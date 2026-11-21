Rocío Vargas, Judith Sánchez y Teresa Martín posan con una representación de perfumes, decoración navideña y juguetes de la campaña 'La Navidad que nos gusta'. Cristian de la Fuente

Lo que el cliente no ve de la Navidad en Alcampo

La Navidad ya ha llegado a Alcampo. Aparecen los primeros turrones. Los juguetes ganan metros. Los árboles, luces y guirnaldas desplazan a la papelería.

Empiezan a verse lechazos, jamones, cavas, panettones y los primeros estuches de perfume. Hasta calendarios de Adviento para perros y gatos.

El hipermercado de Alcampo en Burgos se transforma, como también los de Aranda, Ávila y Soria y el resto de supermercados de la compañía en Castilla y León, y el comentario surge casi de inmediato: “Cada año empieza antes la Navidad”. Y no le falta razón.

Lo que el cliente no ve es que detrás de “La Navidad que nos gusta”, la propuesta con la que Alcampo ambienta este año sus tiendas, hay un gran equipo que lleva meses trabajando para hacerla posible.

La campaña, que concentra entre noviembre y diciembre las mayores ventas del año, se cocina mucho antes.

El punto de partida está en la Navidad anterior, cuando los equipos repasan con lupa lo ocurrido: qué se vendió, qué funcionó mejor, qué tuvo menos salida y dónde faltó mercancía.

Con ese balance, la nueva campaña empieza a tomar cuerpo en primavera. La Central de Compras dibuja el armazón de la Navidad.

Negocia con proveedores, define buena parte del surtido común y fija las grandes apuestas.

Después, los responsables de cada mercado en el hipermercado ajustan cantidades, incorporan referencias de proveedores nacionales y locales y afinan en función de sus ventas y del perfil de sus clientes. Lo que vuela en Burgos no siempre vuela en Soria o Valladolid. Y a la inversa.

En pleno junio, con las primeras olas de calor, Carlos Sanz, responsable de ultramarinos dulce y salado, cierra las primeras compras de turrones.

Estela Soto, Carlos Sanz, Martina Santos e Idoia Gutiérrez, responsables de los mercados de carnicería, ultramarinos, pescadería y bodega. Cristian de la Fuente

En julio, Javier Martín, responsable de charcutería, reserva jamones de alta gama. A finales de agosto, cuando muchos clientes aún están de vacaciones, Estela Soto, responsable de carnicería y panadería, encarga las aves navideñas, con las pulardas, los capones rellenos…, y avanza los pedidos de panettones y pastas navideñas.

El cliente todavía no piensa en roscones ni en lechazos, pero el hipermercado ya prepara parte de lo que meses después se comerá, se regalará o servirá para decorar los hogares durante las fiestas.

Es a partir de septiembre cuando la campaña entra en una fase más operativa. Y aquí cada mercado corre a una velocidad distinta. “En septiembre se compran todos los juguetes”, resume Teresa Martín, responsable de juguetes y librería.

Judith Sánchez, encargada del universo de la casa, dibuja la Navidad de la sección de decoración navideña antes incluso de verla desplegada.

Decide cómo y cuándo quiere que lleguen las colecciones de guirnaldas, árboles, luces, bolas o las figuras decorativas y, con una muestra de cada caja, monta en el almacén su particular “museo”.

Ese catálogo físico le servirá después para decidir sobre plano dónde irá cada artículo y qué se montará cada día.

Ya en octubre, carnicería arranca las previsiones de lechazos, “la joya en Burgos”, cochinillos y otras piezas navideñas porque “esperar demasiado puede significar encontrarse después con menos producto disponible”, explica Soto.

Se cierra el grueso de los pedidos de turrones y Martín pisa el acelerador en charcutería con jamones, quesos, patés, foie, tablas y lotes.

Octubre es también el mes en que la Navidad comienza a brindar. Idoia Gutiérrez, responsable de bodega y bebidas, ya tiene comprados cavas y sidras y, en los últimos días del mes, llega el turno de vinos deo y frisantes.

Rocío Vargas, encargada de perfumería, activa por esas fechas pedidos y programaciones de colonias, estuches y productos de cuidado facial.

La fiesta del montaje

Y entonces se produce, como lo define Judith Sánchez, “la fiesta del montaje”. Toda esa Navidad planificada durante meses salta de los pedidos, previsiones y hojas de cálculo para hacerse visible en la tienda.

El primer ‘síntoma’ de Navidad aparece en forma de turrón. Antes esperaba a que pasara el puente de Todos los Santos; ahora se adelanta una semana.

Los primeros en tentar al cliente son los turrones de capricho, “esos que entran por los ojos”, explica Sanz, mientras los panettones “vuelan en cuanto aparecen en el lineal”.

Con los turrones se desencadena el “efecto dominó”. La Navidad necesita metros y el hipermercado mide exactamente los mismos metros cuadrados que el resto del año.

Así que toca encajar piezas. Durante semanas, el establecimiento se convierte en un gran ‘tetris’ navideño. Mientras el turrón toma prestado algún metro de la frutería, en la otra punta de la tienda arranca el montaje de juguetes y la decoración va entrando por entregas.

La papelería se desplaza, los juguetes amplían superficie, la librería adquiere más protagonismo y la decoración navideña cobra fuerza.

Ahí entra en juego Sánchez, que organiza el montaje casi al milímetro. Con el “museo” que preparó previamente en el almacén, va decidiendo qué zona se implanta cada día.

