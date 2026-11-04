Grupo Cajamar aumenta el beneficio un 9,9 % hasta los 289 millones y supera los cuatro de clientes

La evolución de los resultados del tercer trimestre de Grupo Cajamar confirma la capacidad de la entidad para crecer de manera sostenida, reforzar su actividad comercial y ampliar su base social sin renunciar a las señas de identidad de la banca cooperativa: cercanía, especialización y compromiso territorial.

Así lo muestra el aumento del resultado después de impuestos hasta los 289 millones de euros, un 9,9 % más, junto a la superación de los 4 millones de clientes, consolidando una trayectoria basada en la confianza de la clientela y el crecimiento orgánico.

Así, Grupo Cajamar continúa impulsando su actividad comercial en el tercer trimestre de este año, sustentada en el avance de los recursos gestionados minoristas y de la inversión crediticia, que crecen un 12,1 % y un 8,7 % interanual, respectivamente.

A consecuencia, el volumen de negocio gestionado alcanza los 119.494 millones de euros, un 9,1 % más, y los activos totales en balance se sitúan en 68.010 millones, con un incremento del 7,3 %.

Ante este positivo escenario, Grupo Cooperativo Cajamar, que desde 2024 tiene rating de grado de inversión de las tres agencias que la califican, S&P, Fitch Ratings y DBRS Morningstar, ha seguido mejorando aún más sus calificaciones, y el pasado mes de septiembre DBRS Morningstar elevó el rating a largo plazo de Grupo Cooperativo Cajamar a BBB (high) desde BBB.

Continuando con la cuenta de resultados, el margen de intereses se sitúa en 791,8 millones de euros, con una variación interanual del -2,3 %, y las comisiones y diferencias de cambio ascienden a 259,9 millones, un 3,6 % más.

El margen bruto continúa mostrando consistencia al alcanzar los 1.090 millones de euros, apoyado en los ingresos típicos del negocio bancario, impulsado por el resultado de las alianzas estratégicas, reflejado en el alza interanual del 16,3 % del resultado de negocios conjuntos.

Tras atender unos gastos de explotación de 629,9 millones de euros, el margen de explotación se eleva a 459,8 millones. Una vez contabilizadas las pérdidas por deterioro de activos y las provisiones, por 80,2 millones.

El resultado antes de impuestos asciende a 379,6 millones, un 10,2 % superior al mismo trimestre del año anterior. Descontados los impuestos, incluido el Impuesto sobre el Margen de Intereses y Comisiones, el resultado consolidado neto alcanza los 289 millones de euros, con un incremento interanual del 9,9 %. Todo ello sitúa la rentabilidad (ROE) en el 8 %.

Actividad comercial

Los recursos gestionados minoristas aumentan un 12,1 % interanual, por el dinamismo tanto de los recursos minoristas de balance, que aumentan un 10,2 %, como por los recursos fuera de balance, con un avance del 19,3 %.

Dentro de estos últimos, los fondos de inversión registran un crecimiento del 24,4 %, muy por encima del aumento medio del 9,3 % que registra el conjunto del sector.

El avance de la inversión crediticia la sitúa en 44.477 millones de euros, con un incremento del 8,7 % en comparación con el mismo trimestre del año anterior, mejorando la cuota de mercado y manteniendo la diversificación de su cartera crediticia.

El crédito a empresas avanza un 9,1 %. Al tiempo, la banca cooperativa Cajamar mantiene al sector agroalimentario como un eje estratégico de la financiación a la actividad empresarial, donde cuenta con una cuota de mercado nacional de financiación del sector primario del 14,6 %.

De la nueva financiación empresarial concedida, el 41,3 % se dirige al sector agroalimentario, el 30,2 % a grandes empresas, el 17,7 % a pequeños negocios y el 10,8 % a pymes.

Más de 4 millones de clientes

Grupo Cooperativo Cajamar sigue sumando clientes hasta alcanzar los 4 millones, un hito que refleja la confianza depositada en la entidad y la evolución de su actividad comercial.

