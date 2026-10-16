Verdad y mentira del CIS de Tezanos

"Uno tuvo ocasión de conocer a José Félix Tezanos en sus años jóvenes cuando formaba parte del grupo 'Cuadernos para el Diálogo', con el que yo también colaboraba"

Primero Pablo Picasso y después el escritor uruguayo Eduardo Galeano, dijeron aquello de que “el arte es una mentira que dice la verdad”.

Pues bien, a la vista de los sondeos demoscópicos del Centro de Estudios Sociológicos CIS, llamativamente opuestos a los restantes conocidos hasta ahora, se llega a una parecida conclusión que la antes citada y es la de que sus resultados o encuestas “son una mentira que dice la verdad”.

Y ello, por cuanto sus métodos, los del CIS, están basados en encuestas telefónicas que por sus características y sobre todo por sus resultados, aparecen trucadas y por ello no son verdad o, lo que es lo mismo, son mentira.

Sin embargo, “dicen la verdad”, pues reflejan la “verdad” de esa “mentira”.

Me explico: la presentación del entrevistador del CIS es la siguiente: “Le llamo desde el Centro de Investigaciones Sociológicas”, lo que a su vez produce en muchos casos en el receptor de la llamada una reacción contraria, bien colgando de inmediato el aparato o respondiendo amablemente con “no me interesa” o “no puedo atenderle”, con idéntico resultado de cortar la llamada.

No obstante, la minoría que se presta a atender la llamada suele ser proclive al Gobierno y por tanto a votarle y valorarle positivamente.

De aquí también la mejor nota obtenida por Pedro Sánchez, que no se corresponde en absoluto con las reacciones de la calle cuando osa pisarla.

Este supuesto de llamada telefónica lo he vivido en mi domicilio con la agente del CIS y nuestra negativa a atenderla.

O sea, no me estoy inventando o suponiendo nada sino constatando un hecho probado.

Otra teoría, más rebuscada y creo que menos creíble, es que el CIS tiene un censo de electores votantes del partido gobernante y que acude a ellos para obtener los sorprendentes resultados que contradicen ampliamente a todas las encuestas conocidas.

Incluso las del diario más proclive al Gobierno que coinciden en una clara victoria con holgada mayoría absoluta del PP y VOX frente al PSOE, al que el CIS da siempre ganador.

Uno, tuvo ocasión de conocer a José Félix Tezanos en sus años jóvenes cuando formaba parte del grupo 'Cuadernos para el Diálogo', con el que yo también colaboraba, y he seguido su fecunda trayectoria.

Primero democristiano de Ruiz Giménez, luego fervoroso Guerrista hasta el extremo de organizar el último y populoso homenaje tributado a Alfonso Guerra en el Círculo de Bellas Artes y últimamente apasionado “sanchista” hasta extremos inimaginables, como estamos viendo.

Ahora, sin embargo, me temo que por poco tiempo a pesar de sus reiteradas “hazañas” sanchistas.