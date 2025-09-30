La Declaración preventiva de Murcia

ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
Euromillones, en directo
Lluvias extremas, en directo
Sánchez, cada vez más aislado
Indicios corrupción Begoña Gómez
Español en Islandia
Bajas laborales falsas
Experto en vivienda
Albañil en Australia
Jubilado 44 años cotizados
Agustín Selfa, jubilado
Paco Carrasco
Alfonso Romera, médico jubilado
Médica bajas laborales falsas
Comprobar Bonoloto martes
Comprobar cupón diario ONCE martes
Trump y Netanyahu
Camionera española realidad carretera
Alaska dieta perder kilos chocolate
Antonio Banderas cómo mantiene su figura
'Zona cero' de la dana
Okupa Barcelona
Española va a Portugal a hacer la compra
No se puede jubilar con 65 años
Economista alerta a España
Empresario de 58 años
Empresario chino
Abogada mercantil
Juanma Moreno, "puntos de encuentro"
Santiago Mechero, jubilado
Sueldo de un profesor en Suecia
Albañil español en Países Bajos
Experto inmobiliario
Albañil de 21 años
Un transportista de animales vivos
Miguel, enfermero español
El pueblo de las brujas
Psicóloga duelo
Comprobar Cupón Diario ONCE, lunes
Primitiva, lunes
Abogado herencias
Curioso nombre hijo Cristina Pedroche
Joven española en Suiza revela cuánto gana
Comprobar Bonoloto, lunes
Renuncia a la pensión
Camarera española en Australia
Sánchez Presupuestos
Jubilado y los jóvenes
El médico Manuel Viso
Español en República Dominicana
Paciente contra la sanidad pública
Economista sobre las pensiones
Imanol Arias mantenerse joven
Helena Rodero farmacéutica cepillar dientes
Magdalena Perelló cardióloga problema de corazón
Falta de obreros
Diego González Rivas
Joven trabajadora no se puede independizar
Heredera de una vivienda
Taxista sobre su sueldo
Experto en inversiones
Asesor fiscal Hacienda
Oferta Lefties
Chaqueta Mango
Profesor español en Suiza
Vender vivienda a partir de 2030
Pueblo Medieval
Pueblo dentro de un castillo
Nuria Roca
Gonzalo Miró
Juan y Medio
Juan del Val
Pablo Motos
Joven española en Francia
Táctica José Elías
Empresario en España
Jubilado 45 años cotizados
Bonito nombre hija Penélope Cruz
Dinero persona fallecida
Modelo española en Japón
Experto en desarrollo personal
Sistema sanitario español
Español en Suiza
Experta inmobiliaria
Jubilado y pensión baja
Jubilada con pensión recortada
Arquitecto sobre la vivienda
Dioni Ugalde empresario
Listas de espera sistema sanitario
Enfermera en EE.UU.
Empresario falta trabajadores
Soldador falta personal
Detective privado
Monedas de plata
Carmen Lomana jubilación
Inquilino y casera
Sistema Start Stop
Experto en coches
Empresario español en China
Albañil español en Suiza
Enfermero joven español Noruega
Joven española en Suiza
Abogada pensión
Experto inmobiliario
Camionero en el extranjero
Abogada control laboral
Lidl vitrocerámica
Ático de lujo Tamara Falcó
Jubilado suizo en España
Mejor casa prefabricada y minimalista
Guardias médico de urgencias
Sueldo médico especialista
Dentista español en Islandia
Incapacidad permanente
Agricultora vinícola
Empresario en Andorra
Economista sobre la vivienda
Escasez de trabajadores en el campo
Albañila revela cuánto gana al día
Foto de familia del PP en el encuentro de Murcia.

Foto de familia del PP en el encuentro de Murcia. Ical

Opinión

La Declaración preventiva de Murcia

"En esta bipolaridad política, nerviosa y de mal asiento, Alberto Núñez Feijóo necesita, sin embargo, acotar el campo. Tener un VAR en Génova para que esta vez los barones no le pillen en fuera de juego".

Publicada
Actualizada

Anda el PP en un dilema clásico: el del perro del hortelano y el de la gata Flora. El de la cal y la arena, sin saber, como la mayoría, cuál es la palada buena. Los populares parecen perdidos en la búsqueda de la inhóspita y fría moderación en la era de los extremos, mientras lanzan algún puñetazo al aire denso y cargado de Vox.

En esta bipolaridad política, nerviosa y de mal asiento, Alberto Núñez Feijóo necesita, sin embargo, acotar el campo. Pintar de blanco las líneas de fondo y de banda para poder pitar si el balón se sale. Tener un VAR en Génova ahora que se avecina un nuevo ciclo electoral, para que esta vez los barones no le pillen en fuera de juego.

Solo así se entiende mejor la Declaración de Murcia firmada por todos los presidentes autonómicos populares este fin de semana. Fueron pasando uno a uno, con puesta en escena de capitulaciones de la Corona de Castilla, bajo la mirada de Feijóo en el cogote para que ninguno escurriese el bulto en el último momento.

El documento de Murcia es un pentagrama que marca la melodía para que el PP de los próximos años suene afinado. Es, incluso, un puñetazo elegante en la mesa de la dirección nacional para que nadie se desmadre y no aparezcan una mañana titulares con vicepresidentes ajenos o inasumibles acuerdos de gobierno.

La Declaración ata a Juanma Moreno Bonilla y a Alfonso Fernández Mañueco, que, salvo sorpresa, serán los primeros en pasar por las urnas en 2026. Si en Andalucía o en Castilla y León hubiera que volver a pactar con Vox, esta vez las líneas rojas estarían negro sobre blanco. Si ambos respetan lo firmado, el margen de maniobra para acuerdos de legislatura con los de Santiago Abascal sería escaso, por no decir inexistente.

Este compromiso, previo a los programas electorales que ya están a punto de elaborarse, fija límites en igualdad e inmigración donde Vox no podría entrar. Recupera incluso medidas propuestas en la era Rajoy, como el visado por puntos para inmigrantes, rechazando categóricamente el “todos fuera por delincuentes” que exige Abascal y que provocó la ruptura de gobiernos autonómicos hace dos años.

Quiere Núñez Feijóo un ojo de halcón para evitar nuevos dobles botes que le compliquen su hipotético desembarco en La Moncloa. Hoy parece que desea ganar desde la moderación, incluso cuando lo moderado ya no es suficiente en España. Quién sabe mañana.

Esta preventiva Declaración de Murcia es un plan de Feijóo que, sin embargo, hace aguas. No hay papel más mojado que un compromiso electoral en manos de un político que toca con los dedos un gobierno. Lo que dice el candidato jamás lo escucha el presidente.

Más en Opinión