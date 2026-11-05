Cartif desarrolla tecnologías digitales para reducir y optimizar el consumo energético de los edificios

Con la llegada del frío, los edificios vuelven a enfrentarse al reto de mantener una temperatura cómoda sin disparar el consumo energético.

En los últimos años se han redoblado los esfuerzos de desarrollo tecnológico en esa dirección.

En Valladolid, la torre de FASA es un exponente visible de ello. Su fachada, transformada durante el proyecto europeo REMOURBAN, incorpora aislamiento térmico y paneles fotovoltaicos que contribuyen al suministro energético del conjunto residencial.

La intervención, coordinada por CARTIF, también alcanzó a cerca de 400 viviendas, donde se renovó la red de calor, se incorporó el uso de biomasa y se introdujeron herramientas de gestión energética.

La rehabilitación de FASA demuestra que un edificio construido hace décadas puede mejorar sustancialmente su comportamiento energético. Para ello se requiere de un diagnóstico preciso e individualizado.

La digitalización juega un papel importante en esa fase. Está transformando la manera de conocer, diseñar, rehabilitar y gestionar los edificios, y abre nuevas posibilidades para actuar sobre ellos durante toda su vida útil.

En este ámbito trabaja el centro tecnológico CARTIF, que desarrolla soluciones para mejorar la eficiencia energética de edificios residenciales, públicos e históricos.

Su actividad abarca desde la creación de modelos digitales y herramientas de simulación hasta sistemas inteligentes de control, pasando por tecnologías que ayudan a aprovechar mejor los materiales de construcción.

Proyecto Remourban. Torre de FASA Cartif

Conocer para rediseñar

Una vivienda puede perder calor por las ventanas, una fachada mal aislada o una cubierta deficiente. Sus instalaciones también pueden consumir más energía de la necesaria.

Sin embargo, identificar estos problemas y elegir la solución más adecuada no siempre resulta sencillo, especialmente cuando se trata de edificios antiguos sobre los que existe información incompleta.

Para facilitar este diagnóstico, CARTIF trabaja con tecnologías de digitalización y modelado de edificios, como BIM (Building Information Modeling).

Estos modelos permiten reunir en una representación digital información sobre la geometría del inmueble, sus características constructivas, materiales e instalaciones.

Combinados con datos de consumo y simulaciones energéticas, ayudan a comprender su comportamiento y evaluar posibles mejoras.

CARTIF también trabaja con estándares como CityGML para representar digitalmente en 3D entornos urbanos, sus edificios y su relación con infraestructuras como las redes de calor.

El siguiente paso consiste en utilizar esa información para tomar decisiones antes de iniciar las obras. ¿Qué ahorro permitiría sustituir las ventanas? ¿Qué ocurriría si se mejorase el aislamiento de la fachada? ¿Sería más eficaz renovar la calefacción?

Las herramientas de simulación permiten comparar alternativas considerando el consumo energético, los costes y las necesidades de los usuarios.

CARTIF ha trabajado en el desarrollo de estas capacidades en proyectos como OptEEmAL y BIM-SPEED, orientadas a agilizar el diseño de rehabilitaciones energéticas y facilitar la colaboración entre los profesionales implicados.

El objetivo es pasar de intervenciones aisladas a actuaciones planificadas a partir de información compartida, reduciendo errores y buscando las combinaciones de soluciones más adecuadas para cada edificio.

Hacia la gestión digital

Un mismo edificio debe responder a situaciones muy diferentes: una mañana de invierno, una tarde de verano o una jornada en la que apenas hay personas en su interior.

Su funcionamiento puede cambiar considerablemente según la temperatura exterior, la ocupación o los hábitos de sus usuarios.

Aquí entra en juego una nueva generación de tecnologías capaces de analizar lo que sucede en el inmueble y ayudar a gestionar sus instalaciones.

Mediante sensores, sistemas de monitorización y algoritmos de control inteligentes, es posible conocer los consumos, detectar ineficiencias y ajustar el funcionamiento de la climatización a las necesidades reales.

CARTIF investiga estas soluciones en el proyecto europeo BuildON, que desarrolla herramientas para supervisar, evaluar, predecir y optimizar el comportamiento energético de distintos tipos de edificios.

Una de sus aplicaciones es el control predictivo: utilizar información sobre las condiciones previstas y el funcionamiento de las instalaciones para anticipar necesidades de calefacción o refrigeración, en lugar de actuar únicamente cuando cambia la temperatura interior.

Esta evolución se apoya también en los denominados gemelos digitales, representaciones virtuales que combinan modelos del edificio con datos sobre su funcionamiento real.

Gracias a estos modelos, los responsables de las instalaciones pueden analizar escenarios, evaluar decisiones y mejorar la gestión energética sin depender exclusivamente de la experiencia acumulada.

En el marco del proyecto europeo DigiBUILD, CARTIF también ha desarrollado un gemelo digital de la red de calor del barrio de FASA, en Valladolid, para apoyar su gestión y mejorar su eficiencia energética.

El reto es especialmente interesante en edificios históricos, donde las posibilidades de intervención física son más limitadas.

A través de SMARTeeSTORY, CARTIF desarrolla gemelos digitales, herramientas de gestión de información y estrategias de control inteligente para mejorar su rendimiento energético respetando sus características patrimoniales.

Construcción eficiente

La transformación del sector de la construcción plantea, además, otro desafío: reducir no solo la energía que consumen los edificios, sino también los recursos necesarios para construirlos y rehabilitarlos.

Cada intervención implica utilizar materiales, generar residuos y tomar decisiones que condicionarán el futuro del inmueble.

Por eso, CARTIF investiga cómo incorporar criterios de economía circular desde las primeras fases de diseño, mediante herramientas que permitan evaluar la huella ambiental de las soluciones constructivas, identificar materiales reutilizables y facilitar futuras intervenciones.

Es una de las líneas de trabajo de SIRCULAR y DTERBIM, dos proyectos europeos que combinan tecnologías digitales y sostenibilidad para avanzar hacia edificios concebidos desde una perspectiva de ciclo de vida completo.

Este enfoque tendrá uno de sus próximos escenarios de demostración en pleno centro de Valladolid.

El conjunto de la antigua Electra Popular Vallisoletana, construida a principios del siglo XX, será objeto de una transformación que combinará rehabilitación y nueva construcción para albergar un complejo de 64 viviendas para personas mayores.

Visita del consorcio de DTERBIM al edificio Electra Cartif

La intervención contempla mejoras de aislamiento, climatización geotérmica y sistemas de monitorización, mientras el proyecto DTERBIM prevé demostrar cómo las herramientas digitales sirven para optimizar su funcionamiento y facilitar la reutilización de materiales.

De FASA a Electra Popular, las intervenciones sobre el parque inmobiliario de Valladolid comparten un mismo objetivo: aprovechar el patrimonio construido para responder a las necesidades residenciales y energéticas actuales de la ciudad.