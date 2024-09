A propósito de la dimisión de la gerente de salud de El Bierzo

Como ciudadana considero que mis derechos están siendo vulnerados. En el Hospital del Bierzo, sea porque se les paga poco a los médicos o sea porque es un hospital en decadencia y que ofrece pocas posibilidades de investigación y desarrollo, falta personal.

Falta personal hasta el punto de que en oncología a mi padre, enfermo de cáncer de páncreas, no le ha atendido el mismo oncólogo en meses (más de medio año). El sufrimiento psicológico añadido al de la propia enfermedad es brutal. Y es evitable.

¿Qué tipo de seguimiento médico le puede hacer un pobre doctor que viene de sustituto a atender a más pacientes oncológicos de los que debería? Personal médico, pacientes y familiares de pacientes estamos desesperados.

Por otro lado, debido a esta enorme falta de personal, las últimas veces que he ido con mi padre a consulta hemos tenido que esperar horas en oncología. Los responsables parchean enviando a médicos de León o de Valladolid a costa de la calidad del servicio.

No queremos que anden médicos apurados de Valladolid o de León. Queremos que haya plantilla fija y con unas condiciones laborales adecuadas en todas las especialidades. ¿Qué pasa en El Bierzo? ¿Por qué no hay al menos cinco oncólogos en plantilla? ¿Por qué hay que saturar a los médicos de medicina interna?

Puedo entender o creo que intuyo que el personal sanitario no quiere venir al Bierzo por varios motivos: falta de prestigio del hospital, falta de recursos y proyectos para el desarrollo profesional, situación en zona semirural, etc.

Ustedes, señores y señoras que gestionan deben poner soluciones a estas circunstancias: si el hospital del Bierzo es una zona de difícil cobertura, precisamente deben poner más atención y dinero en él que en otras zonas. Paguen salarios más altos, creen proyectos de investigación, ofrezcan contratos largos, etc.

Esto no es ninguna novedad, yo personalmente he trabajado en la educación pública y en algunas comunidades autónomas las plazas de educación de difícil cobertura llevan varias ventajas añadidas para compensar. Échenle imaginación, dinero y ganas.

Pero soluciones tiene que haber, porque yo me niego a que mi padre tenga una atención ya no mediocre, sino nefasta comparada con la de otros ciudadanos de la comunidad autónoma o la de otras comunidades. Yo no soy menos ciudadana. Se me debe garantizar el mismo derecho a la sanidad pública.

Los y las bercianas merecemos los mismos derechos y servicios que cualquier otro ciudadano que viva en una ciudad más grande.

No quiero llegar a casa, que mi padre esté cada vez más delgado y escucharle "me van a dejar morir como a un perro en el hospital del Bierzo". Y tener que mentirle, quitarle importancia a la falta de organización de nuestro hospital.

Mentirle sabiendo que una asistencia irregular va a suponer un empeoramiento de su tratamiento y seguimiento, un deterioro psicológico mayor al sentirse abandonado por la falta de personal, así como un acceso también menor a terapias más innovadoras que sí se reciben en otros hospitales.

Hagan algo REAL. Los ciudadanos no somos imbéciles. Cuando un hospital funciona regular se nota, y más cuando llevamos años usando la sanidad pública y vemos señales claras de un desmantelamiento constante de la misma.

Impuestos pagamos. Miren a ver cómo los invierten.

Hagan algo ya.

PD: que dimita la gerente del hospital no es hacer algo. Meter dinero, proyectos y traer personal sí.

Tamara Lamas Pacios. Ponferradina de 33 años. Usuaria de la sanidad pública.