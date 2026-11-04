Trapa reinventa el polvorón de toda la vida con una versión de chocolate para esta Navidad

Hay tradiciones que nunca faltan en Navidad y el polvorón es, sin duda, una de ellas.

Este año, Chocolates Trapa propone darle una vuelta a uno de los dulces más emblemáticos de estas fiestas con una nueva versión en la que el chocolate es el gran protagonista.

Para ello, la histórica chocolatera española, que celebra su 135 aniversario, se ha aliado con E. Moreno, una de las firmas de referencia de Estepa, cuna de los mantecados y polvorones tradicionales, para crear una propuesta que combina lo mejor de ambos mundos: el saber hacer de la repostería tradicional andaluza y la experiencia de una de las marcas de chocolate más históricas de nuestro país.

El resultado es un polvorón de Estepa con pepitas y cobertura de chocolate Trapa, una reinterpretación de la receta de toda la vida que conserva su característica textura delicada y quebradiza, pero incorpora un toque mucho más goloso.

En su interior, las pepitas de chocolate aportan intensidad y un agradable contraste de texturas, mientras que una fina cobertura de chocolate fundido envuelve cada pieza, creando una capa crujiente que se funde en la boca junto al polvorón.

La elaboración mantiene la esencia del obrador tradicional, con ingredientes reconocibles y procesos cuidados que respetan las características de este dulce tan ligado a la Navidad.

Tras el horneado, cada polvorón se recubre con chocolate Trapa fundido, un paso que aporta una nueva dimensión de sabor y textura sin renunciar a la personalidad del producto original.

El contraste entre el interior tierno y quebradizo, las pepitas de chocolate y la cobertura exterior convierte cada bocado en una experiencia diferente, en la que la intensidad del cacao se combina con los matices característicos del polvorón de Estepa.

Una combinación pensada para los amantes del chocolate que promete hacerse un hueco entre los imprescindibles de las sobremesas navideñas, junto a los turrones, mazapanes y otros dulces tradicionales.

Una forma diferente de disfrutar de un clásico que también resulta perfecta para compartir en familia, acompañar el café o poner el broche dulce a las celebraciones de estas fechas.

Con este lanzamiento, Trapa amplía su presencia en el universo de los dulces navideños, una categoría en la que ya cuenta con una amplia gama de turrones de chocolate que incluye diez referencias, desde los clásicos crujientes de chocolate con leche hasta propuestas más originales, como el turrón de chocolate con grageas de cacao o el de chocolate blanco crujiente con limón.

Una colección que este año estrena, además, una imagen renovada, con un packaging más elegante y actual en el que cobra especial protagonismo el característico naranja de la marca.

La colaboración con E. Moreno le permite adentrarse ahora en uno de los productos más representativos de la repostería española, combinando tradición e innovación.

Dos marcas con historia

Detrás de este lanzamiento se encuentran dos firmas españolas que comparten una misma manera de entender la elaboración de sus productos: respeto por la tradición, atención a la calidad y una apuesta constante por la innovación.

Chocolates Trapa, fundada en 1891 por los monjes trapenses de San Isidro de Dueñas (Palencia), lleva 135 años formando parte de los momentos más dulces de varias generaciones.

Desde sus orígenes, la compañía ha construido su identidad alrededor del chocolate, evolucionando con los hábitos de consumo y desarrollando nuevas propuestas sin perder su vínculo con la tradición chocolatera.

Especialmente significativa ha sido la transformación emprendida a partir de 2013, cuando la compañía inició una nueva etapa con capital 100 % español.

Desde entonces, Trapa ha impulsado la modernización de sus instalaciones, la ampliación de su catálogo y la mejora de sus formulaciones, convirtiéndose en una de las principales empresas chocolateras del país.

Pionera en eliminar el aceite de palma de todos sus productos, también ha apostado por el desarrollo de referencias sin azúcar y con 0 % azúcares añadidos, así como por ampliar las ocasiones en las que disfrutar del chocolate.

Por su parte, E. Moreno lleva desde 1965 elaborando mantecados, polvorones y otras especialidades de repostería en Estepa (Sevilla), una localidad cuya historia e identidad están estrechamente vinculadas a estos dulces navideños.

Actualmente dirigida por la tercera generación familiar, la compañía ha sabido conservar la esencia del obrador tradicional mientras modernizaba sus procesos de elaboración y ampliaba su catálogo con nuevas propuestas adaptadas a los gustos actuales.

A lo largo de sus más de seis décadas de trayectoria, E. Moreno ha desarrollado también referencias ecológicas, sin gluten y sin azúcar, además de nuevas gamas de pastas y otras especialidades con las que busca extender su actividad más allá de la campaña navideña.

Su arraigo en Estepa tiene también una importante dimensión social y económica, ya que cada Navidad genera más de 200 puestos de trabajo directos, contribuyendo al mantenimiento de una industria que forma parte del patrimonio gastronómico de Andalucía.

Novedades

El lanzamiento de este nuevo polvorón se enmarca en un año especialmente significativo para Chocolates Trapa.

En 2026, la marca celebra su 135 aniversario con una serie de iniciativas y colaboraciones destinadas a acercar el

chocolate a nuevos momentos de consumo, reforzando al mismo tiempo su vínculo con otras compañías españolas que comparten su apuesta por la calidad, la innovación y el producto bien hecho.

A lo largo del año, Trapa ha desarrollado proyectos junto a firmas como Iberia Express, Interflora, Viena Capellanes o la heladera Casty, explorando nuevas posibilidades para el chocolate en ámbitos que van desde la gastronomía hasta los regalos y las experiencias de consumo.

Además, ha inaugurado su primera pop-up en Madrid y ha presentado nuevos formatos para sus icónicos Cortados, considerados los primeros bombones fabricados en España. La colaboración con E. Moreno supone un nuevo paso en esta estrategia y refuerza la apuesta de Trapa por establecer alianzas con marcas españolas de larga trayectoria.

En esta ocasión, el chocolate sale de sus formatos más habituales para incorporarse a una de las recetas más reconocibles de la Navidad, dando lugar a un producto que conecta el sabor de siempre con nuevas formas de disfrutarlo.

Dónde encontrarlo

El nuevo polvorón de chocolate Trapa y E. Moreno se presenta en un estuche de 250 gramos, un formato ideal para compartir, regalar o incorporar a las tradicionales bandejas de dulces navideños.

También estará disponible en formato individual para su compra a granel, pensado para quienes quieran probar esta nueva especialidad o combinarla con otros dulces típicos de estas fechas.

Podrá adquirirse en distintos establecimientos de toda España, entre ellos Carrefour, Alcampo, Family Cash, Cash Diplo, Eroski Galicia, Agropal, Froiz y Lupa Supermercados.