistema electoral no se puede tachar el nombre de un candidato y conservar el resto de la lista. La papeleta es cerrada y bloqueada. Y quien quiera votar al PSOE por Valladolid deberá hacerlo con Óscar Puente encabezando la candidatura, aunque su juicio sobre la gestión del ministro sea muy distinto del que mantiene sobre el partido.

La contradicción es colosal.

El elector puede identificarse con unas siglas y discrepar radicalmente de quien las representa. Puede compartir un proyecto político y reclamar responsabilidades a uno de sus principales dirigentes. Puede recordar con satisfacción al alcalde que conoció y contemplar con desasosiego la gestión del ministro en el que se ha convertido.

Sentimientos enfrentados, difíciles de conciliar, particularmente cuando hay víctimas, dolor y demasiadas preguntas pendientes.

El 29-N los vallisoletanos no estarán llamados a pronunciarse únicamente sobre la gestión de Transportes. Elegirán a sus representantes en el Congreso y, con su voto, contribuirán a decidir el futuro Gobierno de España. Pero sería ingenuo pensar que lo ocurrido en Adamuz y Urda no formará parte del juicio que muchos ciudadanos hagan sobre quienes han dirigido el país.

Y en el caso de Óscar Puente, ese juicio tendrá una dimensión especialmente personal.

Apenas un mes separa la tragedia de Urda de las urnas. Un plazo extraordinariamente corto para conocer toda la verdad de lo sucedido, recuperar la confianza perdida y responder a las responsabilidades políticas que puedan derivarse de dos accidentes que han marcado trágicamente este año.

Qué difícil debe de resultar conciliar la fidelidad a unas siglas con las dudas sobre uno de sus dirigentes. Qué difícil separar al antiguo alcalde del actual ministro. Y qué difícil acudir a votar el 29 de noviembre en Valladolid sin que el recuerdo de Adamuz y Urda acompañe también a la papeleta.