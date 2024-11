Sin duda alguna, la máxima actualidad en estos días, y me temo que durante un cierto tiempo, es la DANA que desde el martes asola a la provincia de Valencia, con extensión a las provincias de Albacete, Málaga, Cádiz y Cuenca y desde ayer se desplaza hacia Castellón y el sur de Tarragona.

Sin duda, la mayor tragedia que hemos vivido en España desde hace muchas décadas, y de la que lamentablemente hay quien busca sacar rentabilidad política, olvidando que hasta el momento se ha llevado la vida de 158 personas y es tremendo el número de desaparecidos, sin poder evaluar el enorme coste económico de los daños.

Aunque todo el mundo utiliza el término DANA, no todos saben que este acrónimo corresponde a una Depresión Aislada en Niveles Altos, que es un fenómeno meteorológico en forma de aire que se desprende por completo de una corriente muy fría y desciende sobre otra de aire caliente.

Produce grandes perturbaciones atmosféricas acompañadas de precipitaciones muy intensas, lo que explica su repetición en el levante español ante la elevada temperatura del Mediterráneo.

Antiguamente se hablaba de gota fría, y los que tenemos cierta edad recordamos aquella gota fría que provocó el desbordamiento del Turia y las tremendas inundaciones que asolaron Valencia en 1957.

Yo tenía entonces 11 años pero aún recuerdo una foto en la prensa de los ministros de Franco visitando aquel desastre calzando botas altas de goma, y con un título que se prestaba a una doble interpretación. Decía: 'Valencia, los ministros se ponen las botas'.

Por cierto, aquello motivó que Franco decidiera desviar el cauce del Turia para evitar que aquello se repitiera. ¿Os imagináis lo que hubiera ocurrido con esta DANA si no se hubiera desviado el río?

Además, se construyó un conjunto de embalses y presas para controlar el caudal del río, muchos de los cuales han sido derribados con el pretexto del cambio climático y el mandato de Chimo Puig y su plan de restauración fluvial, plan diseñado al dictado de los ecolojetas urbanistas de Bruselas.

Desde sus despachos deciden lo que hay que hacer en un campo que no han pisado en su vida, y adjudican el origen de estos trastornos meteorológicos al cambio climático. Por cierto, en esa región se han producido estos fenómenos en 26 ocasiones desde 1300.

Al cambio climático se suman problemas urbanísticos y en esa zona es frecuente la construcción de viviendas en antiguas rieras, es decir, en lo que fue el cauce de diversos arroyos, hoy secos, hasta que recuperan su antiguo caudal en situaciones como las actuales.

También se invoca como agravante del desastre la particular orografía de la región.

Y ante este auténtico desastre, los responsables políticos, en lugar de hacer un frente común y aparcar sus diferencias, aunque sólo fuera por respeto a los muertos y sus familias, abren una guerra tratando de eludir su responsabilidad, no en la génesis de la DANA, sino en la prevención y la respuesta para aminorar los efectos de la misma.

El ministro del Interior culpabiliza al presidente de la Comunidad de actuar tardíamente, y la delegada del Gobierno ha tenido el valor de desmentir al ministro que acusaba al presidente Mazon de actuar con retraso, en un tema que es de competencia autonómica.

Ocultando que cuando el fenómeno afecta a más de una comunidad, y en este caso afecta fundamentalmente a Valencia, pero también a Andalucía, Murcia, Castilla la Mancha y Cataluña, y hoy se amplía la alarma roja a Baleares, Gobierno Central asume la responsabilidad.

Por cierto una vez más hay que felicitar a la UME por la prontitud y la eficacia de su actuación, a la que se sumarán en el día de hoy otros 500 militares, que llevan desde el primer día dispuestos a colaborar. Su creación fue el único acierto de Zapatero en sus dos legislaturas.

Critican al presidente valenciano por tardar en tomar decisiones y no valorar suficientemente el peligro que se avecinaba y publicar un tweet en el que afirmaba que a las seis de la tarde comenzaría a disminuir.

En su descargo hay que recordar que las previsiones metereológicas las hace la Aemet que depende del Ministerio del Interior, al igual que la Confederación Hidrológica.

Desde luego nada que ver cuando al inicio de la pandemia el portavoz del Ministerio de Sanidad nos anunció que en España habría a lo sumo dos o tres casos y que se mantuvo en su cargo durante el tiempo que el Gobierno nos mantuvo inconstitucionalmente confinados.

Además, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz Pilar Bulerías no hizo ninguna referencia al tema.

Mientras tanto en Madrid, el Gobierno decreta tres días de luto nacional y el Senado y el Congreso deciden no celebrar las sesiones previstas... pero el Gobierno decide que se celebre un Pleno Extraordinario con un único punto en el orden del día que es la convalidación de un Decreto Ley para hacerse con el control absoluto de RTVE.

Pleno al que no asistieron los diputados del PP, los de Vox y los dos de Compromís, algo que ha sido muy criticado, especialmente por el líder de la oposición Núñez Feijóo, quien ha sido el primer líder político que se ha trasladado a Valencia a respaldar al presidente Mazón y mostrar su solidaridad a los valencianos.

Poco después se desplazó el Presimiente Sánchez, que fue recibido con "ovaciones" como le ocurre cada vez que pisa la calle, prometiendo el apoyo del Gobierno a las víctimas. Esperemos que no se repita lo ocurrido con el volcán de La Palma...

Desde Zarzuela, el Rey Felipe VI ha expresado su solidaridad con los afectados y ha anunciado la visita de los Reyes este fin de semana, además de ofrecer la colaboración de las unidades militares adscritas a la Casa Real.

Y para terminar, quiero expresar mi reconocimiento a la solidaridad de todos los españoles con los valencianos, y una repulsa absoluta a esos grupos que han aprovechado el caos que se vive en los pueblos afectados por la DANA para asaltar tiendas, grandes superficies y hasta cajeros automáticos.

No precisamente para llevar agua, leche u otros alimentos para sus familias. Afortunadamente una cuarentena de ellos han sido detenidos e incluso alguno ha entrado en prisión, y a todos ellos les daría un escobón y les pondría a limpiar las calles. Pero me temo que no va a ser así.

Pero como el tema dará para mucho, lo dejo por hoy.

Hasta la semana que viene.