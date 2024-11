Después de seguir aguantando la verdad-mentira y la mentira-verdad, después de una manifestación o infestación en Valencia convocada por la extrema izquierda en Valencia que politizaba el dolor de los valencianos y estaba llena de ultras y hierba de toda España. Asistimos a la broma de nuevo del pacto de Estado del bipartidismo aderezada por el salir a aplaudir como focas a las ocho de la tarde. Este es el país del disparate continuo. Algunos deberían empezar a tomarse medicación. En cada generación siempre hay un grupo de idiotas convencido que el fracaso de su ideología y gestión es porque no lo dirigieron ellos.

Los progres se han inventado el derecho a la inmigración ilegal, a okupar una vivienda y a cobrar una paguita sin trabajar y sólo respetan el derecho constitucional de manifestación pacífica si les gusta tu pancarta. Siempre carroñean con los muertos e instrumentalizan a la gente para su provecho político. Cabalgan a lomos del odio.

La Ley de restauración de la naturaleza alienta el determinismo catastrófico de la DANA. Devolver el espacio ganado a la naturaleza para que se desarrolle agreste y salvaje, incontrolable y mortífera para el ser humano es letal. En nuestras comarcas este año se ha visto al lobo cada vez más envalentonado y más cercano a las poblaciones, su número aumenta y no hay control, hasta que se de alguna tragedia. Los hay que tienen el entendimiento para pasar el día.

El sector agroalimentario es clave para Castilla y León genera empleo y riqueza. A las puertas de la navidad los sindicatos quieren convocar una huelga general a primeros de diciembre en el sector de la industria cárnica. No es ninguna broma para tampoco para el sector ganadero y agrícola de la región ya castigado por mil palos.

No falta mucho para que Trump ponga fin a farsa de la guerra de Ucrania, el mayor ejercicio de lavado de dinero de la historia de la humanidad. Mientras Hollywood está en silencio haciendo las maletas. La OMS y el terrorismo ecológico y medioambiental provocado por los teóricos del calentamiento climático están empezando a temblar. Sin maquinaria y vehículos de combustión el luchar contra los destrozos de la DANA sería imposible. Los talibanes piden ser eliminados de la lista de terroristas.

Putin anuncia que occidente no es visto como un enemigo. Qatar ya ha dicho a Hamas que no son bienvenidos y tienen que marcharse. La llegada de Trump es una oportunidad para que la UE abandone su proteccionismo medioambiental y burocrático que se ha cargado el estado del bienestar y volvamos a rechazar la inmigración ilegal.

Que el hombre de confianza de la mayor banda de narcos de España fuera el jefe de la UDEF de la policía da mucho que pensar, al igual que los veinte millones emparedados. La detención tendrá que afectar a muchos más pues es imposible tal botín sin una amplia red de colaboradores. La realidad supera a la ficción. Si el alcalde corta pinos que no harán los vecinos. Una nación puede ser grande en poco tiempo con patriotismo, voluntad y firmeza por parte de sus gobernantes como ejemplos tenemos a El Salvador y a Argentina. Hay que saber votar. España está paralizada desde hace veinte años por lo menos, no hay sector en el que se vea un avance, el dinero no se gasta en el bien común. Viene el frío, mal asunto para los de Valencia.