A su vez, las alianzas estratégicas alcanzadas para impulsar el crecimiento a largo plazo con Crédit Agricole y Generali permitirán ofrecer una gama de productos más amplia, diversificada y de calidad. Además, el Grupo continúa liderando las primeras posiciones entre las 10 entidades significativas españolas en satisfacción de clientes según el Informe Nacional de Benchmarking de Satisfacción de clientes del sector financiero elaborado por Stiga.

Los 5.336 profesionales de las entidades del Grupo Cooperativo Cajamar ofrecen asesoramiento especializado y una atención cercana a través de 935 oficinas y ventanillas rurales. En el tercer trimestre Cajamar prosiguió su expansión nacional y abrió tres nuevas sucursales en Mairena de Aljarafe (Sevilla), Zaragoza y Pozuelo de Alarcón (Madrid).

La entidad, con el fin de evitar la exclusión financiera, cuenta con 12 oficinas móviles itinerantes, que prestan servicio en 88 localidades de entre 170 y 1.500 habitantes. Además, complementa su atención personalizada con sus canales digitales: app, banca digital y banca electrónica.

Calidad de los activos

La fortaleza patrimonial del Grupo se mantiene al cierre de septiembre. Así, los recursos propios computables aumentan un 10,6 % interanual, situando el coeficiente de solvencia phased in en el 16,4 % y la ratio CET 1 phased in en el 14 %. El exceso sobre los colchones de capital requeridos asciende a 905 millones de euros, con un amplio cumplimiento de los requerimientos regulatorios en materia de solvencia, mientras que la ratio MREL alcanza el 25,2 %, superando en 2,3 puntos porcentuales el requerimiento vigente establecido para el 26 de febrero de 2026.

La entidad conserva una posición holgada de liquidez y una estructura de financiación diversificada. La ratio de cobertura de liquidez (LCR) se sitúa en el 205,7 %, la ratio de financiación estable neta (NSFR) en el 144,3 %, situándose la ratio Loan to Deposit (LTD) en el 81,9 %. Asimismo, dispone de una capacidad de emisión de cédulas hipotecarias por 5.827 millones de euros.

La calidad del balance mejora aún más, con unos niveles ordinarios de gestión en materia de activo irregular. Así, la tasa de morosidad baja al 1,53 %, y se mantiene entre las mejores de las entidades significativas. Por su parte, la tasa de cobertura de la morosidad se eleva hasta el 86,1 % y el coste del riesgo de crédito se reduce hasta el 0,23 %.

Finanzas sostenibles

Grupo Cooperativo Cajamar continúa desarrollando su estrategia de sostenibilidad y finanzas sostenibles, integrada en su modelo cooperativo y en su compromiso con las personas, el medioambiente, la transición climática y el buen gobierno.

En este sentido, el pasado mes de julio el Consejo de Administración del Banco de Crédito Social Cooperativo, cabecera de Grupo Cajamar, aprobó por unanimidad la actualización de la Política de Derechos Humanos, que integra la debida diligencia en la gestión de riesgos y el control interno para identificar, prevenir, mitigar y, en su caso, remediar impactos en las operaciones y la cadena de valor, al mismo tiempo que refuerza el seguimiento de las medidas y los canales de comunicación con confidencialidad y protección frente a represalias, junto con la formación de los profesionales.

Además, el Grupo publicó voluntariamente su informe de Divulgación sobre los riesgos relacionados con la naturaleza, en el marco de Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD), que tiene como finalidad identificar, medir y gestionar los riesgos y oportunidades relacionados con la naturaleza que impactan en su actividad.

El Grupo mantiene, asimismo, el reconocimiento de evaluadores internacionales en materia ambiental, social y de gobernanza. Morningstar Sustainalytics valora su gestión de los riesgos ESG, mientras que CDP le otorga la máxima calificación A por su transparencia corporativa y su desempeño frente al cambio climático.