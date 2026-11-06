Lo que no te cuentan de las castañas y tienes que saber para que no se estropeen

El otoño no solo tiñe de un marrón y un rojizo plomizo las calles y revuelve la estabilidad meteorológica que marca el verano, sino que también deja su impronta en nuestras cocinas. Y si hay unos sabores que caracterizan esta época, estos son los de las castañas.

El arraigo a nuestro recetario culinario está más que consolidado. Crudas, para disfrutarlas en su estado más puro y como un snack. Asadas, para caramelizar sus azúcares naturales y acentuar el dulzor tostado. O cocidas, para preparar un rico puré como guarnición a una carne roja en estas fechas.

Pero a pesar de su amplia presencia en las casas, existen múltiples falsas creencias sobre ellas. Especialmente relativas a su conservación, provocando en no pocas ocasiones que se arruinen algunas de sus características organolépticas.

El aspecto hace rápidamente pensar que pueden tratarse como un fruto seco al uso. Pero, aunque a nivel botánico cumplen con todos los parámetros que la ciencia estipula, la realidad es muy diferente.

Mientras tanto, muchas personas las almacenan durante semanas o hasta meses en la despensa, esperando que sus propiedades se mantengan intactas.

Primera pista antes de comprar

El aspecto de las castañas invita a pensar que pertenecen al mismo grupo que los tradicionales frutos secos como las avellanas, cacahuetes o nueces.

Pero una de las principales pistas que nos pueden hacer pensar que igual estábamos equivocados es su disposición en el supermercado antes de comprarlas.

En Mercadona se sitúan en la sección de Frutas y Verduras. No es una casualidad, se debe a que su conservación ha de llevarse a cabo de forma diferente a los frutos secos al tratarse de un producto fresco de temporada.

Precisamente, es recomendable consumirlas relativamente pronto, en unos 15 días, una vez compradas, ya que de esta manera podremos disfrutar de sus principales características nutricionales.

La castaña es un alimento saludable. Incluso muchos nutricionistas recomiendan incluirlas en la dieta. Tienen una concentración muy alta de carbohidratos, hasta un 44%, y de agua, un 53%. La proporción de grasa y proteínas es muy inferior a la de otros frutos secos, apenas un 3% aproximadamente.

Imagen de unas castañas guardadas en el frigorífico junto a los productos frescos. Mercadona

Al tratarse de un producto fresco, la principal recomendación es que se conserve como tal. Es preferible guardarlas en la nevera, en su propia malla si es posible, para que el aire circule entre ellas.

De la nevera al plato

Una vez sabido que las castañas no son un fruto seco propiamente dicho, es momento de dar rienda suelta a la creatividad culinaria. El otoño no sería lo mismo sin su aroma tras ser asadas.

La tradición de las castañas impera en nuestras cocinas con la llegada del frío y también pueden ser disfrutadas en casa. Disfrutar de ellas bien calentitas y tenerlas listas para compartirlas es más sencillo de lo que parece.

Cocinadas en la olla, en el horno o en la freidora de aire, cualquier forma vale para darse un buen homenaje y entrar en calor en estas fechas. Para ello, el vídeo que sale a continuación puede darte alguna idea de cómo cocinarlas para sorprender a tus invitados o a tus propios familiares.

Estos son los tiempos y temperaturas idóneas para cocinar las castañas, según Mercadona

Ya sabes que las castañas no son un fruto seco y que tampoco están hechas para quedarse olvidadas durante meses en la despensa después de comprarlas en el supermercado.

Es trascendental conservarlas correctamente y consumirlas en su momento para poder disfrutar de la mejor manera de su sabor y de su textura.

Y si optas por asarlas, solo te quedará una cosa por hacer, que es disfrutar de uno de los sabores que más caracteriza al otoño y a la llegada del frío.