Primero las luces, después las guirnaldas, luego los árboles y, por último, las distintas temáticas cuando se retiran las flores de Todos los Santos y pasa Halloween.

Ese baile de metros no termina en la sala de ventas. Detrás, en el almacén, el espacio prima. A la mercancía habitual se suman juguetes, turrones, decoración y, conforme avanza el calendario, el resto de productos navideños. Pero el espacio sigue siendo el mismo. “El almacén no crece en Navidad”.

La solución es escalonar las llegadas para que el propio hipermercado pueda seguir funcionando. En juguetes, por ejemplo, entra alrededor del 70% de la mercancía para realizar el primer montaje y el 30% restante se solicita según avanzan las ventas.

Con los turrones ocurre algo parecido: se empieza con pocas cajas de cada referencia y se repone conforme salen. Así se evita que toda la Navidad aterrice a la vez en el almacén y resulte imposible moverse entre cajas y palés.

Pese a todo, en noviembre el equilibrio se vuelve muy ajustado. “Llega un momento que colapsas el almacén”, reconoce la responsable de bodega.

“Hay que tener producto suficiente para no quedarse corto, pero durante unos días esa mercancía todavía no ha encontrado salida en la tienda”, subraya.

Mientras juguetes, turrones y decoración continúan reponiéndose, empiezan a aterrizar productos que hasta entonces habían permanecido sobre el papel. Es el caso de los congelados.

“La campaña empieza el 1 de noviembre”, comenta Martina Santos, responsable de pescadería, congelados y semiconservas.

Gambones y langostinos congelados compiten en espacio con nécoras y bueyes, crudos o cocidos, y surgen los sorbetes de limón o mandarina, y la fruta congelada para postres.

“Hay productos que solo se venden en Navidad”, expone Santos, quien añade que los clientes aprovechan también para comprar marisco vivo para congelarlo en casa.

Casi al mismo tiempo llegan las primeras entregas de charcutería: jamones, quesos, patés, foie, tablas y lotes. “Primera entrega, porque la fuerte será a finales de noviembre”, afirma el responsable de este mercado.

En perfumería, la Navidad entra de forma más gradual. Vargas despliega “poquito a poco” las propuestas para el amigo invisible; primero unas cabeceras, después una mesa y, conforme avanzan los días, más colonias y estuches de regalo.

Cuando noviembre encara sus últimos días, bodega recibe buena parte de las entradas programadas y, superado el Black Friday, las cabeceras se llenan de todo tipo de cavas, sidras, vinos y licores.

Puente de la Inmaculada

Y así llega el puente de la Inmaculada, con el hipermercado convertido ya en un escenario plenamente navideño y con toda la campaña “La Navidad que nos gusta” a la vista del cliente.

Las luces están encendidas, los árboles montados y Papá Noel, los tres Reyes Magos, elfos y cascanueces comparten protagonismo con las vajillas navideñas.

La juguetería rebosa ilusión; los lineales de turrones y panettones están desplegados; perfumería suma más estuches y colonias, y bodega se llena de bebidas para festejar.

Hasta el rincón de mascotas entra en escena con calendarios de Adviento para perros y gatos, panettones y regalos. “Son un miembro más de la familia”, detalla Carlos Sanz, responsable de esta sección.

En la zona de frescos, la Navidad también se hace más visible. Charcutería aumenta el volumen de jamones, quesos, patés y lotes, mientras carnicería comienza a recibir las aves navideñas reservadas meses atrás y los lechazos se hacen hueco junto a cochinillos y cabritos, entre solomillos y entrecots.

Javier Martín, responsable de charcutería, muestra la sección de jamones Cristian de la Fuente

Es entonces cuando el cliente entra de lleno en la campaña. Llegan las primeras grandes compras para las fiestas justo cuando los equipos del hipermercado sienten que llevan meses “viviendo la Navidad”.

Han hecho previsiones, pedidos, recibido mercancía, movido mercados y montado campañas. Para el cliente, diciembre es el arranque. Para ellos, es la recta final.

Sin embargo, hay una sección que trabaja a otro ritmo. En pescadería no valen las programaciones. El producto fresco se pide prácticamente al día porque “la oferta es el mar”, señala la responsable del mercado.

“Se puede calcular cuánto se quiere vender, pero no siempre cuánto habrá disponible”. Y semiconservas también tiene su propio reloj.

El salmón ahumado, las gulas, las anchoas o las gildas disparan sus ventas en estas fechas, pero “su fecha de caducidad impide hacer el pedido al principio de las Navidades”, explica Santos.

A esas alturas, el hipermercado ya vive pendiente del reloj. Los lineales se vacían y vuelven a reponerse, los encargos se acumulan en los mostradores y el ritmo crece hasta desembocar en los días 22 y 23 de diciembre, dos de las jornadas de mayor venta del año.

Nochebuena apenas da un respiro. Enseguida da comienzo otra cuenta atrás para el 31 y, tras las campanadas, llega el último sprint de Reyes.

El 6 de enero pone el punto final a la campaña y, sin pausa, el hipermercado recupera su ritmo habitual. Se desmontan las exposiciones, se recuperan metros y cada mercado vuelve rápidamente a su sitio.

Las luces navideñas se apagan en los pasillos, pero en las mesas de trabajo ya empiezan a encajarse las piezas de la próxima “Navidad que nos gusta”.