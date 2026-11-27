Vista panorámica de la planta que Michelin tiene en Valladolid El ESPAÑOL

CSIF mantiene su liderazgo como sindicato en Michelin con cuatro de los 13 representantes

CSIF se mantiene como primera fuerza sindical en el Comité Intercentros de Michelin España Portugal (MEPSA).

El sindicato ha conseguido cuatro de los 13 representantes en las elecciones celebradas durante los últimos días en las plantas de Valladolid, Aranda de Duero y Almería.

CCOO y UGT han obtenido tres representantes cada uno. Por su parte, CGT, CCM y USO han logrado un delegado cada uno.

El Comité Intercentros reúne a las tres fábricas, que suman una plantilla de unos 3.000 trabajadores. Las plantas vascas de Vitoria y Lasarte no forman parte de este órgano de representación.

Desde CSIF han valorado el resultado y han agradecido la confianza de los trabajadores.

El sindicato considera que el respaldo obtenido refleja el apoyo a un modelo sindical “más profesional, menos ideológico, pero más útil” para defender los intereses laborales de la plantilla.

Las últimas votaciones se cerraron este viernes al mediodía en las fábricas de Valladolid y Aranda de Duero.

Con los resultados ya definidos, el principal reto será la negociación del próximo convenio colectivo.

El actual finaliza el 31 de diciembre y las conversaciones para alcanzar un nuevo acuerdo comenzarán próximamente.

CSIF señala que uno de sus objetivos será garantizar que los salarios no pierdan poder adquisitivo. También considera prioritario mejorar las condiciones laborales y avanzar en medidas que faciliten la conciliación de la vida laboral y familiar.