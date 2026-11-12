Presentación de la campaña de Caja Rural de Zamora 'Green Friday' en anteriores ediciones. Archivo.

Caja Rural apuesta por el 'Green Friday' en León y bonifica con un 10% las compras en el comercio local

Apuesta directa por el bolsillo del consumidor y escudo protector para los negocios de barrio frente a las grandes plataformas. Caja Rural pone en marcha desde este viernes 13 de noviembre —y hasta el próximo día 24— una nueva edición de su campaña 'Green Friday' en la provincia de León.

Una ofensiva comercial que bonificará con un 10% de descuento directo las compras efectuadas en los establecimientos adheridos de la provincia.

La promoción, diseñada para incentivar el consumo de proximidad en la antesala de la campaña navideña, establece un tope de devolución de 30 euros por operación (aplicable en compras de hasta 300 euros) y un límite máximo acumulado de 300 euros por cliente durante los doce días de vigencia.

Para acceder a esta rebaja inmediata, los usuarios únicamente deberán abonar sus compras utilizando tarjetas de crédito, débito o joven de la entidad cooperativa.

Escaparates con QR

La iniciativa abarca un amplio abanico de sectores comerciales y de servicios en toda la geografía leonesa.

Los establecimientos participantes lucirán en sus escaparates una pegatina distintiva con el código QR oficial de la campaña, a través del cual los consumidores podrán consultar al instante el listado completo de comercios incluidos, información que también se encuentra operativa en el portal web cajaruraldigital.com.

Mediante este despliegue promocional, Caja Rural refuerza su modelo de banca cooperativa y de cercanía, tratando de retener el gasto en el tejido empresarial leonés y ofreciendo a los pequeños comerciantes una herramienta competitiva de fidelización en uno de los periodos más determinantes del calendario comercial del año.